Tổng thống Donald Trump thừa nhận khó giải quyết xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Tôi từng nghĩ rằng việc này (xung đột Nga - Ukraine) sẽ dễ dàng giải quyết, nhưng hóa ra nó còn khó khăn hơn cả (xung đột) Trung Đông. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra với Trung Đông", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney vào ngày 7/10.

Theo Tổng thống Trump, một thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông đã gần hoàn tất. Sau khi "hàng chục triệu người thiệt mạng", sẽ có cơ hội chấm dứt chiến tranh tại khu vực này.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vẫn tiếp diễn. Ông cho biết, vào tuần trước, "7.812 người đã thiệt mạng", chủ yếu là binh lính.

"Mọi thứ đang diễn ra liên quan đến cả Nga và Ukraine", ông Trump nói, nhưng không đưa ra thêm chi tiết nào.

Tổng thống Trump tuyên bố ông "rất hòa hợp” với Tổng thống Nga Vladimir Putin". Mặc dù vậy, ông chủ Nhà Trắng nói rằng ông vẫn "thất vọng” về nhà lãnh đạo Nga.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 7, Tổng thống Trump cũng cho biết, trước đây ông tin rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ là cuộc chiến dễ giải quyết nhất đối với ông, bởi vì ông có mối quan hệ tốt với Tổng thống Putin. Tuy nhiên, cho đến nay ông Trump thừa nhận tình hình rất phức tạp.

"Dường như mỗi lần tôi nghĩ chúng ta đã gần đạt được thỏa thuận, Nga lại thả thêm một quả bom và điều đó không có lợi ích gì. Tôi rất ngạc nhiên về điều đó”, ông Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng nhắc lại rằng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, có từ 5.000 đến 7.000 người thiệt mạng mỗi tuần.

Chính quyền Tổng thống Trump đã thúc đẩy vai trò trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1, nhưng kết quả đạt được vẫn hạn chế.

Ông Trump đã nhiều lần trao đổi với ông Putin, và vào tháng 8, thậm chí hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Alaska.

Cả hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đều mô tả cuộc hội đàm ở Alaska là hiệu quả. Tổng thống Trump cũng cho biết ông và người đồng cấp Nga đã đồng ý phần lớn lập trường về nhượng bộ lãnh thổ nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin vẫn chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Trump về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn giữa Ukraine và Nga.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, Tổng thống Putin nhấn mạnh một giải pháp "lâu dài và bền vững" cho cuộc khủng hoảng Ukraine đòi hỏi phải "loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột". Ông Putin tuyên bố Nga quan tâm đến việc chấm dứt khủng hoảng Ukraine và Moscow cũng sẵn sàng nỗ lực để đảm bảo an ninh cho Kiev.

Nhà lãnh đạo Nga hy vọng thỏa thuận đạt được với Tổng thống Trump sẽ mở đường cho hòa bình ở Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột ở Ukraine được đảm bảo "càng sớm càng tốt".

Sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc Nga tiếp tục từ chối chấp nhận lệnh ngừng bắn "làm phức tạp" những nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Moscow nhiều lần nhấn mạnh Ukraine phải cam kết không gia nhập NATO, thực hiện phi quân sự hóa, cũng như công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa, trong đó có việc công nhận các khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập gồm Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia.