Ukraine đình chỉ đàm phán hòa bình với Nga

Phái đoàn Nga và Ukraine hòa đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay (Ảnh: TASS).

“Vì các cuộc đàm phán hòa bình trong năm nay kết thúc mà không đạt được tiến triển đáng kể, nên chúng đã bị dừng lại”, cổng thông tin Liga.net dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa ngày 12/11.

“Chúng tôi không thể có những cuộc thảo luận hiệu quả với các nhóm đàm phán của Nga. Họ đến với một nhiệm vụ rất cứng nhắc, và phải bảo vệ bằng mọi giá các lập trường được giao. Thêm vào đó, họ còn giám sát lẫn nhau và báo cáo xem ai thể hiện sự cứng rắn hơn trong việc bảo vệ lập trường của mình”, ông nói thêm.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine cho biết kể từ mùa hè, trọng tâm chính của Kiev đã chuyển sang việc thúc đẩy các đối tác quốc tế của Ukraine hành động nhiều hơn nhằm khuyến khích Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán với Ukraine, và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nhắc lại điều này vào đầu tháng 9. Đại biện lâm thời Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Alexey Ivanov hôm qua khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán với Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ bất cứ lúc nào, nếu phía Ukraine thể hiện thiện chí chính trị.

Moscow nhấn mạnh việc giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng con đường ngoại giao vẫn là ưu tiên hàng đầu của Moscow, và 2 bên đã đạt được một số tiến triển nhất định trong 3 vòng đàm phán trực tiếp trước đó trong năm.

Vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine được tổ chức tại Istanbul vào ngày 16/5, trong đó 2 bên nhất trí trao đổi tù binh theo công thức “1.000 đổi 1.000” và đệ trình các bản ghi nhớ liên quan đến các khía cạnh của việc chấm dứt xung đột.

Vòng đàm phán trực tiếp thứ hai cũng được tổ chức tại Istanbul vào ngày 2/6. Sau đó, 2 bên đã trao đổi các điều khoản hòa bình, đồng thời nhất trí trao đổi những tù binh bị thương nặng và thi thể binh sĩ thiệt mạng. Moscow cũng đã bàn giao cho Kiev hàng nghìn thi thể binh sĩ tử trận.

Vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Nga và Ukraine về việc giải quyết khủng hoảng Ukraine diễn ra tại Istanbul vào ngày 23/7. Trước cuộc họp chung, trưởng đoàn 2 bên, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, đã có cuộc gặp riêng. Cuộc họp chung kéo dài khoảng 40 phút, trong đó 2 bên thảo luận về các lập trường được nêu trong các bản dự thảo ghi nhớ.

Trong các cuộc họp, phái đoàn Ukraine khẳng định sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức và nêu rõ các yêu cầu then chốt: chấm dứt mọi hành động thù địch, thực thi hoàn toàn chế độ ngừng bắn trên toàn tuyến mặt trận, và ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, Moscow đã phản đối thỏa thuận ngừng bắn, nhấn mạnh đến việc cần thiết phải có một giải pháp bền vững hơn.