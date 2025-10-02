Một binh sĩ Ukraine ở mặt trận (Ảnh minh họa: AFP).

"Cánh cửa thép" ở Liman sụp đổ

Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/9 tuyên bố, trên mặt trận Liman (Nga gọi là Krasno-Liman) ở phía bắc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, Cụm tác chiến phương Tây của quân đội Nga (RFAF) đã hoàn tất việc kiểm soát ngôi làng Zarichne (Nga gọi là Kirovsk), nằm cách thành phố Liman 9km về phía đông bắc.

Zarichne là một pháo đài phòng thủ quan trọng nằm phía đông bờ sông Zherebets, bao phủ diện tích 12km2, gần bằng diện tích thành phố Chasov Yar. Đây không chỉ là tuyến phòng thủ phía đông của thành phố mà còn là “đầu cầu” để quân đội Ukraine (AFU) tấn công vào khu rừng Serebryanskoye lẫn các làng Serebryanka, Dronovka và Yampol.

Từ tháng 5 đến tháng 9/2022, Zarichne nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 2/10/2022, Zarichne bị AFU tái chiếm trong chiến dịch phản công thần tốc mùa thu. Sau khi chiến trường Ukraine được phân chia cho các cụm lực lượng RFAF, khu vực này thuộc trách nhiệm của Cụm tác chiến phương Tây.

Sau khi tái chiếm Zarichne, AFU đã xây dựng ngôi làng thành một pháo đài phòng thủ kiên cố, bảo vệ phía đông thành phố Liman. AFU đã bố trí 3 lữ đoàn (gần 12.000 tay súng), gần gấp 5 lần dân số của làng Zarichne, với tổng cộng 19 tiểu đoàn; trong đó bao gồm nhiều tiểu đoàn có kinh nghiệm chiến đấu.

"Để phòng thủ Zarichne, AFU đã sử dụng chiến thuật đặc trưng của các khu vực đô thị hóa ở Donbass, đó là biến mọi ngôi nhà và tầng hầm thành các công sự chiến đấu. Để bảo vệ trước các cuộc tấn công của Nga, AFU đã bố trí các vật cản, hào chống tăng và các bãi mìn dày đặc”, người phát ngôn của Cụm tác chiến phương Tây RFAF nêu rõ.

Đặc biệt, địa hình - địa vật của Zarichne được bao quanh bởi rừng cây và đồi núi, thuận lợi để Ukraine phòng thủ, đồng thời ngăn cản các hoạt động tiến công của đối phương từ phía đông.

AFU cũng thiết lập các vị trí phòng thủ dọc theo sông Zherebets, đóng vai trò như một rào cản nước tự nhiên, ngăn chặn các hoạt động tiến công của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 30/9. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ, áp sát thành phố (Ảnh: Rybar).

Nga sẽ tiến chiếm "pháo đài" như thế nào?

Theo các chuyên gia quân sự độc lập, trận chiến giành "pháo đài" Liman dự kiến ​​sẽ kéo dài nhiều tháng. Ở Ukraine, Zarichne được đặt biệt danh là "Pháo đài 2.0", do được xây dựng kiên cố, lực lượng phòng thủ dồi dào và địa hình thuận lợi để phòng ngự.

Muốn chiếm Liman, trước tiên RFAF phải xóa bỏ pháo đài Zarichne. Vào ngày 15/5, các đơn vị xung kích của Cụm tác chiến phương Tây đã chiếm được làng Torske có độ cao 70m, trong khi làng Zarechne nằm ở phía đông, tại khu vực thấp hơn. Tuy nhiên, AFU vẫn kiểm soát điểm cao 154, nằm phía sau làng Zarichne.

Nhận thấy việc mất Torske, có thể đe dọa cứ điểm Zarichne, lực lượng Kiev ngay lập tức tổ chức phản công, nhưng bất ngờ bị quân đội Nga đột kích thẳng vào Zarichne. Các đơn vị xung kích Nga đã lợi dụng yếu tố bất ngờ, không tổ chức hỏa lực chuẩn bị và ngay lập tức vượt sông Zherebets, đột nhập sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương, đồng thời tấn công cả ở Torske và Zarichne.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) trích dẫn lời Alexander Borodin, phát ngôn viên của Quân đoàn Azov AFU, cho rằng: "Quân đội Nga đang tiến công chủ yếu bằng các nhóm nhỏ, gồm những binh lính chưa được huấn luyện". Còn chuyên gia quốc phòng Ukraine Konstantin Mashovets nhận định nên đưa các đơn vị Azov tới khu vực này để phòng thủ.

Tuy vậy, nhà quan sát quân sự Muchnoy của Ukraine đã bác bỏ phát ngôn của ông Borodin. Trong một bản cập nhật tình hình tác chiến được công bố ngày 26/9, ông viết: "Mối đe dọa về một cuộc tấn công nghiêm trọng vào mặt trận Liman đang bắt đầu gia tăng. Đừng nghĩ rằng tôi đang cố gắng dọa nạt hay làm các bạn hoang mang. Mọi khoảnh khắc quan trọng đều phải được phân tích dựa trên thực tế của mặt trận. Trước hết, tôi muốn lưu ý rằng làng Zarichne về cơ bản đã bị RFAF chiếm giữ, còn AFU chỉ còn giữ một phần nhỏ”.

Như vậy sau khoảng 6 tháng giao tranh ác liệt, lực lượng Moscow đã mở toang "cánh cửa thép" ở khu vực phía đông Liman, hoàn thành việc tạo thế bao vây đối với thành phố này. Khoảng 12.000 quân Ukraine phòng thủ đã bị xóa sổ, hiện chỉ còn một số đơn vị của Lữ đoàn 63 AFU.

Theo chuyên gia Muchnoy, RFAF sẽ “không dại gì” mà lao thẳng vào “con nhím” Liman, mà họ tiếp tục tạo thế bao vây, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế hậu cần và sau đó tràn ngập mục tiêu chỉ bằng một đòn. Ông nhận định, sau khi kiểm soát Zarichne, mục tiêu tiếp theo của Nga là sẽ dần dần tiến về làng Stavki, nơi họ sẽ làm điều tương tự như đã làm với Zarichne, nhằm tiếp tục siết chặt vòng vây quanh Liman.

Trên hướng phía bắc thành phố, kênh truyền hình DIVGEN đưa tin, RFAF đã hoàn tất việc kiểm soát làng Derilove.

Cuộc tấn công vào Derilove bắt đầu vào ngày 23/9, ngay sau khi Shandrigolovo nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Các đơn vị RFAF đã phát huy chiến quả, tăng tốc độ tiến công, vào ngay ngày hôm sau (24/9), một số hãng truyền thông Nga đưa tin rằng, ngôi làng đã gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Và giờ đây, thông tin cập nhật mới nhất từ thực địa xác nhận quân đội Ukraine đã hoàn toàn rút khỏi Derilovo.

Với việc kiểm soát được Derilovo, RFAF có cơ hội tấn công làng Drobyshevo, thiết lập một đầu cầu tại đó để tấn công Liman từ phía tây bắc. Và xét theo diễn biến tình hình tại đây, Drobyshevo sẽ được RFAF sử dụng để mở màn cuộc tấn công. Các nhóm xung kích của Nga đã được phát hiện ở phía bắc làng Drobyshevo.

Liman, một thành phố chiến lược quan trọng ở cực bắc tỉnh Donetsk, gần ngã ba giữa Donetsk - Lugansk - Kharkov, là cứ điểm ngăn RFAF tiến đến “thành phố song sinh” Sloviansk và Kramatorsk ở Donetsk.

Tại thời điểm này, lực lượng Moscow đang tiến quân về Liman trên 3 hướng: từ Kolodyazi, Torske và Derilove. Và việc giành được phần lớn Zarichne không phải là thành công duy nhất của RFAF, khi họ làm chủ Shandrigolovo và chiếm Derilove như đã trình bày ở trên.

Việc RFAF liên tiếp giành thắng lợi ở phía bắc và phía đông Liman, đánh dấu sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ của thành phố này theo hiệu ứng domino; biến nơi đây thành đầu cầu, để RFAF đột phá vào khu vực trung tâm, sau đó sẽ mở đường giúp quân Nga tiến thẳng về Sloviansk và Kramatorsk.