Nga áp đảo quân số gấp 8 lần Ukraine ở thành trì Pokrovsk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Pravda).

Phát biểu trước các phóng viên ngày 27/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Nga đã tập trung một lực lượng khổng lồ vào hướng Pokrovsk mà Ukraine không thể dồn toàn bộ nguồn lực về một hướng như vậy. Tỷ lệ là 8 chọi 1”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, “dù đông áp đảo, Nga vẫn chưa đạt được kết quả như kế hoạch”.

Sau khi kiểm soát Avdiivka, thành trì của Ukraine nằm cách Pokrovsk hơn 40km về phía đông nam, vào tháng 2/2024, các lực lượng Nga dần mở rộng tiến công về phía Pokrovsk, vốn từng là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở khu vực Donetsk.

Theo nhóm quan sát chiến trường DeepState, Nga hiện đã bao vây Pokrovsk từ 3 phía, chỉ chừa lại một hành lang rộng khoảng 15km để Ukraine tiếp tế quân và vận chuyển thương binh. Tất cả các cây cầu dẫn vào thành phố đã bị lực lượng Nga phá hủy, khiến việc sơ tán thương binh gần như bất khả thi.

Tại hội nghị “Người trong quân đội” tổ chức ở Kiev vào tháng 10, Trung úy Natalia Stoiko, phụ trách y tế của Lữ đoàn Cơ giới hóa Hạng nặng số 5 đang trấn giữ Pokrovsk, cho biết lực lượng Ukraine ở đây thiếu thốn đủ thứ, từ thiết bị công binh cho tới nhân lực kỹ thuật có thể dựng cầu gỗ tạm để cứu thương.

Các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, việc rút lui đúng thời điểm sẽ mang tính sống còn khi việc cố thủ Pokrovsk không còn giá trị chiến thuật đối với Ukraine. Họ cảnh báo, nếu trì hoãn, Ukraine có thể lặp lại kịch bản hỗn loạn như tại các thành phố khác, khi lực lượng phòng thủ kiệt quệ và không thể sơ tán toàn bộ thương binh.

Thực tế, Ukraine từng nhiều lần giữ các đô thị đến phút chót, khiến việc rút quân diễn ra gấp gáp và nhiều binh sĩ bị bỏ lại.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 26/10 thừa nhận Nga đã tập trung khoảng 200 lính bên trong Pokrovsk, hoạt động theo nhóm bộ binh nhỏ và xảy ra đấu súng cũng như giao tranh bằng máy bay không người lái trong nội đô.

Cách Pokrovsk khoảng 30km về phía bắc, quân đội Ukraine đang phản công nhằm giành lại các khu vực bị Nga chọc thủng hồi tháng 8 gần thị trấn Dobropillia.

Trong 10 ngày qua, Ukraine tuyên bố đã giành lại 2 ngôi làng Kucheriv Yar và Sukhetske, qua đó làm chậm nhịp tiến công của Nga và cố gắng ổn định lại tuyến phòng thủ quanh Pokrovsk, nơi đang trở thành điểm nóng mới nhất trên chiến tuyến Donetsk.

Cuối tuần trước, Moscow tuyên bố hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị quân đội Nga bao vây ở Kupyansk và Pokrovsk. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ thông tin này. Tổng thống Zelensky khẳng định các lực lượng Ukraine vẫn “kiểm soát được tình hình”.