Pháo binh Ukraine khai hỏa về phía mục tiêu Nga (Ảnh minh họa: Reuters).

Ukraine tập kích phòng không và cơ sở hạ tầng quân sự của Nga

Bộ Tổng tham mưu Ukraine trên Telegram thông báo, trong 2 ngày 2-3/3, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công các đơn vị phòng không, cơ sở hạ tầng quân sự và trung tâm điều khiển UAV của Nga.

Báo cáo có đoạn: "Kết quả là, một trạm radar thuộc hệ thống phòng không S-300 (Titarovka, vùng Lugansk), một trạm radar Sopka-2 và một radar 39N6 Kasta-2E2 ở Crimea đã bị hư hại".

Lực lượng Phòng vệ cũng tấn công một đơn vị sửa chữa thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới độc lập (Zachatovka, vùng Donetsk) và một số điểm điều khiển UAV trong các khu dân cư Rodinskoye và Pokrovsk ở vùng Donetsk.

Theo Ukrainska Pravda, những cuộc tập kích này xảy ra vào ngày 2/3 và đêm 3/3.

Giao tranh trên thực địa leo thang dữ dội

Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng quân đội Nga (RFAF) có thể sớm phát động một cuộc tập kích mới vào cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Ukraine, trọng tâm có thể nhắm vào hệ thống cấp nước.

Với mùa xuân xuất hiện, lực lượng Moscow đã tăng cường hoạt động trên hầu khắp mặt trận. Giao tranh dữ dội đang diễn ra, tập trung ở 3 tỉnh Zaporizhia, Dnipropetrovsk và Donetsk. RFAF đang tăng cường tấn công ở phía tây Huliaipole, nhưng cũng có ghi nhận về sự xâm nhập quy mô lớn của binh sĩ Nga theo hướng Dobropillia. Đồng thời, nhiều nguồn tin ủng hộ Kiev xác nhận Nga có những bước tiến xa hơn ở Dnipropetrovsk.

Trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ - Israel với Iran tiếp tục leo thang ở Trung Đông (ảnh bên trái), quân đội Nga và Ukraine "ăn miếng trả miếng" quyết liệt trên hầu khắp các mặt trận, đặc biệt là ở Zaporizhia (Ảnh: Military Summary).

Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Bobylivka ở vùng Sumy, kênh RVvoenkor đưa tin.

Cụ thể, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập 80 RFAF đã đánh bật Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 101 khỏi làng Bobylivka (huyện Glukhovsky). Có thông tin cho rằng nhiều cuộc tập kích vào các cơ sở hạ tầng dân sự ở các huyện Khomutovsky và Rylsky thuộc vùng Kursk trên lãnh thổ Nga xuất phát từ khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Sumy ngày 3/3. Lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng đệm an ninh tại vị trí cắm cờ (Ảnh: RVvoenkor).

Nga chọc thủng sườn phía tây Liman, Ukraine rút lui

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã chiếm được làng Drobyshevo, vốn đóng vai trò là rào cản chính bảo vệ thành phố Liman (Lyman) từ phía tây bắc.

Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 20 RFAF đã chiếm được Drobyshevo. Ngôi làng này đóng vai trò là "rào cản" ở phía tây bắc Liman. Giờ đây, họ có thể hoàn toàn tấn công các khu vực phía tây và tây bắc thành phố, cũng như tăng đáng kể áp lực lên khu vực rừng rậm ở ngoại ô. Bằng cách này, binh sĩ Nga sẽ đe dọa hệ thống liên lạc của quân đội Ukraine (AFU) đồn trú trong thành phố.

Mặc dù Tập đoàn quân số 20 RFAF chưa giành được quyền kiểm soát hoàn toàn làng Yarovaya, nhưng điều này không ảnh hưởng đến quá trình đánh bật đối phương khỏi Drobyshevo. Hơn nữa, các đơn vị xung kích Moscow tiên phong bắt đầu bao vây Svyatogorsk thông qua các khu rừng phía tây. Mục tiêu là cắt đứt đường T-05-21, dọc theo đó lực lượng Kiev đang rút lui về phía bên kia sông Seversky Donets gần làng Bogorodichnoye.

Xét trên những điều trên, lý do cho sự hiện diện của AFU ở Yarovaya trở nên rõ ràng. Lực lượng Kiev có thể đang lên kế hoạch sử dụng vùng lãnh thổ dưới sự kiểm soát chính thức của họ làm bàn đạp phía sau khúc quanh sông Seversky Donets, nhằm tạo ra một cuộc khủng hoảng chiến thuật cho quân đội Nga trong tương lai gần.

Với việc mất Drobyshevo và áp lực gia tăng lên Svyatogorsk, AFU có khả năng phản công về phía Novoselivka từ Yarovaya nhằm tái chiếm Drobyshevo. Quân đội Ukraine đang chịu áp lực rất lớn về thời gian, vì lực lượng Moscow có thể tiến về Liman, khu vực hiện không được phòng thủ.

Viễn cảnh quân đội Nga tấn công hệ thống liên lạc của nhóm AFU đồn trú trong thành phố đồng nghĩa với việc toàn bộ lực lượng này gần như bị xóa sổ. Nếu không thể tiến hành rút lui có tổ chức qua sông, bất kỳ khoảng trống phòng thủ nào cũng sẽ đe dọa gây hỗn loạn cho lực lượng Kiev.

Hiện tại, các đơn vị Ukraine phải dựa vào một mạng lưới công sự yếu ớt, chỉ bao gồm một chuỗi cứ điểm lớn nhỏ giữa Drobyshevo và Liman. Họ không có vị trí phòng thủ nào được chuẩn bị sẵn ở phía tây làng nghỉ dưỡng "Solyariy", địa hình không phù hợp cho việc đào hào đúng cách do có nhiều mạch nước ngầm và điều kiện đầm lầy nói chung.

Ukraine tuyên bố bẻ gãy 123 nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 3/3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Từ đầu ngày, đã có 123 cuộc đụng độ. Đối phương đã phóng 1 tên lửa, thực hiện 46 cuộc không kích, thả 171 quả bom dẫn đường, sử dụng 3.678 UAV cảm tử và tiến hành 2.330 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận Lực lượng Phòng vệ cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của Nga ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole và Orekhov.

Nga ngày càng áp sát Kramatorsk

Theo hướng Sloviansk, Cụm tác chiến phía Nam RFAF tiếp tục cuộc tấn công dọc theo quốc lộ M-03 về phía Kramatorsk. Những đợt pháo kích đầu tiên vào phạm vi thành phố kể từ năm 2014 cho thấy giao tranh đang dần tiến đến khu vực đô thị.

Sự hiện diện của lính xung kích Nga đã được ghi nhận ở vùng ngoại ô phía tây Fedorovka Vtoraya, nằm về phía bắc Privolye. Sau khi chiếm được Lipovka và Dibrova lân cận, họ sẽ có thể đánh bọc sườn các vị trí phòng thủ ở Rai-Aleksandrivka.

Cùng với cuộc tiến công ở sườn phía bắc dọc theo tuyến Kaleniki-Krivaya Luka, điều này sẽ cho phép RFAF bao vây các đơn vị Kiev còn lại trong làng bằng một gọng kìm. Các vị trí của Ukraine ở Kaleniki đang hứng chịu những đợt pháo kích dữ dội.

Trong khi đó, tình hình ở Privolye vẫn chìm trong "màn sương mù chiến tranh" suốt một thời gian dài. Việc phá sập hoàn toàn ngôi làng này, cùng với làng Golubovka lân cận, sẽ giúp quân đội Nga khép kín một vùng an toàn lớn ở phía đông các khu dân cư và giải phóng thêm lực lượng cho cuộc tiến công về phía Tikhonovka và Malinovka.

Tốc độ phát triển trong khu vực này vẫn duy trì ở mức cao: trong tháng qua, các chiến binh Nga đã tiến được từ 5 đến 7km dọc theo đường cao tốc về phía Kramatorsk. Việc xóa sổ vùng an toàn giữa Kaleniky và Lipovka sẽ cho phép Cụm tác chiến phía Nam RFAF giải phóng thêm lực lượng cho cuộc tấn công vào Rai-Aleksandrivka từ cả 2 phía. Việc kiểm soát vùng an toàn này, đến lượt nó, sẽ cho phép Nga đưa pháo binh đến để bắn phá trực tiếp các vị trí của Ukraine ở Sloviansk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên trục Seversk - Liman - Sloviansk ngày 3/3. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực ngăn chặn theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Thế trận "cài răng lược" ở Primorskoye trên cánh tây Zaporizhia

Tại cánh tây Zaporizhia, giao tranh ác liệt nhất vẫn tiếp diễn để giành quyền kiểm soát Primorskoye. Nhiều nhóm xung kích nhỏ của RFAF đang tiến vào trung tâm ngôi làng. Các vị trí thường nằm sát cứ điểm của AFU, về cơ bản tạo thành thế trận "cài răng lược", làm phức tạp việc tiếp tế cho lực lượng Moscow và việc dọn dẹp những tòa nhà xung quanh.

Sau cuộc phản công của lực lượng Kiev vào đầu tháng 2, các đơn vị Moscow đã thành công trong việc giữ vững Primorskoye và đang tấn công vùng ngoại ô phía bắc khu định cư, dựa trên các đoạn phim giám sát khách quan mới được công bố.

Stepnogorsk vẫn là điểm nóng. Lực lượng Kiev vẫn đang kiểm soát cả khu vực phía bắc với nhiều tòa nhà cao tầng và các tàn tích liền kề của một khu dân cư tư nhân.

Primorskoye và Stepnogorsk nằm gần sông Konka, vì vậy lực lượng Kiev đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn binh sĩ Nga cố thủ trong các khu vực đông dân cư này.

Trong tương lai, sau khi mở rộng vùng kiểm soát phía đông Primorskoye, quân đội Nga sẽ có thể di chuyển pháo binh và người điều khiển UAV đến gần sông hơn, cho phép họ tăng cường các cuộc tập kích vào hậu cần của đối phương ở bờ phải và cản trở việc tiếp tế cho các đơn vị Kiev dọc theo tuyến Veselyanka - Magdalinovka.

Kênh RVvoenkor dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, RFAF đã giải tỏa làng Veselyanka thuộc cánh tây Zaporizhia.

"Các đơn vị xung kích thuộc Cụm tác chiến Dnepr, nhờ một cuộc tấn công quyết định, đã đánh bật các đơn vị Kiev khỏi làng và củng cố vị trí trên một tuyến mới", báo cáo viết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại mặt trận Zaporizhia ngày 3/3. Kiev nỗ lực đột phá theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow ngăn chặn bước tiến của đối phương và có bước tiến mới (Ảnh: Rybar).

Nga, Ukraine kiểm soát bao nhiêu diện tích trong tháng 2?

Kênh AMK Mapping vừa công bố bản đồ ghi nhận những thay đổi trên tiền tuyến ở Ukraine vào tháng 2. Trong đó, màu vàng thể hiện bước tiến của Nga, xanh nhạt là thành quả của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ghi nhận những thay đổi trong tháng 2. Các vùng màu vàng là nơi Moscow mới giành được. Những khu vực màu xanh nhạt thể hiện kết quả của Kiev (Ảnh: AMK Mapping).

Những tiến bộ của Nga: Donetsk ~93,05km²; Sumy ~67,20km²; Kharkov ~32,91km²; Zaporizhia ~31,41km²; Dnipropetrovsk ~8,25 km². Tổng cộng RFAF giành thêm ~232,82km² (giảm 33,86% so với tháng trước).

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donbass ghi nhận những thay đổi trong tháng 2. Các vùng màu vàng là nơi Moscow mới giành được. Những khu vực màu xanh nhạt thể hiện kết quả của Kiev (Ảnh: AMK Mapping).

Ngược lại, Ukraine gặt hái thành tích đáng kể với tổng cộng ~374,90km² (tăng 1.218,21% so với tháng trước), bao gồm: Dnipropetrovsk ~250,64km²; Zaporizhzhia ~96,86km²; Kharkov: ~19,91km²; Donetsk ~7,49km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk, Dnipropetrovsk và Zaporizhia ghi nhận những thay đổi trong tháng 2. Các vùng màu vàng là nơi Moscow mới giành được. Những khu vực màu xanh nhạt thể hiện kết quả của Kiev (Ảnh: AMK Mapping).

Lưu ý, con số này thể hiện mức tăng ròng của mỗi bên. Những bước tiến của Ukraine trên lãnh thổ mà RFAF kiểm soát trong tháng này sẽ được trừ đi từ tổng số của Nga, và ngược lại.