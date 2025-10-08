Quan chức Ukraine nêu phương án dùng tên lửa Tomahawk nếu được Mỹ cung cấp

Tên lửa Tomahawk (Ảnh: Wikimedia).

Người phát ngôn Hải quân Ukraine, Đại úy Dmytro Pletenchuk, cho biết nếu Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, chúng có thể được phóng từ bệ phóng mặt đất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố ông chưa loại trừ khả năng chấp thuận chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nhưng nói rằng ông cần biết rõ Ukraine dự định sẽ sử dụng chúng như thế nào.

Với loại vũ khí này, Ukraine sẽ có khả năng tập kích sâu vào hậu phương Nga. Kiev kỳ vọng loại tên lửa Tomahawk có thể trở thành yếu tố trọng yếu khiến Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Tuy nhiên, ngay cả khi quyết định cung cấp được đưa ra, việc bàn giao hệ thống sẽ không diễn ra nhanh chóng, đó mới chỉ là bước đầu tiên, vì Ukraine còn cần phải huấn luyện, chuẩn bị hậu cần và thích nghi với điều kiện chiến đấu thực tế.

Ông Pletenchuk giải thích rằng phiên bản bệ phóng mặt đất của Tomahawk hiện đã tồn tại và từng được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu, song hoạt động tác chiến hiện đại đặt ra những thách thức mới.

“Bất kỳ hệ thống vũ khí nào cũng phải trải qua những thử nghiệm mới trong tác chiến hiện đại. Chúng ta không nên đánh giá thấp đối thủ. Họ có rất nhiều hệ thống đối kháng, không chỉ là phòng không mà còn cả tác chiến điện tử”, ông nói.

Ông cũng nhắc lại rằng Mỹ đã quay lại việc triển khai Tomahawk trên đất liền: về mặt kỹ thuật, đó chính là bệ phóng trên tàu được gắn lên khung gầm có bánh xe, giúp tăng tính cơ động và khả năng triển khai linh hoạt trên mặt đất.

Tên lửa Tomahawk đã từng được sử dụng để nhằm vào mục tiêu ở Bosnia, Afghanistan, Yemen và Iran. Đây là loại tên lửa hành trình chính xác cao, có tầm bắn lên tới 2.500km, mang đầu đạn khoảng 450kg, và sử dụng hệ thống dẫn đường tiên tiến.

Trước đó, chuyên gia hàng không Ukraine Konstantin Kryvolap cho rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ là tín hiệu chính trị và quân sự rất mạnh, nhưng tác động thực tế sẽ bị hạn chế nếu không có các bệ phóng tương thích.

Các tên lửa này vốn là vũ khí phóng từ tàu chiến, sử dụng bệ phóng trên hạm. Tuy nhiên, theo Defense Express, khả năng Mỹ chuyển giao tàu khu trục hay tàu ngầm mang tên lửa cho Ukraine sẽ rất khó xảy ra.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng Tomahawk không thể được phóng từ máy bay, kể cả từ máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ.

Nga đã nhiều lần phát đi cảnh báo về kịch bản Mỹ cấp cho Ukraine tên lửa Tomahawk.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Andrey Kartapolov ngày 6/10 tuyên bố không có vũ khí nào được chuyển giao cho Ukraine có thể thay đổi tình hình trên chiến trường và Nga sẽ phản ứng với bất kỳ thay đổi nào.

Ông Kartapolov cho rằng Ukraine thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc phóng tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất, nhưng điều này không có nghĩa là vũ khí này không được cung cấp trong tương lai.

"Tomahawk là một hệ thống phức tạp và không thể vận hành dễ dàng. Hiện tại, chưa có xác nhận về sự hiện diện của cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc phóng tên lửa Tomahawk tại Ukraine. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ (các nước phương Tây) không thể cung cấp vũ khí này", quan chức cấp cao của Nga nhận định.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, việc cấp tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine sẽ không làm thay đổi căn bản tình hình chiến sự.

“Không có vũ khí thần kỳ nào tồn tại và Tomahawk hay các loại tên lửa khác đơn giản sẽ không thể thay đổi cục diện", ông Peskov nói thêm.

Ông Peskov tuyên bố Nga sẽ đáp trả "thích đáng" nếu Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Tuy nhiên, ông không nói rõ Moscow sẽ thực hiện biện pháp đáp trả nào.