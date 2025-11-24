40.000 binh sĩ Nga vây bọc điểm nóng chiến lược, Ukraine dồn lực đối phó

Nga duy trì đà tiến công ở cả mặt trận miền Đông và Đông Nam Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo Euromaidan Press, Nga đã xuyên thủng một điểm then chốt trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Huliaipole, tạo ra một mối đe dọa mở rộng nhanh chóng nhằm vào một trong những pháo đài kiên cố nhất của Ukraine ở mặt trận Đông Nam.

Đáp lại, lực lượng Ukraine đã tập hợp lại và chuyển vào vị trí để chuẩn bị cho một trận chiến mang tính quyết định, trận chiến sẽ định đoạt kết cục của mặt trận Huliaipole.

Mục tiêu chính của Nga ở khu vực này là tiến lên phía bắc Huliaipole. Bằng cách làm như vậy, lực lượng Nga muốn thiết lập một hướng tiến công thứ 3 và tạo điều kiện cho khả năng bao vây chiến dịch bằng cách gây sức ép lên phòng tuyến Ukraine từ 3 hướng.

Quyết định vượt qua Huliaipole từ phía bắc được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính. Thứ nhất, Huliaipole là cứ điểm lớn nhất và kiên cố nhất của Ukraine trong khu vực. Một cuộc tiến công trực diện vào thị trấn chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất cho Nga, điều có thể nhanh chóng làm suy giảm lợi thế quân số hiện tại của họ và cản trở nỗ lực tiến công rộng hơn.

Thứ hai, việc kiểm soát được khu vực phía bắc Huliaipole sẽ mở ra một hành lang cho phép lực lượng Nga tiến sâu hơn vào các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk

Để hoàn thành mục tiêu, Nga đã triển khai khoảng 40.000 quân nhằm đảm bảo ưu thế vượt trội về quân số và dồn nỗ lực chính vào Uspenivka, điểm mạnh then chốt của Ukraine nằm ở bờ tây sông Yanchul.

Với vị trí thuận lợi của khu định cư này, cách tiếp cận khả thi của Nga là áp đảo các vị trí Ukraine, thâm nhập vào làng và thiết lập một bàn đạp.

Tình hình ở mặt trận Đông Nam đang nóng lên từng ngày (Ảnh: EP).

Để tạo điều kiện tiến lên, Nga tăng cường hoạt động UAV, pháo binh và không kích, với hơn 400 quả đạn rơi xuống mỗi ngày theo Lực lượng Phòng thủ Miền Nam Ukraine. Áp lực liên tục này dần san bằng các vị trí kiên cố trong và quanh Uspenivka.

Ngoài ra, Nga tận dụng sương mù dày vào buổi sáng để che giấu di chuyển, cho phép họ tập trung đủ lực lượng tại một điểm then chốt và mở hướng đột phá vào tuyến phòng thủ đang suy yếu của Ukraine.

Sau khi tiến công tập trung, lực lượng Nga kiểm soát Uspenivka, mở ra một khoảng trống chiến dịch lớn ở phía bắc Huliaipole. Những ngôi làng rải rác giữa hai con sông nhanh chóng trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương trước lực lượng 40.000 quân của Nga.

Với việc Uspenivka thất thủ, các đơn vị Nga đã tiến dọc theo mặt trận dài 15km và thọc sâu tới 8km. Trong bối cảnh này, bộ chỉ huy Ukraine đưa ra quyết định là ưu tiên bảo toàn nhân lực.

Thay vì cố gắng ổn định một chỗ lồi ngày càng mở rộng trong điều kiện xâm nhập không rõ ràng, lực lượng Ukraine bắt đầu rút lui có kiểm soát và chiến đấu về tuyến phòng thủ đã chuẩn bị trước.

Tuy nhiên, quyết định này không có nghĩa là họ bị động. Tuyến phòng thủ tiếp theo nằm dọc sông Zarichne, nơi một chuỗi các khu định cư nhỏ tạo địa hình thuận lợi cho việc tổ chức hậu cần, tập trung dự bị và bố trí trang bị cần thiết cho phòng thủ lâu dài.

Đồng thời, việc chuyển hướng chuẩn bị cho tuyến này đã buộc lực lượng Ukraine phải tổ chức lại các tuyến hậu cần. Do đó, các đơn vị đang rút lui chiến đấu dần dần ở phía đông của con sông nhận được tiếp tế ổn định hơn, điều này sẽ làm chậm nhịp độ tiến công của Nga khi họ tiến gần bờ sông.

Vì vậy, việc chuẩn bị tuyến hậu cần này không có nghĩa là từ bỏ toàn bộ lãnh thổ phía đông hoặc chờ Nga đến mà không chống trả. Thay vào đó, mục tiêu là tối đa hóa hiệu quả phòng thủ đồng thời bảo toàn lực lượng về lâu dài.