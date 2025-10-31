Nga - Ukraine tung quân giành trận địa, pháo đài Donbass "nóng rực"

Binh sĩ Ukraine giao tranh ở Dobropillia, Donetsk (Ảnh: Reuters).

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, ngày 30/10 tuyên bố giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn trên mặt trận Pokrovsk ở miền Đông Ukraine.

Theo ông Syrskyi, bộ binh Nga đang cố gắng giữ vững các vị trí trong khu vực đô thị, đồng thời tránh giao tranh trực tiếp. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đang thực hiện các chiến dịch tấn công và tìm kiếm, đồng thời củng cố các vị trí phòng thủ.

"Đối phương đang gia tăng hoạt động tại khu vực Pokrovsk-Myrnohrad. Đó là lý do tôi lại đến thăm khu vực quan trọng này", ông Syrskyi nói.

Ông Syrskyi đã gặp gỡ các chỉ huy và đơn vị quân đội Ukraine, lực lượng đang ngăn chặn chiến dịch tấn công áp đảo về quân số của Nga.

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine khẳng định tình hình chiến sự đang rất khó khăn, nhưng những tuyên bố của Nga về việc “phong tỏa” lực lượng Ukraine tại Pokrovsk, cũng như tại Kupiansk, là không đúng sự thật.

"Đồng thời, tại Pokrovsk, lực lượng bộ binh của đối phương, vốn đang tránh giao tranh trực tiếp, đang tập trung tại các khu vực đô thị và thường xuyên di chuyển, vì vậy nhiệm vụ chính là xác định và hạ gục họ", ông Syrskyi nói thêm.

Tổng tư lệnh Ukraine nhấn mạnh vai trò quan trọng của máy bay không người lái trinh sát và tấn công trong điều kiện tác chiến hiện nay. Ông cũng lưu ý rằng quân đội Ukraine đang nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ trên mặt trận Pokrovsk.

"Các yếu tố then chốt ở đây là: sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị, đảm bảo họ có mọi thứ cần thiết, bao gồm các yêu cầu bổ sung; thực hiện rõ ràng và phối hợp các nhiệm vụ được giao. Mọi chỉ huy, ở bất kỳ cấp nào, đều phải tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ", ông Syrskyi nhấn mạnh khi đến thăm điểm nóng giao tranh trên mặt trận miền Đông.

Ông đã ban hành các mệnh lệnh cần thiết và giao nhiệm vụ cụ thể để tăng cường bảo vệ các tuyến đường tiếp tế và sơ tán trong bối cảnh khu vực cần cải thiện hậu cần.

Vị trí Pokrovsk (Ảnh: BBC).

Trước đó, Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 của Ukraine hôm 29/10 thông báo Nga đã triển khai khoảng 11.000 quân để thực hiện kế hoạch bao vây pháo đài Pokrovsk. Các nhóm quân của Nga đã xâm nhập thành phố này và đang nhắm mục tiêu tiến về phía tây bắc và bắc Pokrovsk.

Quân đoàn Ukraine cho biết lực lượng Nga đã huy động khoảng 27.000 quân, khoảng 100 xe tăng, tối đa 260 xe chiến đấu bọc thép và 160 hệ thống pháo và súng cối.

Trước đà tiến công của Nga, Ukraine đã gấp rút củng cố các vị trí trong thành phố.

"Giao tranh đang diễn ra ác liệt trong thành phố và trên các tuyến đường tiếp cận thành phố... Công tác hậu cần đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng chúng ta phải tiếp tục đánh bại đối phương", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu hôm 26/10.

Blogger DeepState ủng hộ Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tiếp tục tiến công thành phố.

"Tình hình ở Pokrovsk đang trên bờ vực nguy kịch và tiếp tục xấu đi đến mức không kịp khắc phục", DeepState cho biết.

Pokrovsk là một trung tâm đường bộ và đường sắt ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Mục tiêu của Nga là kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, bao gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk.

Việc kiểm soát Pokrovsk, được truyền thông Nga mệnh danh là "cửa ngõ vào Donetsk", và Kostiantynivka ở phía đông bắc, nơi lực lượng Nga cũng đang cố gắng bao vây, sẽ tạo cho Moscow một bước đệm vững chắc để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk - Kramatorsk và Sloviansk.

Việc kiểm soát Pokrovsk cũng sẽ cho phép Moscow tiếp tục phá vỡ các tuyến đường tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và thúc đẩy chiến dịch lâu dài nhằm kiểm soát Chasiv Yar, một vùng đất cao hơn, từ đó có khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn.

Nga đã dồn lực ở Pokrovsk hơn một năm nay, nhưng thay vì các cuộc tấn công trực diện dẫn đến thương vong lớn như từng triển khai ở Bakhmut, quân đội Nga đã triển khai một chiến thuật khác.

Lực lượng Nga đã sử dụng chiến thuật gọng kìm để gần như bao vây hoàn toàn Pokrovsk và đe dọa các tuyến đường tiếp tế của Ukraine, sau đó gây sức ép với lực lượng Ukraine bằng cách điều các đơn vị nhỏ và máy bay không người lái vào để phá vỡ hậu cần và gây ra sự hỗn loạn ở hậu phương của Kiev.