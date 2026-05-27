Nga “tấn công trung tâm đầu não”, Ukraine đứng trước thời khắc quyết định

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Chuẩn tướng Andriy Biletsky, chỉ huy Quân đoàn 3 thuộc quân đội Ukraine, một trong những lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của Kiev, cho biết ông tin rằng quân đội Nga đã kiệt sức và không có khả năng tạo ra những bước đột phá lớn.

Theo Tướng Biletsky, nếu quân đội Ukraine có thể thiết lập và duy trì đà tiến trong vài tháng tới, họ có thể giành được thế chủ động dọc theo chiến tuyến và buộc Nga từ bỏ tham vọng kiểm soát phần cuối cùng của vùng Donetsk ở miền Đông Ukraine, nơi lực lượng Moscow cho đến nay vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn.

“Tôi tin rằng 6-9 tháng tới là thời điểm bước ngoặt”, Tướng Biletsky nói tại một địa điểm bí mật dưới lòng đất ở vùng Kharkov.

“Chính xác hơn, tôi nghĩ 6 tháng tới là giai đoạn quan trọng nhất”, Tướng Ukraine nhận định.

Vấn đề bên nào kiểm soát Donetsk đã trở thành trở ngại trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, khi Nga muốn kiểm soát toàn bộ khu vực này còn Ukraine từ chối rút quân.

“Chúng ta cần xác định những hướng đi mà chúng ta có thể cải thiện vị thế của mình, chiếm giữ một số vị trí chiến lược, sau đó đàm phán với Nga từ vị thế mạnh - chứ không phải yếu - về một thỏa thuận ngừng bắn thực sự ổn định. Xét về mặt quân sự, điều này là khả thi”, Tướng Biletsky, một lãnh đạo chính trị cánh hữu, người sáng lập tiểu đoàn Azov thiện chiến và hiện chỉ huy hàng chục nghìn binh sĩ, cho biết.

Thời khắc quyết định

Những bước tiến của Nga trên chiến trường bị cản trở bởi quyết định của tỷ phú Elon Musk về việc từ chối cho lực lượng Moscow truy cập vào dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.

Trong khi đó, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm trung vào hệ thống phòng không và hậu cần của Nga, giúp các cuộc tấn công tầm xa hơn có thể xuyên thủng hàng phòng tuyến và nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và quân sự ở Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết Ukraine đã giành lại gần 600km2 lãnh thổ từ đầu năm đến nay. Moscow hiện kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine.

“Vành đai pháo đài”

Bản đồ Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Quân đội Nga đang tiến sát “Vành đai pháo đài” ở miền Đông Ukraine, nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt bên trong thành phố chiến lược Kostiantynivka, điểm cực nam của vành đai này.

Tướng Biletsky, chỉ huy lực lượng kiểm soát hơn 1/10 tổng tuyến phòng thủ, cho biết lực lượng của ông đang giữ vững các sườn xung quanh Sloviansk, thành trì phía bắc của vành đai phòng thủ, và buộc Nga phải tấn công trực diện vào thành phố.

Ông nói rằng những cuộc tấn công như vậy đã làm suy yếu lực lượng Nga và dẫn đến tổn thất nặng nề về các chỉ huy chiến trường.

“Việc thiếu nhân lực không còn cho phép họ tiến công như trước đây, ví dụ, một năm trước”, Tướng Biletsky nói thêm.

Ông cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận từ những bước tiến gần đây của Kiev, nhưng Ukraine có thể tận dụng điều đó bằng cách tiếp tục các cuộc tấn công tầm trung và tiến công “cẩn trọng”.

Tướng Ukraine cho rằng Nga đang “thua thiệt nghiêm trọng” về liên lạc chiến trường do tỷ phú Musk siết chặt sử dụng Starlink.

Nhưng ông cho rằng hai bên đang ngang bằng nhau về công nghệ mới, khi Ukraine dẫn đầu về xe mặt đất không người lái (UGV) và máy bay không người lái ném bom hạng nặng, còn Nga giành lợi thế trong cuộc đua về máy bay không người lái cáp quang, loại máy bay không người lái không thể bị gây nhiễu.

Là hình mẫu tiềm năng cho quân đội Ukraine được hiện đại hóa, quân đoàn của Tướng Biletsky đã dẫn đầu các nỗ lực chuyển đổi huấn luyện và tích hợp công nghệ mới như UGV vào chiến lược tác chiến.

Các đơn vị của Tướng Biletsky dẫn đầu trong việc triển khai máy bay không người lái cảm tử tàng hình và robot được trang bị súng máy hoặc bệ phóng tên lửa để thay thế một phần đáng kể bộ binh, với mục tiêu đạt 30% vào năm 2027.

Theo Tướng Biletsky, “cuộc cách mạng” tiếp theo sẽ cho phép các chỉ huy tiến hành các cuộc tấn công phối hợp “sáng tạo” hơn trong khi vẫn bảo toàn được số lượng binh lính quý giá.

Tuyên bố của Tướng Biletsky được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang khi Nga và Ukraine liên tiếp tấn công ăn miếng trả miếng lẫn nhau.

Hôm 23/5, Nga đã tập kích quy mô lớn vào Kiev bằng 600 máy bay không người lái và 90 tên lửa, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mà Moscow từng tuyên bố là "không hệ thống nào có thể đánh chặn".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tập kích của Ukraine vào một ký túc xá ở thị trấn Starobelsk thuộc vùng Lugansk - lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập - khiến 21 người thiệt mạng.

Nga coi diễn biến đó là "giọt nước tràn ly" và cảnh báo sẽ tiến hành các “cuộc tấn công mang tính hệ thống" vào hàng loạt mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine kể từ thời điểm này.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý chiến dịch cũng sẽ nhắm mục tiêu vào "các trung tâm ra quyết định và các sở chỉ huy” của Ukraine nằm rải rác trên khắp Kiev.

Moscow hối thúc công dân nước ngoài, bao gồm cả các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, hãy rời khỏi thủ đô của Ukraine ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo người dân thành phố tránh xa "các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền Kiev”.