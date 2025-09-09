Tổng thống Ukraine nêu điều kiện hội đàm với Tổng thống Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

“Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi tín hiệu, và tôi đã đáp lại, tôi sẵn sàng cho bất kỳ cuộc gặp nào, nhưng không phải ở Nga”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/9 cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh thêm: “Dù đó là hình thức song phương hay đa phương, chúng tôi đều hoan nghênh cơ hội đối thoại, đặc biệt nếu những điều kiện tiên quyết mà chúng tôi đã thảo luận hồi đầu năm nay được đáp ứng, cụ thể là lệnh ngừng bắn trước khi bắt đầu đàm phán”.

Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào, dù trực tiếp hay có sự tham gia của các bên trung gian, nhưng điều kiện then chốt vẫn là ngừng bắn tạm thời.

Theo ông, bước đi này có thể tạo cơ sở cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và tìm kiếm con đường hướng tới hòa bình. Ông Zelensky cũng bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ ủng hộ trong việc tổ chức cuộc gặp.

Mới đây, Tổng thống Putin đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp song phương với Tổng thống Zelensky tại Moscow. Chủ nhân Điện Kremlin cho rằng, Moscow là địa điểm phù hợp nhất cho một cuộc gặp như vậy.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó nhấn mạnh: "Ông ấy (Tổng thống Zelensky) được mời đến Moscow để đàm phán, chứ không phải để nhượng bộ".

Tuy nhiên, Kiev lại coi đề xuất của Moscow là “không thể chấp nhận được” và nhằm gây khó dễ.

Tuyên bố được đưa ra trong lúc tình hình tiền tuyến vẫn căng thẳng và cả hai bên tiếp tục cáo buộc nhau leo thang xung đột.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky hôm qua thừa nhận Nga đang chiếm ưu thế lớn về quân số lẫn nguồn lực dọc theo tiền tuyến ở miền Đông Ukraine.

"Đối phương có ưu thế gấp 3 lần về binh lực và tài nguyên, và ở những khu vực trọng yếu, ưu thế này có thể tăng lên gấp 4 đến 6 lần", ông Syrsky tóm tắt tình hình chiến sự Ukraine.

Về triển vọng giải quyết xung đột, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông đã nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Ông nhấn mạnh, Nga mong muốn giải quyết cuộc xung đột bằng biện pháp ngoại giao, hòa bình, nhưng cũng sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự nếu điều đó không khả thi.

Điện Kremlin cũng khẳng định, các gói trừng phạt kéo dài nhiều năm qua của phương Tây sẽ không thể buộc Nga thay đổi lập trường về Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các lệnh trừng phạt không tạo ra tác động đáng kể và thực tế Nga đã phát triển khả năng thích ứng trong bối cảnh mới.