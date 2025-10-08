Tướng Mỹ: Tên lửa Flamingo của Ukraine có thể thay đổi cục diện xung đột

Tên lửa hành trình tầm xa Flamingo của Ukraine (Ảnh: TWZ).

Trả lời phỏng vấn hãng tin Ukrinform ngày 6/10, tướng David Petraeus cho biết Ukraine thời gian qua đã thường xuyên tiến hành các cuộc tập kích tầm xa bằng máy bay không người lái nội địa, nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, gây thiệt hại hoặc phá hủy khoảng 25% năng lực lọc dầu và hệ thống lưu trữ năng lượng của Moscow.

Vị tướng Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đến tên lửa Flamingo của Ukraine, loại vũ khí có tầm bắn lên tới 3.000km và đầu đạn nặng hơn một tấn, dự kiến sớm được biên chế.

“Đó là ví dụ điển hình cho sự sáng tạo của người Ukraine: họ lấy các quả bom Liên Xô cũ, lắp thêm thuốc nổ ở phần đầu, gắn lên khung tên lửa hành trình tự thiết kế với động cơ phản lực và hệ thống dẫn đường. Đây sẽ là một yếu tố thay đổi cục diện. Nếu được sản xuất với số lượng lớn, nó sẽ tạo tác động khổng lồ trên chiến trường. Điều đó cực kỳ quan trọng”, ông nói.

Ông Petraeus cũng hy vọng Washington sớm cung cấp cho Ukraine tên lửa Tomahawk, nhưng cho rằng sản xuất hàng loạt Flamingo sẽ mang tính quyết định hơn.

“Tôi ủng hộ việc cung cấp Tomahawk, nhưng nói thật, việc đẩy mạnh sản xuất Flamingo có thể còn quan trọng hơn nhiều”, ông cho biết thêm.

Ukraine ra mắt tên lửa Flamingo vào tháng trước, ca ngợi vũ khí này là “tên lửa thành công nhất” và là công cụ “rất mạnh” trong kho vũ khí của Kiev. Tên lửa hành trình này được cho là có tầm bắn khoảng 3.000km.

Fire Point, công ty Ukraine đứng sau tên lửa này, hiện chế tạo được một tên lửa Flamingo mỗi ngày, và công ty hy vọng tăng công suất lên gấp 7 lần vào tháng 10.