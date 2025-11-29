Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine từ chức sau khi bị khám nhà

Ông Andriy Yermak (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo thông tin này. Ông đồng thời cho hay sẽ có cải tổ trong văn phòng tổng thống.

Trước đó, trong tuyên bố chung, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Viện Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) cho biết các cuộc khám xét nhà ông Yermak đã được “cấp quyền” và liên quan tới một cuộc điều tra hiện chưa được tiết lộ.

“NABU và SAPO đang tiến hành các hành động điều tra (khám xét) tại nhà của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, chứ không phải trụ sở. Các hành động đã được phê chuẩn và đang được thực hiện trong khuôn khổ một cuộc điều tra", thông báo viết.

Ông Yermak cho biết trên Telegram rằng việc khám xét đang diễn ra tại nhà của ông và ông đang hoàn toàn hợp tác.

Việc ông Yermak, một đồng minh thân cận lâu năm của ông Zelensky, từ chức diễn ra trong bối cảnh Ukraine mở cuộc điều tra một đường dây tham nhũng quy mô lớn. Ông Yermak tới nay chưa bị đưa vào danh sách nghi phạm trong cuộc điều tra này.

Đầu tháng này, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine đã truy tố 8 nghi phạm trong một đường dây liên quan đến công ty năng lượng hạt nhân quốc gia Energoatom, bao gồm Timur Mindich, một đối tác cũ của ông Zelensky khi ông còn chưa bước chân vào con đường chính trị.

Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk đã bị bãi nhiệm hôm 19/11. Họ chưa bị truy tố.

Ông Mindich đã rời khỏi Ukraine trước khi bị truy tố. Ông đã bị Tổng thống Zelensky áp đặt trừng phạt và đưa vào danh sách truy nã. Các điều tra viên cáo buộc ông Mindich đã dàn dựng một kế hoạch hối lộ trị giá 100 triệu USD nhằm biển thủ ngân quỹ, khiến dư luận phẫn nộ trong bối cảnh người dân đang phải chịu cảnh mất điện triền miên do các cuộc tập kích của Nga.

Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin riêng cho biết, ông Yermak dường như cũng bị liên đới trong bê bối này. Ông Yermak chưa đưa ra bình luận về những thông tin này. Văn phòng Tổng thống cũng không trả lời các yêu cầu bình luận.

Trước đó, ông Zelensky giao cho ông Yermak dẫn đầu phái đoàn Ukraine tại cuộc đàm phán ngày 23/11 ở Thụy Sĩ với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump công bố một kế hoạch hòa bình có những điều khoản bất lợi với Kiev.

Việc đối phó hiệu quả với tham nhũng là một trong những điều kiện tiên quyết để Ukraine đủ điều kiện gia nhập Liên minh châu Âu, và mọi trở ngại trong nỗ lực này có thể làm chậm tiến trình gia nhập của Kiev. Ukraine trong nhiều năm qua đã tỏ ra quyết tâm cao trong việc thực hiện mục tiêu này và đã phanh phui nhiều vụ việc tham nhũng cũng như bắt giữ quan chức cấp cao.

Được bổ nhiệm từ năm 2020, ông Yermak được xem có tầm ảnh hưởng lớn trong chính trường Ukraine và nhận được sự tin tưởng từ ông Zelensky.

“Ông Yermak là một nhà quản lý mạnh mẽ. Tôi tôn trọng ông ấy vì những kết quả mà ông ấy mang lại. Ông ấy làm những gì tôi yêu cầu và hoàn thành các nhiệm vụ đó", ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg năm ngoái.