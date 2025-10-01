Tổng thống Donald Trump gửi thông điệp cứng rắn tới Nga

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trước các sĩ quan quân đội cấp cao tại Quantico, một căn cứ Thủy quân Lục chiến của Mỹ, vào ngày 30/9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã lệnh triển khai “tàu ngầm hạt nhân" tới gần bờ biển Nga sau khi "bị Nga đe dọa một chút gần đây".

Tuyên bố của Tổng thống Trump ám chỉ đến việc cựu Tổng thống Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev từng đề cập đến hệ thống “Dead Hand” (Bàn tay chết) khi gửi thông điệp tới Mỹ.

Hệ thống Perimetr, hay còn gọi là Dead Hand, được phát triển từ thời Liên Xô. Đây là một hệ thống phóng hạt nhân tự động, được thiết kế để đảm bảo một đòn trả đũa tổng lực trong trường hợp Nga hứng chịu một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào ban lãnh đạo và phá vỡ chuỗi chỉ huy thông thường. Hệ thống này được cho là tồn tại cho đến ngày nay.

Ông Medvedev cảnh báo Washington không nên khiêu khích Moscow quá mức. Ông cũng đề cập đến năng lực hạt nhân của Nga, nói rằng Tổng thống Trump “nên hiểu rõ hệ thống Dead Hand đáng sợ có thể nguy hiểm đến mức nào”.

Tuyên bố của ông Medvedev được đưa ra khi Tổng thống Trump hồi tháng 8 lệnh triển khai 2 tàu ngầm hạt nhân đến gần vùng biển của Nga, nói rằng động thái này là cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia.

Trong bài phát biểu tại căn cứ quân sự ở Quantico, Tổng thống Trump mô tả tàu ngầm hạt nhân là "vũ khí sát thương nhất từng được chế tạo".

"Hoàn toàn không thể phát hiện được", ông Trump nói về sức mạnh tàu ngầm, đồng thời khẳng định Mỹ có "bộ máy thiên tài không cho phép phát hiện".

Theo ông Trump Nga và Trung Quốc đang bắt kịp Mỹ về số lượng tàu ngầm, mặc dù ông khẳng định Washington vẫn bỏ xa Moscow và Bắc Kinh.

"Chúng ta đã đi trước Nga và Trung Quốc 25 năm về số lượng tàu ngầm. Nga thực sự đứng thứ hai về số lượng tàu ngầm. Trung Quốc đứng thứ ba. Nhưng, họ đang tiến triển", ông Trump tuyên bố.

"Họ cũng có kém hơn nhiều về năng lực hạt nhân, nhưng trong 5 năm nữa, họ sẽ ngang bằng", ông Trump nói thêm, nhưng không nói rõ là vũ khí hạt nhân hay tàu ngầm.

Đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Trump nói rằng ông “thất vọng” với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

“Tôi cứ tưởng ông ấy sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này. Ông ấy đáng lẽ phải kết thúc cuộc chiến này trong một tuần”, ông Trump nói, đồng thời lưu ý rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã kéo dài 4 năm thay vì một tuần như dự kiến.

Trong một diễn biến có liên quan, Newsweek đưa tin Mỹ được cho là đã triển khai máy bay quân sự đến Na Uy và thực hiện các nhiệm vụ gần lãnh thổ Nga ở Biển Baltic.

Hải quân Mỹ được cho là đã triển khai máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon, được thiết kế cho các nhiệm vụ chống tàu ngầm, phòng không và trinh sát, tại Bắc Âu. Động thái này diễn ra vào thời điểm NATO đang tăng cường phòng thủ ở khu vực Baltic nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Nga.

Việc triển khai lực lượng thường trực của Mỹ để hỗ trợ NATO, bao gồm các tàu khu trục hoạt động gần khu vực Bắc Cực của Nga vào cuối tháng 8, diễn ra sau sự thay đổi mạnh mẽ trong lập trường của Tổng thống Trump về xung đột Ukraine.

Gần đây, ông Trump nói rằng Ukraine có thể giành lại tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát. Mỹ cũng xem xét cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình tầm xa.