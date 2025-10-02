Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trinh sát đường không thuộc quân đội nước này đã phát hiện một đoàn xe lớn chở đầy UAV tầm xa của Ukraine và lập tức chỉ thị mục tiêu cho các đơn vị hỏa lực tung đòn tập kích.

Cụ thể, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật - chiến dịch Iskander-M đã tấn công một bãi phóng tại làng Lavy (phía đông Chernigov) và khoảng 20 xe tải chở máy bay không người lái tầm xa của quân đội Ukraine.

Tên lửa Iskander Nga phá hủy đoàn xe gồm 20 chiếc chở 100 UAV của Ukraine, cháy nổ dữ dội (Video: RIA Novosti).

Tổn thất của lực lượng Kiev lên tới 20 xe tải chở theo 100 chiếc UAV tầm xa AN-196 "Lyutyy", đồng thời loại khỏi vòng chiến tới 60 binh sĩ Ukraine, bao gồm cả người vận hành UAV, kỹ thuật viên và tài xế.

Hình ảnh từ video giám sát khách quan cho thấy các xe tải bốc cháy và UAV phát nổ dữ dội.

Một số xe sau khi thoát đòn tập kích của tên lửa Iskander đã lập tức sơ tán khỏi trận địa và chúng tiếp tục bị UAV Geran-2 Nga săn đuổi, có thêm 5 chiếc khác bốc cháy.