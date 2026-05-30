Chiến sự Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt (Ảnh minh họa: The Times).

Ukraine phát cảnh báo khẩn, thời khắc quyết định đang đến gần

Bộ Quốc phòng Ukraine đã phát cảnh báo khẩn, kêu gọi người dân không nên phớt lờ còi báo động không kích vào cuối tuần, nhấn mạnh sự cần thiết phải đặc biệt chú ý đến các tín hiệu an ninh ở Kiev, Interfax-Ukraine đưa tin.

"Xin đừng phớt lờ còi báo động không kích vào cuối tuần. Hãy đảm bảo an toàn cho bản thân và người thân yêu. Người Nga đang trong tình trạng tuyệt vọng... Hãy tìm nơi trú ẩn. Đừng quên những người thân yêu của bạn. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là Kiev", Bộ Quốc phòng tuyên bố.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cho biết rằng có thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn mới.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tập kích của Ukraine vào một ký túc xá ở thị trấn Starobelsk thuộc vùng Lugansk - lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập - khiến 21 người thiệt mạng.

Nga coi diễn biến đó là "giọt nước tràn ly" và cảnh báo sẽ tiến hành các “cuộc tấn công mang tính hệ thống" vào hàng loạt mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý chiến dịch cũng sẽ nhắm mục tiêu vào "các trung tâm ra quyết định và các sở chỉ huy” của Ukraine nằm rải rác trên khắp Kiev.

Moscow hối thúc công dân nước ngoài, bao gồm cả các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, hãy rời khỏi thủ đô của Ukraine ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo người dân thành phố tránh xa "các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền Kiev”.

Các cuộc tập kích đường không quy mô lớn bắt đầu

Kênh MIlitary Summary đưa tin, cuộc đối đầu trên không giữa Nga và Ukraine bắt đầu nổ ra.. Lực lượng Moscow sử dụng 233 UAV tập kích mục tiêu Ukraine, ngược lại, Kiev triển khai một trong những làn sóng UAV trả đũa lớn nhất sâu bên trong lãnh thổ Nga, tấn công nhà máy lọc dầu Volgograd và các trạm xăng ở Alchevsk.

Leo thang ở Biển Đen: 3 tàu chở dầu của Nga bị phương tiện không người lái hải quân Ukraine tấn công. Nga phản ứng bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng cảng Odessa.

Chính phủ Nga dường như đã cho phép các công ty thương mại mua hệ thống phòng không để bảo vệ các tòa nhà ở Moscow.

Rạng sáng 29/5, Ukraine đã tổ chức đợt tập kích UAV quy mô lớn vào sâu trong lãnh thổ Nga (Ảnh: Military Summary).

Trên thực địa, quân đội Ukraine (AFU) đang triển khai hàng loạt mìn điều khiển từ xa dọc theo trục Melitopol - Mariupol, thiết lập thêm phòng tuyến ở ngay trên hậu phương của Nga.

Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tiến công ở tỉnh Dnipropetrovsk, các báo cáo cho thấy tình hình trong khu vực tiếp tục xấu đi với lực lượng Kiev khi họ liên tiếp thất thủ ở Lisne và Novopidhorodnie.

Phần phía nam Konstantinovka đang sụp đổ. Các nhóm điều khiển UAV Ukraine được báo cáo là đã rời khỏi khu vực này, dấu hiệu quan trọng về tình trạng chiến đấu suy giảm của AFU.

Ở Sumy - Kharkov, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF báo cáo đã chiếm được thêm 2 thị trấn dọc biên giới. Áp lực lên hệ thống phòng thủ của Ukraine vẫn duy trì ở mức cao.

Trong ngày qua, quân đội Nga được cho là giành thêm 4 ngôi làng mới trên khắp các mặt trận (Ảnh: Military Summary).

Nga hình thành "thỏi nam châm" lớn, hút binh lực Ukraine

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang tăng cường hiện diện ở phía tây bắc Kharkov.

Sau cuộc tấn công hồi tháng 4 nhằm vào làng Veterinarnoye thuộc huyện Kharkov, vùng Kharkov, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF được lệnh chiếm làng Granov và khu vực xung quanh, điều này được thực hiện thành công bởi Lữ đoàn Xe tăng số 11. Cần lưu ý rằng làng Granov nằm giữa làng Veterinarnoye và trạm kiểm soát ô tô quốc tế Goptovka (IAAC), nơi binh sĩ Nga đã đóng quân từ tháng 8/2025.

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng chuỗi các khu vực kiểm soát của lực lượng Moscow rất có thể sẽ sớm hợp nhất thành một mặt trận chung đe dọa Kazachya Lopan.

Bộ chỉ huy Moscow có lý do khi quyết định tăng cường hoạt động trong khu vực này. Như trước đây, quân đội Nga phải đối mặt Tiểu đoàn Biên phòng số 4 của Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine (quân số tương đương một lữ đoàn bộ binh cơ giới - khoảng 4.000-4.500 người) và các đơn vị riêng lẻ thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 58 AFU.

Nhóm quân này đủ để kiềm chế một số ít lực lượng Moscow cố thủ tại Veterinarnoye và trạm kiểm soát Goptovka. Nhưng giờ đây, khi AFU đã mất Granov và vùng lân cận, đồng thời đang đối mặt mối đe dọa lớn khi các khu vực kiểm soát của Nga hợp nhất thành một mặt trận chung, tình hình đã hoàn toàn khác.

Lực lượng hiện có của Ukraine và Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine không còn đủ để đối phó các hành động tiềm tàng của đối phương. Mối đe dọa đang nổi lên đòi hỏi Bộ chỉ huy Kiev phải tăng cường đáng kể lực lượng đóng quân ở phía tây bắc Kharkov.

Quân đội Nga đang nỗ lực giành thêm các ngôi làng mới dọc biên giới Kharkov, đồng thời buộc lực lượng Ukraine phải gấp rút tăng viện khiến mặt trận khác suy yếu (Ảnh: Readovka).

Rõ ràng là Bộ chỉ huy Moscow đang theo đuổi chiến lược chia cắt các đơn vị đối phương hoạt động ở Sumy và các khu vực then chốt theo hướng Kharkov. Trong điều kiện hiện tại, khi tuyến phòng thủ của Ukraine bị chọc thủng ở phía bắc Sumy và RFAF đang tiến đến Bily Kolodez ở vùng Kharkov, quân đội Nga cần phải "kéo" càng nhiều đơn vị Kiev càng tốt đến một khu vực thứ cấp, nơi đối phương sẽ bị kìm chân và không thể đóng vai trò gì ở những khu vực quan trọng hơn.

Tất nhiên, AFU biết rõ kế hoạch của Nga. Điều đó là hiển nhiên, nhưng họ đơn giản là không thể phớt lờ tình hình hiện tại. Nếu Ukraine quyết định "từ bỏ" khu vực này và để mặc Tiểu đoàn Biên phòng số 4, được hỗ trợ bởi Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 AFU, tự xoay xở, thì không gì ngăn cản lực lượng Moscow chiếm được Kazachya Lopan và sau đó tiến về Zolochiv.

Và mối đe dọa rằng RFAF có thể bắt đầu chiếm từng ngôi làng một ở phía tây bắc Kharkov, bằng cách này hay cách khác, sẽ buộc Kiev phải điều động lực lượng cần thiết ở các khu vực khác của mặt trận phía bắc. Ngay cả một tiểu đoàn cũng có ý nghĩa đáng kể cho AFU ở Sumy. "Thỏi nam châm" lớn của Nga đang phát huy tác dụng.

Ukraine phát động phản công ở Aleksandrovsky

Kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đưa tin rằng AFU đã giành lại lãnh thổ gần Novoselivka ở hướng Oleksandrovsky. Các nguồn tin của Ukrainska Pravda xác nhận rằng lực lượng phòng thủ đã phát động một cuộc phản công mới ở hướng này vào đầu tháng 5.

Các nhà phân tích lưu ý rằng quân đội Nga đã mất ít nhất 46km2 lãnh thổ.

Theo Ukrainska Pravda, cuộc phản công mới của AFU ở hướng Aleksandrovsky nổ ra vào đầu tháng 5. Còn quá sớm để đánh giá mức độ thành công; tuy nhiên, các nguồn tin xác nhận tiến trình được DeepState nêu ra.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine chưa chính thức báo cáo về hoạt động của lực lượng phòng thủ tại khu vực kể trên nhưng một bản đồ do cơ quan này công bố hôm 28/5 cho thấy một phần lãnh thổ nhất định đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev, mặc dù chỉ vài ngày trước đó, DeepState đã đánh dấu những vùng đất này là do Moscow chiếm giữ.

Nga vượt khó ở ngã ba Donetsk - Dnipropetrovsk

Ngay cả khi tình hình trên các đường cao tốc phía nam ngày càng xấu đi và Ukraine tuyên bố "phản công", lực lượng Moscow vẫn đang đạt được những tiến bộ trên biên giới giữa Donetsk và Dnipropetrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đã giải tỏa làng Novopodogorodnoye.

Trong khu vực Novopavlovka, cả hai bên đều nhiều lần tiến hành các cuộc phản công bằng các nhóm nhỏ, nhưng chưa có thông tin về bất kỳ thay đổi quy mô lớn nào.

Xa hơn về phía tây nam một chút, Cụm tác chiến phía Đông RFAF đã mở rộng vùng kiểm soát của họ ở khu vực lân cận Alexandrograd và xâm nhập Lesnoye, nơi mà Bộ Quốc phòng Nga cũng đã tuyên bố chiếm giữ. Điều thú vị là, cuộc tiến công ở đây diễn ra dọc theo bờ sông Volchya, nhưng theo hướng khác.

Bộ chỉ huy Kiev tiếp tục cử một số nhóm xâm nhập vào khu vực. Theo các đoạn phim giám sát khách quan mới được công bố, một nhóm tấn công nhỏ của Ukraine đã đến làng Tolstoy, nơi họ bị UAV tập kích.

Rõ ràng, lực lượng Kiev vẫn giữ một số điểm vượt biên gần các làng Ivanovka và Iskra, điều này có thể cho thấy tình hình chiến thuật của Nga đang tiềm ẩn những nguy cơ.

Giao tranh ác liệt đang nổ ra ở ngã ba giữa Donetsk và Dnipropetrovsk. Trong đó, Nga tấn công theo các mũi tên đỏ, Ukraine phản đòn trên những mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Toàn bộ khu vực Dnipropetrovsk vẫn là nơi diễn ra các cuộc phản công giữa các nhóm bộ binh nhỏ. Ukraine có lợi thế về UAV hạng nặng và liên lạc vệ tinh, cho phép họ tự động đưa các nhóm nhỏ vào sâu trong khu vực do RFAF kiểm soát.

Dựa trên những đoạn phim ghi lại các đòn tập kích bằng UAV thường xuyên xuất hiện, nhiều nhóm xâm nhập AFU bị loại bỏ trong đống đổ nát thuộc tuyến phòng thủ thứ hai cũ của Ukraine.

Bằng cách luân chuyển lực lượng dọc theo các con đường quen thuộc, Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng làm chậm bước tiến của đối phương trên cánh đông Zaporizhia.

Mặc dù một tỷ lệ đáng kể các nhóm binh sĩ Ukraine này bị phát hiện và xóa sổ trước khi đến đích, một số nhóm lại xuất hiện sâu trong vùng kiểm soát của Nga, dẫn đến những cách hiểu mơ hồ về việc RFAF để mất một số vùng lãnh thổ.

Ukraine ngăn đà thắng lợi của Nga tại Kharkov

Theo hướng Burluk, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát tại khu vực biên giới tỉnh Kharkov, giành thêm 2 khu dân cư nữa.

Bộ binh cơ giới của Trung đoàn 127 RFAF đã kiểm soát khu dân cư Karaichnoye, nằm giữa Volokhovka và Pokalyanoye, 2 khu vực vừa được giải tỏa. Điều này mở rộng vị trí của Nga về phía nam sông. Xa hơn một chút về phía đông, Sư đoàn 69 RFAF đã đẩy lùi đối phương khỏi Budarki, tiến công từ hướng Zemlyanki, khu vực mà họ đã chiếm được vào cuối tháng 4.

Quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát ven biên giới thuộc 2 tỉnh Sumy - Kharkov. Lực lượng Ukraine đang ra sức cản phá nhưng không thành công, thậm chí phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Mục tiêu của Nga là tiến đến sông Volchya, điều này sẽ cho phép họ bảo vệ biên giới khỏi các cuộc xâm nhập nhỏ của đối phương và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tiến công về phía nam tới Bely Kolodets, nơi đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho lực lượng Kiev ở phía bắc tuyến phòng thủ trọng yếu.

Giao tranh ở hướng Burluk đang diễn ra giữa biên giới và các tuyến phòng thủ của Ukraine. Một cuộc tiến công lớn hơn hoặc một thắng lợi chiến thuật quan trọng của Nga sẽ đòi hỏi họ phải vượt qua các cứ điểm này.

Các điều kiện thuận lợi có thể thấy rõ ở sườn phía tây, nơi lực lượng Moscow gần đây đã tiến đến làng Shesterovka, khu định cư nằm ngay sát rìa tuyến phòng thủ của AFU. RFAF đang đứng trước 2 lựa chọn: hoặc tiếp tục tiến về phía nam dọc theo Seversky Donets, hoặc rẽ phải vào sườn phòng thủ của Ukraine.