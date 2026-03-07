Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga, Ukraine "ăn miếng trả miếng"

Kênh Military Summary đưa tin, Moscow và Kiev tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nhau. Trong khi đó, một vụ căng thẳng mới đang leo thang xung quanh việc Ukraine từ chối kích hoạt đường ống dẫn khí Druzhba.

Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào cơ sở hạ tầng đường sắt của đối phương. UAV đã tập kích các ga đường sắt ở Trostyanets và một số thị trấn ở vùng Dnipropetrovsk. Một trạm biến áp ở Bohodukhiv, và một nhà máy xử lý khí đốt gần Kharkov bị tấn công.

Ngược lại, quân đội Ukraine (AFU) đang tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV hàng ngày vào Crimea và vùng Krasnodar. Chín thường dân bị thương ở Sevastopol, và một số cơ sở năng lượng bị hư hại. Cơ sở hạ tầng dân sự ở các khu vực do Moscow kiểm soát thuộc vùng Zaporizhia và Kherson cũng bị hư hại, với tình trạng mất điện xảy ra.

Theo hướng Sloviansk (Slovyansk), lính xung kích Nga đang chiếm giữ các vị trí mới gần đường cao tốc M-03, dần dần tiến về phía cụm đô thị Slovyansk-Kramatorsk, vành đai pháo đài cuối cùng của Ukraine ở Donbass. Đồng thời, Ukraine đang loại bỏ xe buýt điện và khẩn trương xây dựng các đường hầm chống UAV, chuẩn bị phòng thủ tại các thành phố này.

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang giữa Mỹ - Israel và Iran, quân đội Nga tiếp tục mở rộng vùng đệm an ninh dọc biên giới. Ukraine tăng cường lực lượng chống đỡ (Ảnh: Military Summary).

Ukraine xác nhận thiệt hại của 2 tàu thuộc Hạm đội Biển Đen Nga

Kyiv Independent đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận rằng 2 khinh hạm tên lửa thuộc Hạm đội Biển Đen, Admiral Essen và Admiral Makarov, đã bị hư hại trong một cuộc tấn công của Ukraine ngày 2/3 vào căn cứ hải quân Nga ở Novorossiysk.

Tàu Admiral Essen thường mang theo tên lửa hành trình Kalibr, loại tên lửa mà Nga đã nhiều lần sử dụng để tấn công các mục tiêu của Ukraine.

“Kết quả phân tích bổ sung về thiệt hại gây ra vào ngày 2/3, đối với căn cứ hải quân ‘Novorossiysk’ ở vùng Krasnodar của Nga, đã xác nhận thiệt hại đối với 2 tàu thuộc Hạm đội Biển Đen - các khinh hạm Admiral Essen và Admiral Makarov”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong một tuyên bố hôm 6/3.

Quân đội Ukraine cho biết thêm rằng mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá và việc phân tích đang được tiến hành để xác định xem các tàu Nga khác có bị ảnh hưởng trong cuộc tấn công hay không.

“Các cuộc tấn công có hệ thống vào cơ sở hạ tầng quân sự và các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của đối phương sẽ tiếp tục cho đến khi Nga chấm dứt hoàn toàn hành động vũ trang chống lại Ukraine”, tuyên bố cho biết.

Cuộc tấn công tương tự cũng gây hư hại cho tàu quét mìn Valentin Pikul của Nga cũng như các tàu chống ngầm Yeysk và Kasimov, một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) trước đó đã nói với Kyiv Independent.

Novorossiysk đã trở thành căn cứ trung tâm của Hạm đội Biển Đen Nga sau các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine vào Crimea do Moscow kiểm soát, làm tăng tầm quan trọng của nó như một trung tâm quân sự và hậu cần.

Mục tiêu bị tấn công là một cảng xuất khẩu dầu lớn, là điểm cuối của các đường ống dẫn dầu do Transneft, công ty đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới thuộc sở hữu nhà nước của Nga, điều hành.

Nga xóa sổ bàn đạp phản công của Ukraine gần Liman

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát làng Yarovaya, nằm giữa Liman (Lyman) và Svyatogorsk, tước đi của lực lượng Kiev một cứ điểm tiềm năng mà từ đó AFU có thể cố gắng ngăn chặn công tác chuẩn bị của RFAF cho cuộc tấn công vào cả 2 thành phố.

Ngôi làng này từ lâu đã đóng vai trò là điểm gây áp lực thuận lợi cho quân đội Ukraine đối với các vị trí của Nga gần sông Siversky Donets. Giờ đây, bàn đạp phản công này của Bộ chỉ huy Kiev đã bị xóa sổ.

Đồng thời, Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga đang tăng cường các cuộc không kích nhằm vào hệ thống phòng thủ Ukraine ở Liman, và hoạt động mạnh mẽ của UAV FPV đã làm phức tạp đáng kể việc vận chuyển đạn pháo đến các vị trí AFU.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 6/3. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Vòng vây lớn ở Sloviansk sắp khép kín

Theo hướng Sloviansk, quân đội Nga đang tiến về phía bắc Petrovskoye, nhằm mục đích khép kín hoàn toàn vòng vây dọc theo tuyến Reznikovka - Svyato - Petrovskoye - Kuzminovka. Việc đánh sập hoàn toàn các cứ điểm trên những cánh đồng sẽ giải phóng thêm lực lượng cho một cuộc đột phá của RFAF về phía Kaleniky và Krivaya Luka lân cận.

Việc chiếm giữ Kaleniky, ngược lại, sẽ cho phép lực lượng Moscow tấn công vào khu vực phòng thủ của Ukraine ở Rai-Aleksandrivka từ phía bắc, trong khi ở phía nam, các nhóm xung kích Nga đang tiến từ Lipovka và Fedorovka Vtoraya.

Việc phá vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine, nằm dọc theo quốc lộ M-03 trên đường tiến vào cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, sẽ cho phép pháo binh Nga tiến đến tầm bắn cực gần.

Lần cuối cùng đạn pháo Nga bắn trúng các vị trí của đối phương ở Sloviansk là vào năm 2022, khi lực lượng Moscow đóng quân cách thành phố vài km về phía đông bắc, gần Liman.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên trục Seversk - Liman - Sloviansk ngày 6/3. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Tại thời điểm này, quân đội Nga đang đạt được thành công lớn nhất ở sườn phía nam, nơi đối phương đã xây dựng nhiều khu vực phòng thủ kiên cố vào năm 2025. Tuy nhiên, do lực lượng Kiev thiếu nhân lực, những cứ điểm trống rỗng này đang trở thành căn cứ thuận lợi cho lính xung kích Moscow. Điều này, cùng với những yếu tố khác, giải thích cho sự đột phá nhanh chóng dọc theo khu vực dường như được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất của Ukraine.

Tuy nhiên, khi mùa xuân đến gần và thời tiết tốt hơn, các đơn vị vận hành UAV ở cả hai phía sẽ có thể tăng đáng kể số lượng các cuộc tập kích. Điều này, đến lượt nó, có thể dẫn đến việc làm chậm lại tốc độ tiến quân của Nga. Ukraine ngày càng dựa vào UAV trong phòng thủ, bù đắp cho những tổn thất về pháo binh bằng những phương tiện bay này.