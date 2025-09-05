Tổng thống Ukraine phản hồi đề xuất gặp Tổng thống Nga tại Moscow

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Pháp sau hội nghị của “Liên minh sẵn sàng” hôm 4/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: “Một cuộc gặp là điều cần thiết, không phải vì mong muốn mà vì nhu cầu. Chúng tôi ủng hộ cả hình thức 3 bên lẫn song phương, bất kỳ định dạng nào”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Moscow “đang tìm cách để trì hoãn” một cuộc gặp như vậy.

Mặc dù vậy, ông Zelensky thừa nhận việc phía Nga bắt đầu đề cập tới khả năng hội đàm là một tín hiệu tích cực. Ông nói thêm: “Những người trưởng thành khi bước ra khỏi một cuộc gặp cấp cao phải có kết quả nào đó, tốt nhất là chấm dứt xung đột”.

Trước đó, trong cuộc họp báo cuối chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow.

"Nếu ông Zelensky sẵn sàng, hãy để ông ấy đến Moscow và cuộc gặp này sẽ diễn ra", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định ông chưa từng loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, song nhấn mạnh sự kiện này phải được chuẩn bị trước kỹ càng và phải dẫn đến kết quả tích cực.

Chủ nhân Điện Kremlin cho biết, ông nhận thấy “có ánh sáng cuối đường hầm” về khả năng sớm chấm dứt xung đột Ukraine, đặc biệt nhấn mạnh đến nỗ lực trung gian tích cực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mặt khác, ông cảnh báo nếu không tìm ra giải pháp ngoại giao, Moscow sẽ buộc phải đạt được mục tiêu thông qua biện pháp quân sự. Ông tuyên bố, quân đội Nga đang tiến lên trên tất cả các mặt trận ở Ukraine.

Đáp lại, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha gọi đề xuất gặp mặt tại Moscow của ông Putin là “không thể chấp nhận được”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông cho hay, đến nay ít nhất 7 nước, gồm Áo, Vatican, Thụy Sĩ và một số nước vùng Vịnh sẵn sàng tổ chức cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin.

"Đó là những đề xuất nghiêm túc và Tổng thống Zelensky sẵn sàng cho cuộc gặp như vậy vào bất kỳ lúc nào, nhưng ông Putin tiếp tục làm khó khi đưa ra những đề xuất không thể chấp nhận", ông Sybyha viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết, ông đang sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, có thể có sự tham gia của ông nếu cần. Ông cũng đặt thời hạn 2 tuần để đánh giá triển vọng hòa đàm Nga - Ukraine.

Sau nỗ lực thúc đẩy cuộc gặp dường như thất bại, Tổng thống Trump hôm 3/9 thừa nhận vẫn còn một “khoảng cách sâu thẳm” giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh CBS News, ông Trump nói: “Sẽ có điều gì đó xảy ra, nhưng họ chưa sẵn sàng. Nhưng rồi sẽ có điều gì đó xảy ra. Chúng ta sẽ làm được”.

Ông chủ Nhà Trắng từ lâu khẳng định việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine là ưu tiên hàng đầu và nhiều lần nhấn mạnh niềm tin có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, những phát biểu mới nhất cho thấy quá trình này khó khăn hơn so với kỳ vọng ban đầu của ông.