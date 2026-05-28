Iran tấn công căn cứ không quân Mỹ, tên lửa tập kích Kuwait

Ảnh vệ tinh do Planet Labs cung cấp này cho thấy thiệt hại tại cảng Bandar Abbas phía nam Iran dọc theo eo biển Hormuz vào tháng 3 (Ảnh: AFP).

Trong một tuyên bố được hãng tin Tasnim của Iran đăng tải hôm nay 28/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã nhắm mục tiêu vào một “căn cứ không quân của Mỹ” để đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào một địa điểm gần sân bay ở thành phố Bandar Abbas, miền nam Iran vào rạng sáng nay.

“Sau cuộc tấn công gây hấn sáng nay của quân đội Mỹ nhằm vào một địa điểm ở ngoại ô sân bay Bandar Abbas bằng các vật thể bay, căn cứ không quân của Mỹ, nơi xuất phát của cuộc tấn công, đã bị nhắm mục tiêu lúc 4h50 sáng”, IRGC xác nhận.

IRGC cảnh báo Iran sẽ không bỏ qua bất kỳ “hành động gây hấn nào”, đồng thời nhấn mạnh các hành động quân sự tiếp theo của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng “quyết đoán hơn”.

Thông báo của IRGC không tiết lộ vị trí của căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, Kuwait, một đồng minh của Mỹ, tuyên bố đang đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Kuwait cũng là nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tác chiến của Washington tại khu vực Trung Đông.

Hãng thông tấn quốc gia Kuwait đưa tin còi báo động vang lên khắp cả nước và hệ thống phòng không đã “đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của đối phương”.

“Bộ Tổng tham mưu quân đội ghi nhận bất kỳ tiếng nổ nào cũng đều là kết quả của việc hệ thống phòng không đánh chặn các cuộc tấn công của đối phương”, quân đội Kuwait cho biết thêm.

Vị trí của Iran và Kuwait (Ảnh: Catalyst).

Trước đó, hãng tin Tasnim của Iran hôm nay trích dẫn một “nguồn tin quân sự” cho biết, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nổ súng vào một tàu chở dầu của Mỹ “cố gắng đi qua eo biển Hormuz bằng cách tắt hệ thống radar”.

Theo nguồn tin, Mỹ sau đó đã bắn trả “vào một khu vực xung quanh Bandar Abbas” - thành phố cảng phía nam Iran nằm trên eo biển Hormuz.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ hôm nay dẫn lời quan chức nước này cho biết, quân đội Mỹ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái phóng từ Iran, đồng thời tiến hành một cuộc tấn công vào trung tâm điều khiển máy bay không người lái ở thành phố cảng Bandar Abbas phía nam Iran.

Thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân và không quân trọng yếu của Iran, có vị trí chiến lược dọc theo eo biển Hormuz.

Theo truyền thông Mỹ, cuộc tấn công vào Bandar Abbas đã ngăn chặn Iran phóng máy bay không người lái thứ 5.

Quan chức Mỹ khẳng định “những hành động này được cân nhắc kỹ lưỡng, hoàn toàn mang tính phòng thủ và nhằm mục đích duy trì lệnh ngừng bắn”.

Truyền thông Iran đưa tin, ít nhất 3 tiếng nổ đã được nghe thấy ở phía đông Bandar Abbas vào rạng sáng hôm nay. Các vụ nổ đã kích hoạt hệ thống phòng không của Bandar Abbas trong thời gian ngắn.

Đây là cuộc tấn công thứ hai của Mỹ vào Iran trong những ngày gần đây, bất chấp lệnh ngừng bắn đang được thực thi.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 25/5 xác nhận, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc "tấn công tự vệ" nhắm vào các trận địa phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran đang tìm cách rải thủy lôi xung quanh khu vực eo biển Hormuz.

Sau cuộc tấn công của Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ xâm nhập không phận và nhắm bắn một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu, trong khi Mỹ đáp trả bằng cách phong tỏa các cảng của Iran.

Vấn đề về cơ chế kiểm soát eo biển Hormuz đến nay tiếp tục là điểm nghẽn chính đối với các cuộc hòa đàm của Mỹ và Iran. Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố, Hormuz sẽ được mở lại bằng cách này hoặc cách khác.