Nga điều binh sĩ đột kích đa hướng, Ukraine lo nguy cơ Pokrovsk thất thủ

Các mũi tiến công liên tục của Nga đang gây thách thức cho Ukraine (Ảnh: Reuters).

Phòng tuyến bảo vệ thành phố lớn thuộc tỉnh Donetsk có vẻ đã trở nên lung lay khi hàng trăm binh sĩ Nga đã lọt vào giới hạn thành phố, tỏa đi nhiều hướng.

Theo quân đội Ukraine, 11.000 binh sĩ Nga đã được tập trung quanh Pokrovsk nhằm tìm cách bao vây thành phố, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27/10 nói rằng lực lượng Nga đông hơn Ukraine tới 8 lần.

Trong chuyến thăm một bệnh viện quân y ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng cả Pokrovsk và thành phố Kupiansk ở Kharkov đều đã bị Moscow vây bọc.

Dù Ukraine bác bỏ tuyên bố này, nhưng dữ liệu nguồn mở cho thấy tình hình đang diễn biến rất nhanh và ngày càng có xu hướng bất lợi cho phía Kiev.

Lực lượng Nga đã tiếp cận ngoại ô Pokrovsk từ cuối mùa thu năm 2024, và đến giữa năm 2025 những đợt thâm nhập đầu tiên vào nội đô đã diễn ra thành công.

Cuối tháng 7, binh sĩ Nga đã xâm nhập vào các khu dân cư phía nam Pokrovsk, lợi dụng tuyến phòng thủ mỏng của Ukraine để lách qua khe cửa hẹp.

Ukraine đã điều động lực lượng tinh nhuệ đến ngăn chặn Nga mở rộng thêm mũi tấn công. Tuy nhiên, tình hình đã trở nên xấu đi trong những tuần gần đây. Vào ngày 27/10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận rằng khoảng 200 binh sĩ Nga đã tập trung trong thành phố.

Trong điều kiện giao tranh đô thị hỗn loạn như vậy, khái niệm về “tiền tuyến duy nhất” trở nên mờ nhạt, và việc vẽ ranh giới kiểm soát không có nhiều ý nghĩa.

Giao tranh đô thị diễn ra khốc liệt tại Pokrovsk (Ảnh: Deepstate).

Deepstate nói rằng Nga chưa kiểm soát trọn vẹn các khu vực trong Pokrovsk nhưng liên tục di chuyển không ngừng, thực hiện các cuộc tập kích và trinh sát. Các hoạt động đột kích của Nga đang gây ra sự rối loạn trong hàng ngũ của Ukraine vốn đang cố thủ bên trong pháo đài hậu cần này.

Hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy Pokrovsk bị vây bọc hoàn toàn. Theo bản đồ của DeepState, vẫn còn một hành lang rộng khoảng 3km giữa 2 mũi gọng kìm của Nga.

Trong khi Pokrovsk đã biến thành một “vùng xám” rộng lớn, mối đe dọa vây bọc thực sự lại treo lơ lửng trên thành phố Myrnohrad ở phía đông Pokrovsk, nằm sâu hơn vùng chiến sự khốc liệt hiện tại.

Tại đây, lực lượng Ukraine do Lữ đoàn Dù số 25 và Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 38 chỉ huy vẫn bám trụ để duy trì kiểm soát.

Tuy nhiên, trong bài đăng Telegram ngày 29/10, DeepState cho biết Nga đã cắt đứt các tuyến hậu cần dẫn đến Myrnohrad và các vị trí Ukraine tại đó.

Theo lời một phó chỉ huy đơn vị Ukraine đang cố thủ trong thành phố, mối nguy lớn nhất với Kiev không phải là bị vây bọc hoàn toàn trên mặt đất, mà là việc các tuyến hậu cần vào Myrnohrad đều bị UAV và pháo binh Nga khống chế.

Với quy mô và phạm vi xâm nhập của Nga tại Pokrovsk, các chuyên gia đánh giá với Kyiv Independent rằng, việc Ukraine ngăn nguy cơ thành phố thất thủ trong ngắn hạn có vẻ là nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Không giống như đợt xâm nhập tháng 7 của Nga với quy mô nhỏ, Ukraine có thể ngăn chặn vì phần còn lại của phòng tuyến vẫn vững. Giờ đây, tình hình đã khác.

Lực lượng Ukraine tương đối mỏng, khó có thể đảm bảo bịt kín được mọi khoảng hở trong phòng tuyến trong khi các nhóm binh sĩ Nga liên tục đột kích từ các hướng. Việc kiểm soát hoàn toàn các mũi đột kích này trở nên rất thách thức khi Ukraine gặp khó khăn cả về lực lượng và hậu cần.