Mỹ "bật đèn xanh" nới lỏng lệnh trừng phạt dầu Nga vì chiến sự ở Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ đang cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với thêm nhiều lô dầu của Nga nhằm giảm áp lực nguồn cung toàn cầu sau khi thị trường năng lượng bị gián đoạn bởi xung đột Mỹ - Israel với Iran.

Giá dầu đã tăng vọt 8,5% vào ngày 6/3 và gần 30% trong cả tuần khi giao tranh tại khu vực Vịnh làm gián đoạn hoạt động quanh eo biển Hormuz.

Hôm 6/3, ông Bessent nói rằng chính phủ Mỹ đang xem xét dỡ bỏ trừng phạt đối với nhiều lô dầu Nga hơn, chỉ một ngày sau khi Washington tạm thời đồng ý để Ấn Độ mua dầu từ Moscow trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng mạnh.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran và các cuộc tấn công trả đũa của Tehran trên khắp khu vực Vịnh đã làm đảo lộn các lĩnh vực năng lượng và vận tải của thế giới, gần như khiến hoạt động tại eo biển Hormuz bị đình trệ.

“Chúng tôi có thể bỏ trừng phạt thêm đối với các lô dầu Nga khác”, ông Bessent nói với Fox Business.

“Có hàng trăm triệu thùng dầu thô bị trừng phạt đang ở trên biển. Và về bản chất, bằng cách dỡ bỏ trừng phạt đối với chúng, Bộ Tài chính có thể tạo ra thêm nguồn cung", ông giải thích.

Vị trí chiến lược của eo biển Hormuz (Đồ họa: Sputnik).

Washington khẳng định các biện pháp mới không nhằm gỡ bỏ các hạn chế đối với Moscow, vốn bị áp đặt vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, mà chỉ áp dụng đối với các lô dầu đã đang trên đường vận chuyển.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục công bố các biện pháp theo từng đợt nhằm giảm áp lực cho thị trường trong thời gian xảy ra cuộc xung đột này (ở Iran)”, ông Bessent nói, trong bối cảnh giá dầu cao gây áp lực cả trong nước Mỹ lẫn trên thị trường quốc tế.

Hôm 5/3, chính phủ Mỹ đã tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế để cho phép số dầu Nga hiện đang bị mắc kẹt trên biển được bán cho Ấn Độ.

Washington cho biết các giao dịch này, bao gồm dầu từ các tàu chở dầu bị nhiều cơ chế trừng phạt khác nhau chặn lại, được cho phép thực hiện cho đến hết ngày 3/4/2026.

“Ngày hôm qua, Bộ Tài chính đã đồng ý để Ấn Độ bắt đầu mua số dầu Nga vốn đã đang trên đường vận chuyển trên biển. Ấn Độ đã hành xử rất có trách nhiệm. Chúng tôi đã yêu cầu họ ngừng mua dầu Nga bị trừng phạt vào mùa thu này. Họ đã làm như vậy. Họ dự định thay thế bằng dầu của Mỹ, nhưng để giảm bớt khoảng thiếu hụt dầu tạm thời trên toàn cầu, chúng tôi đã cho phép họ tiếp nhận số dầu Nga đó", ông tiếp tục.

Giá dầu đã tăng suốt cả tuần sau khi Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc không kích vào Iran, quốc gia nằm gần eo biển Hormuz, một tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng.

Cả chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden trước đây và chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện nay đều từng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dầu Nga.

Họ lập luận rằng việc cắt nguồn dầu Nga có thể làm giảm một nguồn thu lớn của quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ này và làm suy yếu khả năng tiếp tục chiến sự.

Khi giá xăng tăng vào thời điểm bắt đầu xung đột Nga - Ukraine, ông Trump đã chỉ trích ông Biden. Ông Trump đã đưa việc đảm bảo năng lượng với giá phải chăng thành một thông điệp quan trọng trong chiến dịch vận động cử tri.