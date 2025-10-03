Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy 133 nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 2/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 133 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó có 36 cuộc ở hướng Pokrovsk và 28 cuộc ở hướng Novopavlovka. Moscow tiến hành 47 cuộc không kích, thả 115 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 1.803 UAV cảm tử và thực hiện 3.247 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovka, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

Nga ồ ạt không kích cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, kể từ tối 1/10, Nga đã bắt đầu các cuộc tập kích ồ ạt vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khiến một số khu vực bị mất điện hoàn toàn. Ngoài ra, một mối đe dọa đã xuất hiện ở Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Bản đồ chiến sự Nga -Ukraine ngày 2/10. Moscow bắt đầu chiến dịch tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương (Ảnh: Military Summary).

Pháp đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt ngoài khơi bờ biển nước này, họ đã đưa lực lượng tinh nhuệ lên một tàu chở dầu được cho là có liên hệ với Nga.

Trên thực địa, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc chiến đấu. Có thể thấy những bước tiến xa hơn của quân đội Nga (RFAF) tại tỉnh Zaporizhia. Họ đang thực hiện các cuộc tấn công bằng xe máy. Theo đoạn phim, binh sĩ Nga đã áp sát ngoại vi Uspenivka.

Giờ đây, trọng tâm chuyển sang Novogrigorovka, nơi mà chính lực lượng Kiev đã ghi nhận một vùng xám trong vài ngày qua. Theo logic, cảnh quay lá cờ chiến thắng tiếp theo của quân đội Nga sẽ đến từ đó.

Giao tranh vẫn tiếp diễn theo hướng Dobropolye, các cuộc tấn công cơ giới của lực lượng Kiev đã diễn ra tại Dorozhnie. Đọ súng ác liệt được cho là đang diễn ra ngay tại ngôi làng này.

Ngược lại, phía quân đội Ukraine (AFU) báo cáo rằng họ đã cải thiện được vị trí tại khu vực Pokrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye, nằm về phía bắc Pokrovsk ngày 2/10. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, bất chấp cuộc phản công dữ dội của Kiev nhằm cắt đứt mũi thọc sâu (Ảnh: Military Summary).

Phòng không Ukraine khai hỏa đánh chặn UAV Nga ở Kiev

Tối 2/10, cảnh báo đỏ đã một lần nữa được ban bố tại Kiev do mối đe dọa từ UAV Nga, không quân Ukraine cho biết.

Cụ thể, lúc 22h26, một báo động không kích đã được kích hoạt tại thủ đô lần thứ tư trong vòng 24 giờ.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko báo cáo, các hệ thống phòng không đang hoạt động ở bờ trái sông. Ông cũng cảnh báo rằng nhiều chiếc UAV khác đang hướng về thủ đô.

Lúc 23h06, lệnh báo động được dỡ bỏ.

Nga giành lại thế chủ động ở Dobropolye

Theo kênh Readovka, nỗ lực phản công của quân đội Ukraine gần Dobropolye lại một lần nữa kết thúc trong thất bại đẫm máu.

Sau khi chặn đứng thành công bước tiến của AFU tại phía đông mũi thọc sâu Dobropolye, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ 51 RFAF buộc đối phương phải chuyển sang thế phòng thủ ở khu vực phía tây. Như vậy, nỗ lực mới nhất của lực lượng Kiev nhằm đảo ngược tình thế trận chiến tại khu vực đột phá đã thất bại.

Quân đội Nga chiếm lại các vị trí ở Dorozhnoe và Ivanovka. Điều này sẽ gia tăng áp lực lên Nikanorovka, nơi các đơn vị Kiev đang cố gắng giành lại chỗ đứng. Bất chấp tổn thất trước hỏa lực pháo binh và không quân Nga, AFU vẫn đang cố gắng giữ vững vị trí, ít nhất là tạm thời.

Nikanorivka cực kỳ quan trọng đối với Bộ chỉ huy Kiev. Một mặt, nó đóng vai trò là hành lang rút lui khỏi các khe núi khô cằn và khu vực rừng rậm giữa ngôi làng này và Suvorovo.

Việc mất Nikanorivka sẽ thu hẹp hành lang, khiến các đơn vị AFU mắc kẹt trong một "tọa độ lửa" và gần như chắc chắn bị xóa sổ. Mặt khác, việc giữ được khu định cư sẽ cho phép quân đội Ukraine có thời gian để triển khai lại về phía tây, đến khu vực Belitske.

Tuy nhiên, thất bại của nỗ lực thứ ba liên tiếp nhằm cắt đứt điểm nhô ra của Tập đoàn quân 51 RFAF không ngăn cản AFU triển khai nỗ lực thứ tư.

Lực lượng Kiev đã từng áp dụng chiến thuật tương tự trước đây: bộ binh Ukraine vẫn cố thủ ở vị trí, quyết không chịu rút lui ngay cả khi đứng trên bờ vực bị bao vây hoàn toàn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine có thể một lần nữa mạo hiểm và triển khai quân tiếp viện.

Điều này được củng cố bởi thực tế là Dobropolye vẫn là một chủ đề nổi bật trong chương trình tuyên truyền của Ukraine. Hơn nữa, vào ngày 29/9, Tổng thống Zelensky đã đích thân tuyên bố trong một bài phát biểu buổi tối rằng "cuộc phản công gần Dobropolye vẫn tiếp tục".

Nhiều khả năng, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang chuẩn bị một nỗ lực phản công khác, bất chấp những thất bại trước đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 2/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ và tiếp tục mở rộng. Kiev phản công dữ dội theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Kênh ZOV Military cũng cho hay, lực lượng trên hướng bắc Pokrovsk đã thực sự lật ngược thế cờ tại khu vực mũi thọc sâu Dobropolye, tiến thêm 4km về hướng tây bắc từ Kucherov Yar. Đây là kết quả ngoài sức tưởng tượng đối với một nhóm quân đội Nga "bị bao vây".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrvosk ngày 2/10. Lực lượng Moscow giành lại thế chủ động, tiếp tục tiến xa hơn 4km trên mũi thọc sâu Dobropolye (Ảnh: ZOV Military).

Quân đoàn 20: AFU giành lại Kalinovskoye ở vùng Dnipropetrovsk

Quân đoàn 20 thuộc quân đội Ukraine tuyên bố trên mạng xã hội rằng lực lượng phòng vệ đang kiểm soát tình hình tại làng Kalinovskoye ở vùng Dnipropetrovsk.

Thông cáo viết: "Nỗ lực tiến công của đối phương vào khu vực các khu định cư Voronoe, Ternovoye, Kalinovskoye và Novonikolaevka đã bị chặn đứng bởi sự tiêu diệt hoàn toàn của các đơn vị thuộc Quân đoàn 20. Lực lượng phòng vệ Ukraine kiểm soát các khu định cư được liệt kê và tiếp tục tiến hành chiến dịch phòng thủ".

Bản ghi chú bổ sung cho biết thêm rằng "RFAF không từ bỏ nỗ lực cải thiện vị trí chiến thuật"

Quân đoàn 20 xác nhận: "Theo từng nhóm nhỏ, lực lượng Moscow đang cố gắng xâm nhập lãnh thổ do Lực lượng phòng vệ Ukraine kiểm soát, nhưng không thành công do bị phát hiện kịp thời bằng trinh sát và sau đó bị lực lượng mặt đất và hệ thống máy bay không người lái tiêu diệt".

Trước đó, kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đưa tin quân đội Nga đã chiếm được hai ngôi làng của Ukraine ở vùng Dnipropetrovsk, cụ thể là Kalinovskoye, và một ngôi làng ở Zaporizhia.

Ukraine đối mặt với tình thế nguy cấp ở Kupyansk

Các nhà phân tích quân sự Ukraine báo cáo rằng tình hình ở Kupyansk đã trở nên nguy cấp, với việc quân đội Nga giao tranh ngay trong trung tâm thành phố, theo kênh RVvoenkor.

Theo các nguồn tin Ukraine, RFAF tiến vào trung tâm thành phố dọc theo bờ phải sông Oskol, hàng loạt tòa nhà cao tầng được cho là đã bốc cháy trong các cuộc giao tranh. AFU đang cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công, nhưng các đầu cầu ở bờ phải đã cho phép quân đội Nga tập trung lực lượng.

Các báo cáo cho thấy quân số Nga trong và xung quanh Kupyansk đủ để chịu tổn thất mà không gây ra tác động đáng kể nào.

Các nhà quan sát lưu ý rằng Kupyansk là minh chứng cho thấy tình hình của lực lượng Kiev có thể chuyển từ khó khăn sang nguy cấp chỉ trong vòng một tháng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 2/10. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiến hành đột kích vào trung tâm thành phố. Nếu đánh bại lực lượng Kiev ở đây, RFAF có cơ hội phát triển thế tấn công về nhiều phía (Ảnh RVvoenkor).

Biên giới giữa Zaporizhia và Dnipropetrovsk nóng rực

Kênh RVvoenkor xác nhận, quân đội Nga tấn công Poltavka, tiến sâu vào khu vực Zaporizhia.

Cụ thể, theo hướng Uspenivka - Gulyai-Pole, quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công từ Olhivske và đang đột phá Poltavka tại biên giới hành chính giữa hai tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Những ngày gần đây, lính xung kích Nga đã được phát hiện ở phía đông Poltavka, nơi họ tiếp tục chiếm đóng các tòa nhà trong khu vực.

"Đến cuối ngày, quân đội Nga đã củng cố vị trí của mình ở phía đông Poltavka (tỉnh Zaporizhia) và đang tiếp tục xâm nhập theo từng nhóm nhỏ", các nhà phân tích quân sự Ukraine cũng thừa nhận vào tối 2/10.

Kênh Prolivstalina cho hay, các báo cáo bắt đầu xác nhận Cụm tác chiến Vostok RFAF đang tiến về Uspenivka. Trên bản đồ, từ điểm được đánh dấu ở Slivochny Kapriz đến Novovasilyevskoye ở bờ đông sông Yanchur, khoảng cách còn lại là khoảng 1,8km, thậm chí còn ngắn hơn nếu đi theo đường thẳng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 2/10. Moscow kiểm soát phần màu hồng, khu vực bao quanh bởi đường màu đen là nơi họ vừa giành được, áp sát Uspenivka (Ảnh: Prolivstalina).

Việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine khó xảy ra

Reuters cho rằng việc Washington cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Kiev là "khó xảy ra" vì "kho dự trữ tên lửa hiện có được dành cho Hải quân Mỹ và các mục đích khác".

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 30/9 cho biết, Washington đang xem xét yêu cầu của Ukraine về tên lửa Tomahawk tầm xa, loại tên lửa có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả Moscow.

Ngoài ra, truyền thông đưa tin Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về các cơ sở hạ tầng năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn từ một quan chức Mỹ và các nguồn tin thân cận với quá trình phát triển và chuyển giao tên lửa Tomahawk đã đặt câu hỏi về tính khả thi của việc cung cấp tên lửa hành trình cận âm, có tầm bắn 2.500km.

Đồng thời, vị quan chức Mỹ này cho rằng Kiev có thể được cung cấp các lựa chọn khác có tầm bắn ngắn hơn.

Ông lưu ý rằng Washington có thể cân nhắc cho phép các đồng minh châu Âu mua các loại vũ khí tầm xa khác và cung cấp cho Ukraine, nhưng Tomahawk khó có thể nằm trong số đó.

Reuters nhắc lại rằng trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay đổi mạnh mẽ lập trường của mình về cuộc chiến ở Ukraine, tuyên bố rằng Kiev có thể giành lại tất cả các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát và gọi quân đội Nga là "hổ giấy".