Chủ tịch Kim Jong-un cách chức Phó Thủ tướng ngay tại chỗ khi đi thị sát

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát giai đoạn đầu của dự án cải tạo Tổ hợp Cơ khí Ryongsong tại Bình Nhưỡng ngày 19/1 (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/1 đưa tin, trong chuyến thị sát lễ khánh thành một nhà máy cơ khí, Chủ tịch Kim Jong-un đã phê bình các quan chức mà ông quy trách nhiệm cho việc khiến dự án chậm trễ.

“Do sự chỉ đạo kinh tế vô trách nhiệm và kém năng lực của các quan chức, dự án hiện đại hóa giai đoạn một của Tổ hợp Cơ khí Ryongsong đã gặp nhiều khó khăn”, ông Kim Jong-un nói.

Ông cũng phê bình các quan chức “từ lâu đã quen với chủ nghĩa bại trận, sự vô trách nhiệm và thái độ thụ động”.

KCNA cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã “cách chức tại chỗ” Phó Thủ tướng Yang Sung-ho khi thị sát dự án, vì dự án này “gặp nhiều khó khăn và gây ra không ít thiệt hại kinh tế, phát sinh những rắc rối không cần thiết do con người gây ra”.

Theo tuyên bố của lãnh đạo Triều Tiên, ông Yang “không đủ năng lực để được giao phó những trọng trách nặng nề”.

“Nói một cách đơn giản, điều này không khác nào buộc một cỗ xe vào một con dê, một sai lầm ngẫu nhiên trong quy trình bổ nhiệm cán bộ của chúng ta. Suy cho cùng, cỗ xe phải do con bò kéo, chứ không phải con dê”, nhà lãnh đạo Triều Tiên giải thích.

Ông Kim Jong-un đồng thời cảnh báo các nhà hoạch định chính sách kinh tế hiện nay “khó có thể dẫn dắt công việc điều chỉnh toàn diện nền công nghiệp của đất nước và nâng cấp về mặt công nghệ”.

“Việc đoạn tuyệt với cách làm cũ là đặt kỳ vọng vào những người vốn quen với chủ nghĩa bại trận, sự vô trách nhiệm và thụ động, trở thành điểm khởi đầu mới cho công cuộc khai phá và phát triển trong tương lai”, lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh.

Theo KCNA, dự án Tổ hợp Cơ khí Ryongsong được thúc đẩy theo kế hoạch của ông Kim Jong-un nhằm phát triển ngành chế tạo máy của Triều Tiên, một chiến lược được đề ra tại đại hội đảng.

Tháng 12 năm ngoái, ông Kim Jong-un từng cam kết nhổ tận gốc những “hiện tượng xấu” và khiển trách các quan chức lười biếng tại một cuộc họp quan trọng của lãnh đạo cấp cao ở Bình Nhưỡng.