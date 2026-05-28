Quân đội Nga đang đẩy mạnh tấn công ở Donetsk, quyết đánh bật lực lượng Ukraine (Ảnh minh họa: DW).

Nga sẽ đánh lớn trong 48 giờ tới, Ukraine phủ đầu trước

Kênh MIlitary Summary đưa tin, cuộc chiến ngăn chặn hậu cần ngày càng dữ dội. Quân đội Ukraine (AFU) đã tấn công 78 xe cơ giới Nga trên các tuyến đường M14 và M20 ở miền Nam.

Ngược lại, quân đội Nga (RFAF) đang chuẩn bị tấn công các tuyến đường tiếp tế phía tây của Ukraine từ Belarus, nhắm vào tuyến đường sắt đến Ba Lan và đường cao tốc Kiev - Chop. Đồng thời, UAV Nga với hệ thống điều khiển bằng cáp quang đã bay trên khu vực Rivne.

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi một bức thư khẩn cấp cho Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa phòng không. Ukraine gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các tổ hợp tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.

Nga cảnh báo Mỹ một lần nữa, hãy sơ tán các nhà ngoại giao khỏi Kiev. Một cuộc tấn công quy mô lớn dự kiến ​​sẽ diễn ra trong vòng 48 giờ tới.

Trong đêm 26, rạng sáng 27/5, Ukraine đã tấn công các địa điểm phóng tên lửa và UAV của Nga - Crimea (Sevastopol), Taganrog, Donetsk, Voronezh - nhằm phá vỡ cuộc tấn công sắp tới. Đây được xem như là một đòn đánh phủ đầu.

Suốt 24 giờ qua, Nga đã thực hiện một loạt cuộc tập kích đường không dữ dội nhằm vào các mục tiêu của đối phương, chủ yếu ở khu vực tiền tuyến. UAV Geran hoạt động ở các vùng Chernihiv, Sumy và Kharkov, cũng như Dnipropetrovsk. Vào tối 27/5, theo thông tin sơ bộ, một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã diễn ra ở ngoại ô Starokostiantyniv.

UAV Geran của Nga bị bắn hạ, rơi ngay gần một nông dân Ukraine (Video: Telegram).

Trên thực địa, tại cánh đông Zaporizhia, Cụm tác chiến phía Đông RFAF đang xuyên thủng phòng tuyến Ukraine trên một mặt trận rộng lớn, và Vozdvizhevka đã được giải tỏa. AFU tiếp tục cử các nhóm xâm nhập để làm chậm bước tiến của Nga.

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF sau khi giải tỏa Ryasnoye đã đột phá ở sườn đối diện, và Granov (vùng Kharkov) đã được kiểm soát, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Đồng thời, Ukraine đã để mất 35% diện tích Konstantinovka, các vòng xoáy lớn đang hình thành. Căng thẳng đang tăng vọt lên đỉnh điểm khi Moscow hạ quyết tâm cao nhất, xóa sổ bằng được cụm cứ điểm tại thành phố này với nhiều mũi đột kích thọc sâu vào trung tâm.

Quân đội Nga đã chiếm được khoảng 35% diện tích Konstantinovka, hình thành nhiều vòng xoáy trong thành phố (Ảnh: Military Summary).

Nguy cấp ở Sumy, Ukraine gấp rút tăng viện

Theo kênh Readovka, AFU không thể chịu đựng được sức ép từ lực lượng Moscow ở phía bắc Sumy và đang điều động tiếp viện từ các hướng khác. Quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn trọng tâm của chiến dịch nhằm xóa sổ tuyến phòng thủ của đối phương.

Cụ thể, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã bắt đầu tiến về phía nam làng Korchakivka tới Ivolzhanskoye và Kiyanitsa. Họ đã đến được quốc lộ N-07, nối Sumy với một chuỗi làng ở phía bắc thành phố. Những ngôi làng này tạo thành một tuyến phòng thủ quan trọng đối với Ukraine, nơi Nga đang cố gắng chọc thủng.

Hơn nữa, lực lượng Moscow đã tiến sát các làng Khoten và Pisarevka phía tây Korchakivka. Động thái này buộc đối phương phải dàn trải toàn bộ lực lượng dọc theo chiến tuyến để chuẩn bị cho một cuộc tấn công, ngăn cản Ukraine tập trung lực lượng để phòng thủ một khu vực cụ thể.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý, mục tiêu then chốt của Bộ chỉ huy Moscow là một cụm làng khác gần Korchakivka: Kiyanitsa, Novaya Sich, Khrapovshchina và Maryino. Bằng cách chiếm được chúng, RFAF sẽ mở ra một con đường tiến xa hơn về phía nam vào một khu rừng rộng lớn.

Do thiếu mạng lưới công sự kiên cố trong rừng, việc bảo vệ dải đất nông thôn ở ngoại ô phía bắc của khu rừng là rất quan trọng đối với Ukraine. Theo các nguồn tin Nga, Trung đoàn xung kích độc lập 225 AFU đã được điều động lại từ khu vực Bily Kolodez (Kharkov) để tăng viện cho phía bắc Sumy.

Do đó, lực lượng Kiev sẽ sớm phát động một loạt các cuộc phản công nhằm đẩy lùi đối phương khỏi quốc lộ N-07, nếu có thể, giành lại quyền kiểm soát Korchakivka và Mala Korchakivka, từ đó ổn định toàn bộ khu vực chiến đấu.

Cần lưu ý rằng, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF cũng đã bắt đầu di chuyển về phía nam từ Yunakovka và đang tiến đến làng Maryino. Điều này cho thấy cuộc tấn công vào nhóm làng nói trên đang được chuẩn bị từ nhiều phía.

Xét đến việc lực lượng tăng viện sẵn sàng chiến đấu của AFU, về cơ bản là một "đơn vị cứu hỏa", đã đến khu vực, giao tranh sẽ cực kỳ ác liệt. Việc mất Kyianytsia, Khrapivshchyna và Nova Sich sẽ làm suy yếu đáng kể vị thế của Ukraine trong khu vực này, và việc binh sĩ Nga tiến thẳng đến thủ phủ Sumy sẽ là vấn đề của tương lai gần.

Các mũi xung kích Nga liên tiếp giành chiến thắng cục bộ, "vùng đệm an ninh" ở Sumy được mở rộng đáng kể (Ảnh: Readovka).

Cũng cần nhấn mạnh một khía cạnh quan trọng của cuộc chiến hiện tại ở trung tâm của vùng Sumy. Kể từ cuối mùa hè năm ngoái, nơi đây chỉ đóng vai trò là lực lượng hỗ trợ cho Ukraine ở các mặt trận khác. Nhưng hiện tại tình hình đã hoàn toàn khác.

Theo các nguồn tin, bộ chỉ huy địa phương của Ukraine đã nhận được sự tăng viện đáng kể do lực lượng suy yếu ở khu vực Kharkov, nơi cũng đang căng thẳng không kém. Do đó, nguy cơ Nga đột phá vào Sumy đang trở nên cận kề, và cuối mùa xuân đầu mùa hè sẽ cho thấy đầy đủ tiềm năng diễn biến của tình hình trong những tháng tới.

Ukraine phong tỏa huyết mạch hậu cần của Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 27/5 tuyên bố Ukraine đang triển khai chương trình "phong tỏa hậu cần" của Nga bằng cách tăng cường chiến dịch tấn công tầm trung.

"Mục tiêu của chúng tôi là gia tăng áp lực hơn nữa lên phía sau quân đội Nga và ngăn chặn họ thực hiện các hoạt động tấn công chủ động", Bộ trưởng Fedorov nói trên Telegram.

Lực lượng Kiev đã mở rộng đáng kể khả năng tấn công tầm trung, thường xuyên đánh phá các mục tiêu của Nga cách tiền tuyến từ 20 đến 300km, cả bên trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát.

Chuỗi mục tiêu bao gồm các hệ thống phòng không có giá trị cao, trung tâm chỉ huy và cơ sở thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Chương trình mới của Bộ Quốc phòng Ukraine nhằm mục đích mở rộng năng lực tấn công tầm trung và làm suy yếu "một cách có hệ thống" khả năng của Nga ở chiều sâu tác chiến.

Ông Fedorov nói thêm rằng Ukraine đang dần giành lại thế chủ động trên tiền tuyến, trong khi "chi phí" cho những bước tiến của Nga tiếp tục tăng lên.

"Nga đang chịu tổn thất kỷ lục: hơn 35.000 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương nặng mỗi tháng - và chúng tôi vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ", ông nói thêm.

Theo Bộ trưởng, lực lượng Kiev cũng đã tăng gấp 4 lần mức độ phá hủy hàng loạt cơ sở hậu cần, kho bãi, thiết bị, sở chỉ huy và tuyến đường tiếp tế của Nga thông qua các cuộc tấn công tầm trung.

Nga giành thắng lợi mới ở Kharkov

Trên hướng Slobozhanske, tại khu vực biên giới vùng Kharkov, RFAF gặt hái được một số bước tiến tích cực. Cụm tác chiến phía Bắc đã tiến vào một khu vực khác, mở rộng vùng kiểm soát, kênh Rybar đưa tin.

Lính xung kích Nga đánh bật đối phương khỏi Granovo đồng thời giải tỏa một phần khu vực rừng liền kề ngôi làng. Làng Shevchenko lân cận đã bước vào vùng chiến sự, nhưng cho đến nay vẫn chưa có báo cáo nào về việc lực lượng Moscow cố gắng củng cố vị trí của họ ở đó. Điều này không đáng ngạc nhiên, vì ngôi làng nằm giữa sông Lopan và một cái hồ gần Granovo, thực tế là nằm ở khu vực trống trải, làm giảm tầm quan trọng chiến thuật của nó.

Rất có thể việc giải tỏa khu vực này sẽ chỉ bắt đầu sau khi Kazachya Lopan được RFAF kiểm soát, điều này sẽ cho phép họ kiềm chế lực lượng Kiev ở Shevchenko. Hơn nữa, một cuộc tấn công vào Kazachya Lopan khó có thể xảy ra trong tương lai gần do quy mô khá lớn của ngôi làng.

Quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát ven biên giới thuộc 2 tỉnh Sumy - Kharkov. Lực lượng Ukraine đang ra sức cản phá nhưng không thành công, thậm chí phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Tuy nhiên, việc tấn công nơi đây không phải là ưu tiên hàng đầu của Nga. Trước đó, đã có báo cáo từ khu vực Slobozhanske về những nỗ lực tập trung các đơn vị Kiev vào một số đoạn biên giới với mục đích có thể thọc sâu vào lãnh thổ Nga.

Trên thực tế, chiến dịch giải tỏa Granovo là sự tiếp nối của chiến lược "tấn công trên diện rộng" do RFAF thực hiện từ đầu năm. Ukraine buộc phải liên tục "rải" lực lượng hiện có của mình trên nhiều khu vực và thậm chí điều động lại "lữ đoàn cứu hỏa" từ các khu vực tác chiến khác, như đã từng xảy ra với Trung đoàn xung kích độc lập 225 AFU.

Ukraine không ngăn được "tàu tốc hành phương Đông"

Kênh Rybar cho hay, Cụm tác chiến phía Đông RFAF (vốn được mệnh danh là tàu tốc hành phương Đông) đang chọc thủng phòng tuyến đối phương trên một mặt trận rộng lớn trên cánh đông Zaporizhia. Làng Vozdvizhevka đã được giải tỏa. Lữ đoàn bộ binh 39 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến 40 của Nga chiếm giữ thành công ngôi làng này sau nhiều tuần giao tranh ác liệt.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng lân cận Rozhdestvenskoye, Verkhnyaya Tersa và Hulyaypolske. Tại tất cả các khu vực này, các hoạt động chiến đấu chủ yếu được tiến hành bởi những nhóm nhỏ, điều này phụ thuộc vào mật độ UAV vô cùng dày đặc, cũng như ở nhiều khu vực khác.

Bằng chứng về sự hiện diện của binh sĩ Ukraine ở Dobropillia, nơi đang bị phá hủy bởi các cuộc tập kích bằng UAV và đôi khi là pháo binh, tiếp tục xuất hiện trên mạng.

Thực tế là khả năng phòng thủ của Ukraine không chỉ dựa vào các đơn vị điều khiển UAV. Sử dụng một loạt trung đoàn xung kích, AFU tiếp tục triển khai những nhóm nhỏ vượt qua tuyến đường sắt và sông Gaichur, nơi RFAF đã xóa sổ các nhóm xâm nhập của đối phương bằng UAV.

Quân đội Nga giành lại thế chủ động ở cánh đông Zaporizhia, phát huy thắng lợi giành thêm nhiều vị trí mới (Ảnh; Rybar).

Bất chấp mọi nỗ lực, AFU chỉ đang làm chậm bước tiến của Cụm tác chiến phía Đông. Dù RFAF cần phải tiếp tục dọn sạch các vành đai rừng và cứ điểm, nhưng mặt trận vẫn tiếp tục dần dần tiến về phía tây.

Trong khi tình hình ở Pokrovskaya vẫn còn rất hỗn loạn, mọi thứ đang dần trở lại bình thường ở Huliaipole, và binh sĩ Nga dường như đang tiếp tục tiến về phía đường cao tốc Novomykolaivka - Orekhov. Điều này đã trở nên khả thi sau 3 tháng giao tranh, RFAF đánh bật đối phương ra khỏi khu vực xung quanh thị trấn Huliaipole, AFU đang rút lui về phía tây, kênh Suriyakmaps nhận định.