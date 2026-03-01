Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Iran thiệt mạng

(Dân trí) - Iran xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran đều thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã bước sang ngày thứ hai. Đôi bên tiếp tục "ăn miếng trả miếng", bao gồm những diễn biến đáng chú ý như sau:

- Mỹ và Israel đã mở chiến dịch tấn công vào các khu vực ở Iran sáng 28/2 khiến hơn 200 người thiệt mạng ở Iran.

- Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bị hạ sát trong chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel.

- Iran và Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới vào sáng 1/3.

- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ mở chiến dịch tấn công mạnh nhất trong lịch sử nhắm vào Israel và Mỹ.

