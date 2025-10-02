Chiến sự Ukraine đang diễn ra hết sức ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

G7 tuyên bố gia tăng áp lực lên các nước mua dầu mỏ Nga

Tuyên bố chung của G7 công bố trên trang web của Chính phủ Canada cho biết, các nước G7 sẽ thắt chặt hạn chế đối với Nga và những nước mua dầu mỏ chủ chốt của nước này nhằm giảm nguồn thu tài trợ cho cuộc chiến Ukraine.

Các bộ trưởng tài chính G7 đã ra tuyên bố sau cuộc họp trực tuyến rằng họ "đồng ý hành động chung để gia tăng áp lực lên Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến Ukraine và hỗ trợ Kiev trong nỗ lực tự vệ".

Tuyên bố cho biết, các hành động và lệnh trừng phạt kết hợp kể trên đã "làm giảm nguồn thu của Nga". Các bộ trưởng lưu ý rằng một trong những biện pháp gia tăng áp lực lên Moscow là "sử dụng đồng bộ toàn bộ giá trị tài sản bị đóng băng" của Nga.

Ngoài ra, G7 cũng sẽ nhắm vào những quốc gia "tiếp tục tăng cường mua dầu của Nga và các nước tạo điều kiện cho Moscow lách trừng phạt".

Mỹ sẽ cung cấp thông tin tình báo để Ukraine tập kích tầm xa

Theo The Wall Street Journal (WSJ), Mỹ dường như sẽ nhất trí cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine nhằm giúp Kiev thực hiện các cuộc tập kích tên lửa tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moscow.

Washington được cho là sẽ chia sẻ thông tin tình báo khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc việc cung cấp cho Kiev vũ khí tầm xa.

Theo WSJ, các quan chức Mỹ đang yêu cầu các đồng minh NATO cung cấp hỗ trợ tương tự.

Mỹ từ lâu đã chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, nhưng báo cáo hôm 1/10 cho biết những diễn biến mới sẽ giúp Ukraine dễ dàng hơn trong việc nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu, nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng khác để hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ của Điện Kremlin.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Kyiv đã ban bố cảnh báo đỏ do mối đe dọa từ UAV

Ukrainska Pravda đưa tin, Không quân Ukraine tối 1/10 đã ban bố một cảnh báo không kích tại Kiev do mối đe dọa từ UAV tấn công xuất phát từ Nga.

Theo cơ quan quân quản Kiev, một cảnh báo không kích đã được ban bố tại thủ đô và quân đội Ukraine cho biết các UAV đang hướng về Kiev từ phía tây bắc.

Vào lúc 0h30 ngày 2/10, cảnh báo không kích đã được dỡ bỏ.

Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, gây thiệt hại

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng tình hình tại Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhia đang diễn biến nghiêm trọng. Nhà máy đã bị ngắt kết nối hoàn toàn khỏi lưới điện và chỉ hoạt động bằng máy phát diesel, nhưng một trong số đó đã bị hỏng.

Đồng thời, Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Hôm 1/10, một cuộc tấn công khác đã gây thiệt hại cho nhà máy Yaroslavl.

Ngược lại, Nga tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn vào các thành phố Dnipro và Kharkov giữa ban ngày. Các nguồn tin cho biết những cuộc tấn công này nhắm vào các tổng đài điện thoại, nơi những kẻ lừa đảo tống tiền công dân Nga đang hoạt động.

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đột phá trên toàn bộ chiến tuyến. Dọc theo biên giới hành chính giữa Dnipropetrovsk và Zaporizhia, cuộc tấn công của họ vẫn tiếp diễn mà không gặp trở ngại. Tại đây, các đoạn video định vị địa lý xác nhận sự hiện diện của lực lượng Moscow tại Poltavka và Verbove, trong đó, quân đội Ukraine (AFU) được cho là đã thất thủ tại thị trấn Verbove, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Poltavka thuộc vùng Zaporizhia ngày 1/10. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ, đánh sập hàng loạt cứ điểm trên phòng tuyến của Kiev, tiến rất xa về phía tây (Ảnh: Military Summary).

RFAF đang hoạt động dồn dập ở Dobropolye. Tại đây, các đơn vị Moscow được cho là đã chiếm lại một phần thị trấn Novotoretske, và sự hiện diện của binh sĩ Nga tại Pankivka cũng đã được xác nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye, phía bắc Pokrovsk ngày 1/10. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev phản công dữ dội trên các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Nga phá vỡ phòng tuyến Ukraine ở Novopavlovka

Theo kênh Readovka, trong trận chiến giành "chìa khóa" đột phá vào khu vực Dnipropetrovsk, quân đội Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ của Kiev tại Ivanovka nằm trên sườn nam Novopavlovka. Chiến dịch phong tỏa thành phố đang được chuẩn bị.

Cụ thể, tại Novopavlovka thuộc hướng nam Donbass, RFAF đã thành công trong việc tấn công Ivanovka. Khu vực phòng thủ trung tâm ngôi làng bị các đơn vị Moscow tiền phương áp đảo, và tàn quân Ukraine bị ghìm chặt tại vùng ngoại ô phía đông bắc và tây bắc. AFU trên thực tế đã thất thủ tại Ivanovka.

Tuy nhiên, sự kháng cự của quân đội Ukraine vẫn rất dữ dội vì một số lý do.

Trước hết, ở phía bắc ngôi làng, AFU thiếu một hệ thống công sự kiên cố. Theo nhiều nguồn tin, quân đội Ukraine chỉ có một mạng lưới nhỏ các cứ điểm trong khu vực rừng rậm và dọc theo một khe núi khô cằn khá rộng nằm cạnh Ivanovka về phía bắc.

Hơn nữa, trên một chính diện lên đến 10km, lực lượng Kiev hoàn toàn không có gì để dựa vào. Chẳng có công sự nào được xây dựng ở đó.

Cũng như toàn bộ khu vực nam Donbass, Bộ chỉ huy AFU đã tính toán sai lầm nghiêm trọng về tình hình. Các tuyến công sự kiên cố chỉ bắt đầu từ Novopavlovka và tiếp tục dọc theo Kamenka, với một khoảng trống lớn ở giữa. Đây chính xác là lý do tại sao quân đồn trú ở Ivanovka, ngay cả trong tình huống vô vọng, vẫn bám trụ tại vùng ngoại ô.

Tất cả những điều này cho thấy có lý do để tin rằng sau khi xóa sổ nhóm lực lượng đồn trú của Ukraine, lực lượng Moscow sẽ nhanh chóng phát triển về phía bắc, tiến đến làng Fedorovskoye. Cách đó vài km là tuyến đường tiếp tế duy nhất đến Novopavlovka, chạy từ ga Mezhevaya. Nếu thành công, Novopavlovka, vốn được phòng thủ nghiêm ngặt, sẽ bị cắt đứt và sụp đổ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Novopavlovka thuộc vùng Dnipropettrovsk ngày 1/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Phòng tuyến chính của Kiev là các đường màu vàng và họ đang phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Cũng tại mặt trận Dnipropetrovsk, nhưng trên một hướng khác, phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin cho hay, Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/10 thông báo: "Tập đoàn quân Cận vệ 36 thuộc Cụm tác chiến phương Đông' đã kéo cờ chiến thắng lên khu định cư Verbove thuộc vùng Dnipropetrovsk".

Ông viết: "Lực lượng Moscow, với sức mạnh và sự bền bỉ của một tàu phá băng, tiếp tục đột phá qua hàng phòng ngự Ukraine tại vùng Dnipropetrovsk theo hướng đến khu định cư Vishnevoe. Hôm nay (1/10), khu định cư Verbove, thành trì lớn cuối cùng của AFU trên hướng này đã chính thức thất thủ. Hai nhóm binh sĩ Ukraine ở khu vực Velikomikhailovka (Velykomyhaylovka) - Orestopol và Vishnevoe - Pervomayskoe đã bị cắt đứt. Tiếp theo là cô lập hoàn toàn và tiêu diệt từng nhóm".

RFAF cũng đang tiến hành một cuộc tấn công hỗ trợ từ nam lên bắc, việc chiếm được Verbove - Alekseevka sẽ giúp họ củng cố cạnh sườn.

Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của quân đội Nga là tiếp cận khu vực Vishnevoe và cắt đứt tuyến đường Pokrovskoe - Vishnevoe - Uspenovka, bao vây các khu định cư Vishnevoe - Poltavka, trải dài dọc theo sông Yanchur từ phía bắc.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 1/10. Trong đó, lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Nga đang tiến về Mirnograd từ phía đông

Kênh RVvoenkor cho biết, những hình ảnh mới nhất cho thấy một nhóm xung kích của Nga đang tiến vào tòa nhà của khu mỏ nằm về phía đông thành phố Mirnograd.

Các báo cáo cho biết vùng xám được mở rộng về phía tây, hướng đến Novoekonomicheskoye và đường ống thông gió số 3 đã đóng cửa tại mỏ Kapitalnaya.

Lực lượng Moscow tiếp tục tác chiến theo từng nhóm nhỏ, một diễn biến mà ngay cả các nhà phân tích quân sự của Kiev gần đây, dù muộn màng, cũng đã thừa nhận là khá hiệu quả.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 1/10. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiến hành đột kích từ phía đông, giành được khu vực màu đỏ, áp sát trung tâm thành phố (Ảnh RVvoenkor).

Bộ Tổng tham mưu: 125 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 1/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 125 cuộc giao tranh. Đối phương phóng 4 tên lửa, tiến hành 50 cuộc không kích, sử dụng 102 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 1.839 UAV cảm tử và thực hiện 3.171 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xung phong của RFAF ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovka, Hulai-Polye, Orekhov và Dnieper.