Nga - Ukraine giằng co khốc liệt trong trận chiến giành pháo đài chiến lược

Khói bốc lên ở Pokrovsk, vùng Donetsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận gần 1/3 số cuộc giao tranh và khoảng 50% số bom dẫn đường trên không của Nga tập trung xung quanh thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk.

"Tại Pokrovsk, đối phương đã không đạt được thành công nào trong vài ngày qua. Pokrovsk là nơi diễn ra 26-30% số cuộc giao tranh trên tiền tuyến. Và 50% số cuộc tấn công bằng bom dẫn đường trên không đều nhắm vào Pokrovsk. Có thể thấy tình hình khó khăn như thế nào đối với binh lính của chúng ta”, ông Zelensky phát biểu hôm 3/11.

Tổng thống Zelensky cho biết hiện có khoảng 260-300 binh sĩ Nga ở Pokrovsk, và Trung đoàn Tấn công Độc lập 425 của Ukraine đang hoạt động trong thành phố. Ông đánh giá cao Lữ đoàn 35 và 38, những đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ trên mặt trận này, cũng như Lữ đoàn Jaeger Độc lập 68, Lữ đoàn 32 và 155 vì những đóng góp của họ trên mặt trận Pokrovsk.

"Tại Kupiansk, vẫn còn tới 60 lính Nga ở đó. Một chiến dịch dọn dẹp đang được tiến hành - mọi thứ sẽ được dọn dẹp. Ngày giờ đã được Bộ Tham mưu Tổng Tư lệnh Tối cao ấn định”, ông Zelensky nói thêm.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Kostyantynivka và tình hình vẫn không thay đổi, trong khi chiến dịch ở Dobropillia vẫn chưa dừng lại.

Cùng ngày, Tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã tổ chức một cuộc họp với các chỉ huy về tình hình tại khu vực Dobropillia và thành phố Pokrovsk.

"Các vấn đề chính gồm đảm bảo hậu cần và các hành động của các nhóm tấn công nhằm đẩy lùi đối phương ra khỏi khu vực đô thị. Chúng tôi đang tăng cường lực lượng bằng các đơn vị, vũ khí và trang thiết bị bổ sung, đặc biệt là các hệ thống không người lái”, ông Syrskyi cho biết.

Theo ông Syrskyi, lực lượng Ukraine đang gia tăng áp lực lên khu vực Dobropillia, tiếp tục giành lại và càn quét các vùng lãnh thổ lãnh thổ, buộc Nga “phải phân tán lực lượng và ngăn chặn đối phương tập trung lực lượng chính vào khu vực Pokrovsk”.

Ông Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine đã tiến quân trên một số trục xung quanh Dobropillia trong ngày qua.

Trước đó, vào ngày 1/11, Tướng Syrskyi cho biết không có cuộc bao vây hay phong tỏa nào đối với các thành phố Pokrovsk và Myrnohrad ở Donetsk. Ông tuyên bố một chiến dịch phức tạp nhằm đẩy lùi lực lượng Nga tại Pokrovsk đang được tiến hành, với sự tham gia của Lực lượng Đặc nhiệm, Cơ quan An ninh Ukraine và Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine.

Cùng ngày, Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine báo cáo rằng quân đội Ukraine đã cải thiện vị trí chiến thuật của họ tại một số quận của Pokrovsk.

Vị trí thành phố Pokrovsk (Ảnh: Sky).

Nga gây sức ép từ nhiều hướng

Một trong những mặt trận giao tranh nóng nhất hiện nay là thành trì Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk. Đây là khu vực trọng điểm nằm trong tuyến hậu cần huyết mạch của Ukraine và trở thành mục tiêu của Nga trong chiến dịch tấn công ở miền Đông Ukraine.

Theo chỉ huy trung đội hệ thống không người lái Shershni Dovbusha thuộc Lữ đoàn Độc lập số 68, được biết đến với mật danh "Gus", quân đội Nga đã tiến vào hầu hết các khu vực của Pokrovsk, sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ.

“Đối phương xuất hiện ở hầu hết khu vực trong thành phố. Họ di chuyển theo nhóm nhỏ gồm nhiều binh sĩ, chúng tôi phát hiện bằng cách quan sát và nhanh chóng vô hiệu hóa bằng mọi phương tiện có sẵn từ máy bay không người lái FPV, bom cho đến pháo”, ông Gus nói với kênh Kyiv 24 hôm 3/11.

“Tình hình thực sự bất ổn. Một số vị trí có thể bị thay đổi. Nhưng chúng ta không thể nói rằng đối phương kiểm soát ổn định bất kỳ khu vực nào của thành phố ngay lúc này. Tất cả đều là vùng xám”, chỉ huy Ukraine cho biết thêm.

Theo ông Gus, quân đội Nga đang nỗ lực hết sức để bảo vệ các khu vực phía nam thành phố: Sonyachny, Shakhtarsky và Lazurny.

“Họ đang gây sức ép rất mạnh từ phía tây, hướng về Hryshyne, và cả từ phía đông bắc, nơi các trận chiến đang diễn ra xung quanh Rodynske và Chervonyi Liman. Họ muốn tập trung từ hai hướng và khép chặt vòng vây này”, ông nói, đồng thời cho biết lực lượng Nga vẫn ở “rất xa” mục tiêu do các hành động của lực lượng Ukraine.

Pokrovsk, một trung tâm đường bộ và đường sắt chiến lược ở Donetsk, đã chứng kiến ​​nhiều tháng giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine.

Cuối tuần trước, các nhà phân tích của DeepState đã báo cáo những tiến triển mới của Nga tại Pokrovsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cũng lưu ý rằng Nga tiếp tục tăng cường các hoạt động tấn công xung quanh thành phố, nhằm bao vây lực lượng Ukraine.

Ngày 2/11, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, Tướng Mykola Malomuzh, cho biết nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh cho quân đội Nga kiểm soát Pokrovsk, Mirnograd và toàn bộ khu vực Pokrovsk trước ngày 15/11.

Theo ông, mục tiêu tiếp theo của Nga, nếu Pokrovsk thất thủ, sẽ là tiến về phía Kostyantynivka và Kramatorsk.

Kênh RBC Ukraine, trích dẫn nguồn tin cho biết, đang có tới 1.000 lính Nga ở bên trong thành phố. Tuyến đường sắt chạy qua Pokrovsk chia thành phố thành hai phần, và trên bản đồ OSINT, phần phía nam đã được đánh dấu là vùng xám hoặc nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Mặc dù vậy, hiện tại không có sự bao vây nào, theo RBC Ukraine. Quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc đột kích vào khu vực trung tâm.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 3/11 cho biết lực lượng Moscow đã tiến vào thành phố Pokrovsk và thực hiện hàng loạt cuộc không kích quy mô lớn trong đêm vào các cơ sở công nghiệp - quân sự của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Moscow đang xoá sổ các đơn vị bị bao vây của Ukraine gần ga đường sắt và khu công nghiệp Pokrovsk, đồng thời đã tiến vào khu vực Prigorodny và củng cố tại đây.

Nga đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm 2 tỉnh Lugansk và Donetsk. Đây cũng là 2 khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập. Trong khi đó, Ukraine hiện vẫn giữ khoảng 10% diện tích Donbass, tức khoảng 5.000km², nằm ở phía tây tỉnh Donetsk.