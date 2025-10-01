Quốc hội Mỹ (Ảnh: TASS).

Đồng hồ điểm 0h ngày 1/10 theo giờ địa phương, chính phủ liên bang Mỹ chính thức đóng cửa sau khi quốc hội rơi vào bế tắc, Thượng viện không thông qua được một biện pháp cấp ngân sách tạm thời để duy trì hoạt động trong phiên bỏ phiếu tối 30/9.

Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu trở lại vào sáng mai.

Lãnh đạo của đảng Cộng hòa và Dân chủ tại quốc hội Mỹ, trong cả phát ngôn công khai lẫn riêng tư, đổ lỗi cho bên còn lại gây ra tình trạng bế tắc.

Đảng Cộng hòa khăng khăng rằng đảng Dân chủ chỉ cần đồng ý gia hạn mức cấp vốn hiện tại thêm 7 tuần nữa. Trong khi đó, đảng Dân chủ từ chối làm điều đó nếu không có những nhượng bộ lớn để đổi lấy lá phiếu thông qua bất kỳ dự luật ngân sách nào tại Thượng viện.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) cho biết, khoảng 750.000 nhân viên liên bang sẽ bị tạm nghỉ việc, trong khi những người làm các công việc thiết yếu như nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải (TSA), kiểm soát viên không lưu, sĩ quan thực thi pháp luật liên bang và các quân nhân sẽ buộc phải làm việc mà không được trả lương.

Theo luật liên bang, tất cả họ đều sẽ nhận được tiền truy lĩnh sau khi chính phủ mở cửa trở lại, kể cả khoảng thời gian mà một số người không làm việc. Việc chi trả cho những nhân viên bị tạm nghỉ sẽ tiêu tốn của người nộp thuế 400 triệu USD, theo CBO.

Các công viên quốc gia sẽ vẫn mở cửa một phần trong thời gian chính phủ đóng cửa. Các phúc lợi từ Medicare và An sinh Xã hội không thay đổi, vì chúng không phụ thuộc vào quy trình phân bổ ngân sách hàng năm, mặc dù những người nộp đơn mới có thể đối mặt với tình trạng chậm trễ do nhân viên phải nghỉ việc tạm thời.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/9 cảnh báo, ông có thể sa thải nhiều nhân viên liên bang trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Kể từ năm 1981 đã có 14 lần chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần, hầu hết chỉ kéo dài vài ngày. Lần gần đây nhất cũng là lần dài nhất, kéo dài 35 ngày vào giai đoạn 2018-2019 do tranh chấp về vấn đề nhập cư trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Các bế tắc ngân sách ở quốc hội Mỹ khá phổ biến. Lần này, phe Dân chủ kiên quyết rằng bất kỳ dự luật chi tiêu nào cũng phải bao gồm các khoản trợ cấp y tế bổ sung, trong khi phe Cộng hòa khẳng định 2 vấn đề này nên được giải quyết riêng biệt.

Mặc dù đảng Cộng hòa hiện nắm đa số tại Thượng viện, họ vẫn cần sự ủng hộ của đảng Dân chủ để thông qua dự luật theo các quy định hiện hành. Đảng Dân chủ từ chối ủng hộ biện pháp này và thay vào đó đề xuất một phương án thay thế, trong đó kéo dài vĩnh viễn các khoản trợ cấp y tế dự kiến hết hạn vào cuối năm và đảo ngược các kế hoạch cắt giảm chương trình Medicaid.