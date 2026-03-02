Phản ứng cứng rắn của Nga - Trung Quốc khi Mỹ tấn công Iran

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: Reuters).

Sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 1/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai bên đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác để giúp ổn định tình hình ở Trung Đông.

"Hai nhà ngoại giao hàng đầu đã lên án các cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ và Israel vào lãnh thổ Iran, bất chấp sự cởi mở đối thoại của Tehran", Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc cũng "nhấn mạnh rằng những hành động gây hấn như vậy vi phạm các chuẩn mực của luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, gây bất ổn tình hình trong toàn khu vực”.

"Hai Ngoại trưởng đặc biệt nhấn mạnh rằng việc lật đổ chính quyền được bầu cử hợp pháp tại các quốc gia có chủ quyền là không thể chấp nhận được”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

“Các bộ trưởng nhấn mạnh rằng Moscow và Bắc Kinh có lập trường thống nhất trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Nga và Trung Quốc khởi xướng hôm 28/2. Các bên sẵn sàng tiếp tục nỗ lực thúc đẩy ổn định tình hình và phối hợp hành động trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an, IAEA, cũng như SCO (Tổ chức Hợp tác Thượng Hải) và Nhóm Bạn bè Bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Lavrov và Ngoại trưởng Vương Nghị đã “lên tiếng ủng hộ việc ngừng bắn ngay lập tức, nhấn mạnh sự cần thiết của việc giải quyết bằng con đường chính trị và ngoại giao mọi vấn đề liên quan đến Iran, bao gồm cả việc đảm bảo lợi ích an ninh hợp pháp của tất cả các quốc gia vùng Vịnh”.

“Hai Ngoại trưởng nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ về tất cả các vấn đề quốc tế cấp bách”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên án cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng đối với ổn định và an ninh khu vực cũng như toàn cầu.

Ông Lavrov nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào Iran và đưa tình hình trở lại tiến trình giải quyết bằng biện pháp chính trị và ngoại giao.

Ngoại trưởng Lavrov cũng lưu ý, Nga sẵn sàng thúc đẩy tìm kiếm các giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, sự tôn trọng lẫn nhau và cân bằng lợi ích, bao gồm cả tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/2, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vasily Nebenzya, cảnh báo cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có nguy cơ leo thang thành xung đột khu vực và có thể vượt xa khỏi Trung Đông.

Sáng 28/2, Mỹ và Israel đồng loạt tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp Iran. Washington và Tel Aviv nói rằng cuộc tấn công nhằm loại bỏ mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ phía Iran.

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel.