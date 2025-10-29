Ukraine xem xét kế hoạch ngừng bắn với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp báo vào ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ hôm 23/10 (Ảnh: Reuters).

"Trong cuộc họp của Liên minh Thiện chí, các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết họ cũng muốn cùng chúng tôi thể hiện tầm nhìn về một giải pháp nhanh chóng. Đây chưa phải là kế hoạch chấm dứt chiến tranh, nhưng trước hết và quan trọng nhất, cần phải có một lệnh ngừng bắn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên hôm 28/10.

Tổng thống Zelensky xác nhận các quan chức Ukraine và châu Âu sẽ gặp nhau vào cuối tuần này để thảo luận chi tiết về kế hoạch ngừng bắn trong cuộc xung đột với Nga. Theo ông, đây là kế hoạch để bắt đầu các hoạt động ngoại giao.

"Tôi hoàn toàn hiểu điều này, và mọi người đều hiểu rằng sau khi ngừng bắn, Nga sẽ rất khó tái khởi động các hành động giao tranh nếu có những đảm bảo an ninh vững chắc. Vì vậy, kế hoạch này chủ yếu tập trung vào điều đó. Tôi nghĩ trong những ngày tới, các cố vấn của chúng tôi sẽ họp. Chúng tôi đã thống nhất gặp vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy, và họ sẽ thảo luận về những điểm chính của kế hoạch này", ông Zelensky nói thêm.

Liên minh thiện chí được Anh và Pháp khởi xướng vào tháng 2 và đã tổ chức nhiều vòng thảo luận trong nhiều tháng qua nhằm xác định kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cũng như các biện pháp răn đe để ngăn Nga tập kích trở lại hậu ngừng bắn tiềm năng.

Gần đây, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết Ukraine và châu Âu đang soạn thảo một kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm.

Kế hoạch này đề cập đến việc chấm dứt hoàn toàn các hoạt động giao tranh dọc tiền tuyến và các cuộc đàm phán tiếp theo về các vùng lãnh thổ bị kiểm soát.

Kế hoạch cũng bao gồm việc Nga và Ukraine hồi hương toàn bộ trẻ em bị ép di tản, tiến hành trao đổi tù binh sau khi ngừng bắn, và 2 bên cam kết không mở rộng kiểm soát lãnh thổ.

Ukraine sẽ được bảo đảm an ninh, nhận tài trợ tái thiết hậu chiến và có lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu nhanh hơn.

Các lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ được dỡ bỏ dần, nhưng khoảng 300 tỷ USD tài sản ngân hàng trung ương Nga đang bị đóng băng chỉ được hoàn trả khi Moscow đồng ý đóng góp cho công cuộc tái thiết Ukraine. Nếu Nga tiếp tục tập kích Ukraine, các biện pháp trừng phạt sẽ được khôi phục.

Ngoài ra, Moscow và Kiev sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về quản lý những vùng lãnh thổ đang bị kiểm soát, song theo các nguồn tin, cả châu Âu lẫn Ukraine sẽ không chính thức công nhận bất kỳ khu vực nào thuộc quyền kiểm soát của Nga.

Việc thực thi kế hoạch này sẽ được giám sát bởi một “hội đồng hòa bình” do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu.

Theo Bloomberg, tuần trước, các quan chức châu Âu đã có kế hoạch đến Mỹ để thảo luận về kế hoạch này. Hiện vẫn chưa rõ liệu sáng kiến ​​này có nhận được sự ủng hộ của Washington hay không.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng “Ukraine và Nga nên dừng giao tranh tại vị trí hiện nay” để bắt đầu đàm phán hòa bình.

Đề nghị này đã nhận được sự ủng hộ của Ukraine và các lãnh đạo châu Âu

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ lập trường của Tổng thống Trump rằng giao tranh cần phải chấm dứt ngay lập tức, và giới tuyến hiện nay nên là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán”, các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm đại diện từ Anh, Pháp, Đức, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine, ngày 21/10 ra tuyên bố chung nêu rõ.

Trong khi đó, cho đến nay, Moscow vẫn từ chối mọi lời kêu gọi ngừng bắn dọc theo giới tuyến hiện tại. Nga từng yêu cầu Ukraine nhượng thêm lãnh thổ trước khi đồng ý ngừng bắn, trong khi Ukraine và các đồng minh châu Âu luôn kêu gọi chấm dứt giao tranh ngay lập tức để tạo điều kiện cho đàm phán hòa bình.

Theo Washington Post, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk ở vùng Donbass như một điều kiện để chấm dứt xung đột.