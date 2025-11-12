Nga nêu khả năng đàm phán trực tiếp chấm dứt xung đột Ukraine

Đàm phán Nga - Ukraine tại Istanbul vào tháng 7 (Ảnh: AFP).

"Phía Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đàm phán trực tiếp với phía Ukraine, thông qua phái đoàn Ukraine. Các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi cũng liên tục nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán Istanbul vẫn sẵn sàng mở lại cho chúng tôi, những cánh cửa này vẫn mở", Đại biện lâm thời Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Alexey Ivanov nói với hãng tin TASS hôm 11/11.

"Nếu Kiev thể hiện ý chí chính trị, chúng tôi sẵn sàng cho các cuộc đàm phán như vậy bất cứ lúc nào", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ông Ivanov lưu ý rằng phía Nga đã đưa ra một số đề xuất trong các vòng đàm phán trước đây.

"Một loạt sáng kiến ​​đã được đưa ra, bao gồm việc thành lập 3 nhóm làm việc trực tuyến. Đáng tiếc là chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi tích cực từ phía Ukraine đối với các sáng kiến ​​này", ông nói thêm.

Tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cũng cho biết, Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine nhằm chấm dứt xung đột, nhưng đưa ra điều kiện các cuộc thương lượng phải được tiến hành theo “định dạng Istanbul”.

Nhà ngoại giao Nga ngầm đề cập đến cuộc hòa đàm giữa Kiev và Moscow ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022, ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột khi 2 bên gần đạt được thỏa thuận.

Ông Galuzin khẳng định “mọi điều kiện đều đã tồn tại” để phát triển kênh đàm phán Istanbul và Moscow sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Ukraine.

Thứ trưởng Nga cũng cho rằng vấn đề chính xuất phát từ việc “Kiev thiếu ý chí chính trị”, cho rằng phía Ukraine né tránh đối thoại vì tin có thể “đạt hòa bình bằng sức mạnh”.

Trong năm nay, Ukraine và Nga đã tổ chức ba vòng đàm phán tại Istanbul vào các tháng 5, 6 và 7.

Tại các vòng này, Kiev thể hiện sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức và nêu rõ các ưu tiên: chấm dứt xung đột, ngừng bắn trên toàn tuyến và ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, Moscow đã không chấp thuận ngừng bắn.

Sau vòng đàm phán thứ hai, Nga trao cho Ukraine một bản ghi nhớ. Trong đó, Moscow yêu cầu rút quân Ukraine khỏi 4 vùng lãnh thổ, đình chỉ viện trợ từ phương Tây, chấm dứt huy động và thiết quân luật, tổ chức bầu cử, và chấm dứt “các hoạt động phá hoại” nhằm vào Nga. Moscow đến nay vẫn tiếp tục chỉnh sửa bản ghi nhớ này. Kết quả chính của đàm phán là 2 bên đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh.

Việc hòa đàm Nga - Ukraine không có nhiều tiến triển khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đóng vai trò trung gian, không hài lòng. Chính quyền của Tổng thống Trump đã tuyên bố lệnh trừng phạt với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, trong khi từ chối cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Về phía Ukraine, Chánh văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak, cho biết Kiev và các đồng minh đang cùng nhau xây dựng một bản kế hoạch hòa bình duy nhất, và không có bất kỳ kế hoạch thay thế nào do các quốc gia riêng lẻ đề xuất.

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh, cuối cùng sẽ có một văn kiện duy nhất, được Ukraine và các đối tác cùng xây dựng, phản ánh lợi ích của Ukraine.