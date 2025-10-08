Chuyên gia nêu khả năng Nga bắn hạ tên lửa Tomahawk Mỹ tính cấp cho Ukraine

Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ USS Gravely nhằm vào các mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen năm 2024 (Ảnh: Reuters).

Chuyên gia quân sự Andrey Marochko nhận định với hãng tin Tass (Nga) rằng, các quân nhân Nga đã có kinh nghiệm phá hủy các tên lửa tương tự Tomahawk mà Mỹ từng phóng ở Syria.

Theo chuyên gia, nếu Ukraine bắt đầu sử dụng tên lửa Tomahawk, hiệu quả của vũ khí này sẽ "vô cùng thấp".

"Nếu xét đến các đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật của Tomahawk, và nhiều khả năng chúng ta đang nói về những cải tiến ban đầu, thì đây là những hệ thống đã lỗi thời. Quân nhân Nga từng gặp phải loại tên lửa này khi được triển khai ở Syria. Nhìn chung, quân đội chúng tôi có kinh nghiệm thực tế trong việc đánh chặn các tên lửa này. Vì vậy, ngay cả khi Ukraine bắt đầu sử dụng Tomahawk, hiệu quả của những loại tên lửa này sẽ vô cùng thấp", chuyên gia Marochko nhận định.

Tuy nhiên, chuyên gia Marochko lưu ý rằng việc Ukraine khởi động sử dụng Tomahawk sẽ "lật sang một trang mới trong cuộc xung đột", vì tên lửa này có "tầm bắn đáng kể" lên tới 2.500km và đầu đạn của chúng "có thể mang nhiều loại đầu đạn, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân".

"Điều này đồng nghĩa với việc, hệ thống phòng không và lực lượng vận hành của chúng tôi sẽ chỉ nhìn thấy tín hiệu, nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ không thể xác định ngay lập tức đầu đạn được trang bị. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có phương tiện để đáp trả", chuyên gia quân sự này tuyên bố.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét đề nghị của Kiev về việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk, dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Lập trường của Nga cho thấy nước này muốn tránh để căng thẳng với Washington leo thang hơn nữa, song vẫn sẵn sàng thực hiện các biện pháp đáp trả thích hợp nếu Washington xúc tiến kế hoạch cung cấp tên lửa cho Ukraine.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp cho Kiev loại tên lửa này, với chi phí ước tính 1,3 triệu USD mỗi quả và tầm bắn lên tới 2.500km.

Tên lửa Tomahawk, có tầm bắn lên tới 2.500km và đầu đạn nặng 450kg, vượt xa khả năng của bất kỳ hệ thống tầm xa nào mà Ukraine từng nhận từ các đồng minh phương Tây. Tên lửa Tomahawk sẽ giúp Ukraine đối phó với các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, nếu Mỹ chấp thuận chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, Kiev sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tập kích nghiêm trọng nhằm vào cơ sở hạ tầng cung cấp đạn dược và trang thiết bị cho quân đội Nga nằm sâu trong lãnh thổ.

Những tên lửa này sẽ cho phép nhắm vào các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng, trong đó có các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, từ đó làm tê liệt hậu cần.

Theo ISW, biến thể tên lửa có tầm bắn 2.500km sẽ phủ tới ít nhất 1.945 cơ sở quân sự của Nga, trong khi biến thể tầm bắn 1.600km sẽ bao trùm ít nhất 1.655 cơ sở.

Các nhà phân tích ước tính Ukraine có thể làm suy yếu đáng kể năng lực tiền tuyến của quân đội Nga bằng cách tập trung tấn công vào các khu vực hậu phương dễ tổn thương, nơi hỗ trợ các cuộc phản công và việc chuyển giao vũ khí.