Nga nêu lập trường về khả năng Mỹ cấp Tomahawk cho Ukraine

Một tên lửa Tomahawk của Mỹ (Ảnh: United24).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/10 đã nêu rõ lập trường của Moscow về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Phát biểu với giới truyền thông, ông Peskov nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Valdai, nơi ông đã cảnh báo rõ ràng về những rủi ro nếu xảy ra động thái này.

“Đây sẽ là một sự leo thang nghiêm trọng, nhưng nó sẽ không thay đổi tình hình đối với Kiev”, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, đồng thời lưu ý tên lửa Tomahawk có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, khiến việc chuyển giao chúng trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Ông Peskov cũng bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông “gần như đã đưa ra quyết định” liên quan đến việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Moscow cần chờ thêm các tuyên bố cụ thể hơn từ Washington về khả năng này.

“Chúng tôi hiểu có lẽ cần đợi những phát biểu rõ ràng hơn”, ông nói, đồng thời khẳng định Tổng thống Trump không muốn làm gia tăng căng thẳng với Nga và sẽ tìm cách làm rõ mục đích cũng như cách thức sử dụng các tên lửa hành trình này.

“Về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, trước đây chúng thường được chuyển giao trước, rồi các tuyên bố mới được đưa ra sau. Ít nhất đó là cách mà chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từng làm. Hãy xem lần này mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào”, ông Peskov cho biết thêm.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét đề nghị của Kiev về việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk, dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Lập trường của Nga cho thấy nước này muốn tránh để căng thẳng với Washington leo thang hơn nữa, song vẫn sẵn sàng thực hiện các biện pháp đáp trả thích hợp nếu Washington xúc tiến kế hoạch cung cấp tên lửa cho Ukraine.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp cho Kiev loại tên lửa này, với chi phí ước tính 1,3 triệu USD mỗi quả và tầm bắn lên tới 2.500km.

Hôm 6/10, Tổng thống Trump phát biểu với các phóng viên: “Tôi đại khái đã đưa ra quyết định về việc này. Nhưng tôi cần phải hỏi rằng họ sẽ gửi chúng đi đâu. Tôi không muốn thấy tình hình leo thang”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó cảnh báo quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ đổ vỡ nếu kịch bản trên xảy ra. Ông cũng lập luận lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành được một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có “sự tham gia trực tiếp của các quân nhân Mỹ”.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, nếu Mỹ chấp thuận chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, Kiev sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tập kích nghiêm trọng nhằm vào cơ sở hạ tầng cung cấp đạn dược và trang thiết bị cho quân đội Nga nằm sâu trong lãnh thổ.

Những tên lửa này sẽ cho phép nhắm vào các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng, trong đó có các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, từ đó làm tê liệt hậu cần.

Theo ISW, biến thể tên lửa có tầm bắn 2.500km sẽ phủ tới ít nhất 1.945 cơ sở quân sự của Nga, trong khi biến thể tầm bắn 1.600km sẽ bao trùm ít nhất 1.655 cơ sở.

Các nhà phân tích ước tính Ukraine có thể làm suy yếu đáng kể năng lực tiền tuyến của quân đội Nga bằng cách tập trung tấn công vào các khu vực hậu phương dễ tổn thương, nơi hỗ trợ các cuộc phản công và việc chuyển giao vũ khí.