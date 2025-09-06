Tổng thống Ukraine từ chối tới Moscow, gợi ý Tổng thống Nga đến Kiev

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn ABC News hôm 5/9, ông Zelensky đã từ chối gợi ý của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông hãy tới Moscow để đàm phán một giải pháp ngoại giao.

“Ông Putin có thể đến Kiev”, ông Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, ông không thể đến Moscow khi chiến sự vẫn đang diễn ra.

"Ông Putin hiểu về điều đó”, ông Zelensky cho hay.

Theo ông Zelensky, ông Putin không mong muốn gặp ông, vì Nga vẫn tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Nga hôm 3/9 nói rằng “ông chưa bao giờ phản đối việc gặp ông Zelensky".

“Nếu ông Zelensky sẵn sàng, vậy hãy để ông ấy đến Moscow. Cuộc gặp này sẽ diễn ra", ông Putin phát biểu.

Chủ nhân Điện Kremlin cho biết, ông nhận thấy “có ánh sáng cuối đường hầm” về khả năng sớm chấm dứt xung đột Ukraine, đặc biệt nhấn mạnh đến nỗ lực trung gian tích cực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mặt khác, ông cảnh báo nếu không tìm ra giải pháp ngoại giao, Moscow sẽ buộc phải đạt được mục tiêu thông qua biện pháp quân sự. Ông tuyên bố, quân đội Nga đang tiến lên trên tất cả các mặt trận ở Ukraine.

Ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Tổng thống Volodymyr Zelensky và các đại diện khác của Ukraine nếu phái đoàn này đến Moscow để đàm phán.

"Phía Ukraine muốn có cuộc gặp này và đã đề xuất. Tôi đã nói rằng: “Chúng tôi sẵn sàng - xin mời đến. Chúng tôi sẽ đảm bảo các điều kiện cần thiết cho cuộc gặp và đảm bảo an ninh 100%””, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) vào ngày 5/9.

Ông Putin cũng lưu ý rằng việc Ukraine đưa ra yêu cầu về cuộc gặp và đặt ra các điều kiện về địa điểm tổ chức cuộc gặp là "những đòi hỏi quá mức".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã coi việc tổ chức một cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine là ưu tiên trong nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình.

“Cuối cùng, tôi sẽ đưa cả hai người vào cùng một phòng”, ông nói với Fox News hồi tháng 8.

Ngoài ra, ông Trump cũng coi cuộc gặp 3 bên giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine là mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh tại Alaska tháng trước với ông Putin. “Cuộc gặp ba bên sẽ diễn ra. Còn song phương, tôi chưa chắc”, ông Trump nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuần này nhận định sẽ không có cuộc gặp song phương nào giữa 2 ông Putin và ông Zelensky.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 5/9, ông Zelensky cáo buộc lời đề nghị của ông Putin mời nhà lãnh đạo Ukraine tới Moscow có mục tiêu nhằm “trì hoãn cuộc gặp”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng bản thân ông “sẵn sàng cho cuộc gặp” dưới “bất kỳ hình thức nào".

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuần này viết trên X rằng, có 7 bên gồm Áo, Tòa thánh Vatican, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và 3 nước vùng Vịnh, sẵn sàng đăng cai đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Ông Sybiha cũng gọi đề xuất gặp mặt tại Moscow của ông Putin là “không thể chấp nhận được”, cho rằng điều này nhằm làm khó cho Ukraine.