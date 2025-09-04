Ukraine áp dụng công nghệ tấn công UAV mới

Máy bay không người lái ngày càng quan trọng trong xung đột Ukraine (Ảnh minh họa: CEPA).

Theo Pravda, công ty Swarmer của Ukraine, đơn vị phát triển phần mềm công nghệ bầy đàn UAV, cho biết các UAV có khả năng tự xác định thứ tự tấn công, thích ứng với các thay đổi như hết pin và thực hiện nhiệm vụ dưới dạng một nhóm phối hợp.

Đây là bước tiến mới trong tác chiến UAV, khi cho phép hàng chục hoặc thậm chí hàng nghìn UAV được triển khai đồng thời để phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối phương, từ một vị trí đơn lẻ đến toàn bộ thành phố.

Trong một chiến dịch ban đêm gần đây, 3 UAV của Ukraine đã tự quyết định thời điểm tấn công một vị trí của Nga. CEO của Swarmer, ông Serhii Kupriienko, cho biết ban đầu người điều khiển xác định khu vực tìm mục tiêu và ra lệnh cho UAV tấn công khi mục tiêu được phát hiện.

Sau đó, các UAV tự thực hiện nhiệm vụ: một UAV tiến hành trinh sát, xác định mục tiêu và lập lộ trình, trong khi những chiếc còn lại tấn công, quyết định chính xác thời điểm thả vũ khí. Các cuộc tấn công được thực hiện bởi những UAV có khả năng thả 25 quả bom nhỏ hoặc lựu đạn dọc theo tuyến hầm hào.

Phần mềm của Swarmer cũng giảm số lượng nhân sự cần thiết: thay vì 9 người điều khiển trong hệ thống truyền thống, chỉ cần 3 người, gồm một người lập kế hoạch, một điều hướng và một điều khiển.

Một sĩ quan Ukraine sử dụng hệ thống Swarmer cho biết đơn vị của ông đã triển khai mô hình này hơn 100 lần. Mỗi chiến dịch thường có 3 UAV, nhưng một số đơn vị đã triển khai đồng thời tới 8 drone, và đã thử nghiệm với nhóm lên tới 25 UAV. Swarmer đang chuẩn bị thử nghiệm bầy đàn 100 UAV.

Hệ thống bầy đàn UAV giảm khả năng bị đối phương gây nhiễu tín hiệu, vì chúng phối hợp trong khoảng cách ngắn.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng có một số hạn chế. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chiến đấu gây lo ngại rằng các hệ thống tự động có thể đưa ra quyết định độc lập ảnh hưởng đến sinh mạng của cả binh sĩ và dân thường.

Các bầy đàn UAV cũng có chi phí cao, có thể hạn chế khả năng mua sắm quy mô lớn. Ngoài ra, một số vấn đề phần mềm đã xuất hiện: ở một giai đoạn, các UAV trao đổi quá nhiều thông tin, làm quá tải mạng lưới.

Công nghệ này lần đầu được lực lượng phòng thủ Ukraine sử dụng để đặt mìn khoảng một năm trước, nhưng hiện nay ngày càng được dùng để tấn công lực lượng, trang bị và cơ sở hạ tầng của Nga.