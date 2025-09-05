Điện Kremlin: Tổng thống Nga mời Tổng thống Ukraine đến Moscow đàm phán

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Trao đổi với các phóng viên ngày 5/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moscow để đàm phán.

"Ông ấy được mời đến Moscow để đàm phán, chứ không phải để nhượng bộ", ông Peskov nói.

Khi được hỏi lý do chọn Moscow là nơi tổ chức cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo, ông Peskov cho biết đó là đề xuất của Tổng thống Putin.

"Đó là đề xuất của Tổng thống (Putin) và chúng tôi thấy rằng ông Zelensky đã từ chối, thông qua Ngoại trưởng của ông ấy", người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm.

Trong khi tiến trình giải quyết xung đột đang tiếp diễn, ông Peskov nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để dự đoán kết quả. Ông cho biết "Tổng thống Putin đã nói rằng có ánh sáng cuối đường hầm".

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga sẵn sàng đạt được các mục tiêu ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình, nhưng nếu điều đó không khả thi, chiến dịch quân sự sẽ vẫn tiếp tục.

Trước đó, tại cuộc họp báo ở Pháp sau hội nghị của “Liên minh sẵn sàng” hôm 4/9, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Một cuộc gặp là điều cần thiết, không phải vì mong muốn mà vì nhu cầu. Chúng tôi ủng hộ cả hình thức 3 bên lẫn song phương, bất kỳ định dạng nào”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Moscow “đang tìm cách để trì hoãn” một cuộc gặp như vậy.

Mặc dù vậy, ông Zelensky thừa nhận việc phía Nga bắt đầu đề cập tới khả năng hội đàm là một tín hiệu tích cực. Ông nói thêm: “Những người trưởng thành khi bước ra khỏi một cuộc gặp cấp cao phải có kết quả nào đó, tốt nhất là chấm dứt xung đột”.

Trong cuộc họp báo cuối chuyến thăm Trung Quốc tuần này, Tổng thống Putin nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky tại Moscow.

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định ông chưa từng loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, song nhấn mạnh sự kiện này phải được chuẩn bị trước kỹ càng và phải dẫn đến kết quả tích cực.

Chủ nhân Điện Kremlin cho biết, ông nhận thấy “có ánh sáng cuối đường hầm” về khả năng sớm chấm dứt xung đột Ukraine, đặc biệt nhấn mạnh đến nỗ lực trung gian tích cực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mặt khác, ông cảnh báo nếu không tìm ra giải pháp ngoại giao, Moscow sẽ buộc phải đạt được mục tiêu thông qua biện pháp quân sự. Ông tuyên bố, quân đội Nga đang tiến lên trên tất cả các mặt trận ở Ukraine.

Đáp lại, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha gọi đề xuất gặp mặt tại Moscow của ông Putin là “không thể chấp nhận được”. Ông Sybiha cho hay, đến nay ít nhất 7 nước, gồm Áo, Vatican, Thụy Sĩ và một số nước vùng Vịnh sẵn sàng tổ chức cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin.

Điện Kremlin: Cần cung cấp đảm bảo an ninh cho cả Nga và Ukraine

“Một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột này là gì? Đó là khi chính nền tảng bảo đảm an ninh cho đất nước chúng tôi bắt đầu bị vi phạm”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) hôm 5/9.

Ông Peskov một lần nữa nhắc lại việc "lôi kéo Ukraine vào NATO". Ông nói thêm rằng cần phải đảm bảo an ninh cho cả Ukraine và Nga trong một thỏa thuận.

Ông Peskov cũng lưu ý rằng "hiện tại chưa có sự chuẩn bị nào" cho cuộc trao đổi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, ông nói rằng "một cuộc trao đổi như vậy có thể được sắp xếp rất nhanh chóng".

Ông Peskov lưu ý rằng các cuộc đàm phán giữa hai bên rất khó khăn vì mỗi bên đều bảo vệ lợi ích của mình. "Đây là những cuộc đối thoại khó khăn. Mỗi bên đều bảo vệ lợi ích quốc gia. Nhưng ông Putin rất coi trọng điều này và cảm kích ông Trump vì cách tiếp cận như vậy", ông Peskov nhấn mạnh.