Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo sau khi chính phủ đóng cửa

Lối vào Điện Capitol ở Washington, Mỹ (Ảnh: Getty).

Vào lúc 0h hôm nay 1/10 theo giờ địa phương, chính phủ liên bang Mỹ chính thức đóng cửa sau khi quốc hội rơi vào bế tắc, Thượng viện không thông qua được một biện pháp cấp ngân sách tạm thời để duy trì hoạt động trong phiên bỏ phiếu vào tối 30/9.

Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu trở lại vào sáng mai.

Trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã ra thông báo trước tình hình trên.

“Do gián đoạn ngân sách của Chính phủ Mỹ, tài khoản Facebook này sẽ không được cập nhật thường xuyên cho đến khi các hoạt động trở lại hoàn toàn bình thường, ngoại trừ các thông tin khẩn cấp liên quan đến an toàn và an ninh”, thông báo cho biết.

Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ, “hiện tại, các dịch vụ hộ chiếu và thị thực theo lịch hẹn tại Mỹ cũng như tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ sẽ vẫn tiếp tục được diễn ra trong thời gian gián đoạn ngân sách nếu tình hình cho phép”.

“Chúng tôi sẽ không cập nhật tài khoản này cho đến khi hoạt động được khôi phục bình thường, ngoại trừ các thông tin khẩn cấp về an toàn và an ninh”, thông báo cho biết thêm.

Đại sứ quán Mỹ xác nhận Trung tâm Mỹ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Kể từ năm 1981 đã có 14 lần chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần, hầu hết chỉ kéo dài vài ngày. Lần gần đây nhất cũng là lần dài nhất, kéo dài 35 ngày vào giai đoạn 2018-2019 do tranh chấp về vấn đề nhập cư trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Trong lần chính phủ đóng cửa này, lãnh đạo của đảng Cộng hòa và Dân chủ tại quốc hội Mỹ, trong cả phát ngôn công khai lẫn riêng tư, đổ lỗi cho bên còn lại gây ra tình trạng bế tắc.

Đảng Cộng hòa khăng khăng rằng đảng Dân chủ chỉ cần đồng ý gia hạn mức cấp vốn hiện tại thêm 7 tuần nữa. Trong khi đó, đảng Dân chủ từ chối làm điều đó nếu không có những nhượng bộ lớn để đổi lấy lá phiếu thông qua bất kỳ dự luật ngân sách nào tại Thượng viện.

Các bế tắc ngân sách ở quốc hội Mỹ khá phổ biến. Lần này, đảng Dân chủ kiên quyết rằng bất kỳ dự luật chi tiêu nào cũng phải bao gồm các khoản trợ cấp y tế bổ sung, trong khi phe Cộng hòa khẳng định 2 vấn đề này nên được giải quyết riêng biệt.

Mặc dù đảng Cộng hòa hiện nắm đa số tại Thượng viện, họ vẫn cần sự ủng hộ của đảng Dân chủ để thông qua dự luật theo các quy định hiện hành. Đảng Dân chủ từ chối ủng hộ biện pháp này và thay vào đó đề xuất một phương án thay thế, trong đó kéo dài vĩnh viễn các khoản trợ cấp y tế dự kiến hết hạn vào cuối năm và đảo ngược các kế hoạch cắt giảm chương trình Medicaid.