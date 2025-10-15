Hãng tin RT ngày 14/10 công bố đoạn video tên lửa Iskander-M của Nga phá hủy tổ hợp HIMARS do Mỹ sản xuất của Ukraine.

Vụ việc được quay từ UAV xảy ra ở vùng Kharkov. Đoạn video cho thấy UAV Nga đã theo dõi tổ hợp vũ khí của Ukraine di chuyển trên đường. Sau đó, UAV cung cấp tọa độ của HIMARS để tên lửa Nga khóa mục tiêu và phóng đi.

Vụ tập kích đã khiến HIMARS nổ tung như cầu lửa.

Khoảnh khắc Iskander Nga khóa mục tiêu, hạ tổ hợp HIMARS Ukraine (Video: RT).

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, được phát triển từ tổ hợp M270 của Mỹ. Tổ hợp này có tầm bắn khoảng 80km đối với đạn pháo thông thường và có thể lên tới 300km với tên lửa chiến thuật.

Phương Tây đã mô tả hệ thống này như một nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc xung đột. Trên thực tế, HIMARS đã góp phần giúp Ukraine phản công hiệu quả ở một số khu vực và giành lại các khu vực chiến lược mà không bị tổn thất quá nhiều.

Tuy nhiên, Nga đã có nhiều biện pháp để đối phó với HIMARS, bao gồm dùng tác chiến điện tử làm nhiễu đạn của vũ khí này, dùng UAV cáp quang khó đánh chặn và tên lửa tập kích chính xác như Iskander để phá hủy bệ phóng của đối phương.

Hệ thống Iskander-M là tổ hợp bao gồm xe phóng tên lửa, xe tiếp đạn, xe chỉ huy, xe trinh sát thông tin, xe kỹ thuật và xe hậu cần. Trong đó, xe phóng tên lửa có chiều dài 12,7m, rộng 3m, nặng 42 tấn, được trang bị động cơ YAMZ-864 công suất 500 mã lực, cho phép di chuyển với tốc độ tối đa 70km/h và hoạt động trong phạm vi 1.000km.

Iskander sử dụng 2 loại tên lửa đạn đạo dẫn đường nhiên liệu rắn 1 tầng. Biến thể phổ biến nhất là 9M723K1, có chiều dài 7,2m, đường kính 0,92m, khối lượng 3.800kg, mang đầu đạn 700kg với nhiều tùy chọn như đầu đạn phân mảnh, bom chùm hoặc hạt nhân.