Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17/10 (Ảnh: Reuters).

“Đã có quá nhiều máu đổ, với ranh giới được xác định bởi xung đột và lòng can đảm. Họ nên dừng lại tại vị trí hiện tại. Hãy để cả 2 bên cùng tuyên bố chiến thắng, để lịch sử phán xét! Không còn tiếng súng, không còn chết chóc, không còn những khoản tiền khổng lồ và không bền vững bị tiêu tốn nữa”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, ngay sau khi kết thúc cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/10.

Mô tả cuộc gặp với Tổng thống Ukraine “rất thú vị” và “thân mật”, ông Trump cho biết ông đã truyền đạt thông điệp tương tự cho ông Zelensky như những gì ông nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin một ngày trước đó.

“Tôi đã nói với ông ấy, cũng như đã nhấn mạnh với Tổng thống Putin rằng đã đến lúc phải chấm dứt đổ máu và đạt được một thỏa thuận. Hãy trở về nhà với gia đình trong hòa bình”, ông viết.

Trong cuộc gặp với ông Zelensky, ông Trump tránh nêu quan điểm liệu Ukraine có cần nhượng lãnh thổ như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga hay không.

“Không ai biết được. Với xung đột và hòa bình, bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra”, ông nói.

Ông Trump từng thể hiện quan điểm trái ngược về vấn đề này. Trước cuộc gặp với ông Putin hồi tháng 8, ông nói “trao đổi lãnh thổ” sẽ là điều cần thiết để kết thúc xung đột. Sau đó, ông lại thay đổi ý kiến, cho rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát.

Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm kéo dài tại Nhà Trắng ngày 17/10.

Ông Zelensky cho biết cuộc gặp “mang tính xây dựng” và họ đã thảo luận về nhiều chủ đề, trong đó có hệ thống phòng không của Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông đã trao đổi với Tổng thống Trump về các loại vũ khí tầm xa, song từ chối bình luận thêm vì Mỹ “không muốn leo thang căng thẳng”.

“Chúng tôi cũng đã nói về vấn đề tầm xa, tất nhiên, nhưng tôi không muốn đưa ra tuyên bố nào về việc đó. Chúng tôi đã quyết định rằng sẽ không nói thêm, vì không ai muốn, các bạn biết đấy, phía Mỹ không muốn leo thang”, ông Zelensky cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho hay ông đã thảo luận với Tổng thống Trump về các bảo đảm an ninh song phương.

“Một trong những chủ đề chúng tôi bàn với Tổng thống Trump là về các bảo đảm an ninh. Chúng tôi muốn Mỹ trở thành một phần của cơ chế an ninh này. Chúng tôi tin tưởng vào Mỹ. Chúng tôi tin tưởng rằng Tổng thống muốn chấm dứt cuộc chiến này”, ông nói.

Ông Zelensky nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi cho rằng tình hình ở Trung Đông cũng rất khó kiểm soát, nhưng Tổng thống đã thành công trong việc đó. Tôi hy vọng ông ấy cũng sẽ kiểm soát được tình hình này”.

Ông khẳng định rằng các đảm bảo an ninh song phương dành cho Ukraine là “điều quan trọng nhất đối với người dân Ukraine”.

Khi được hỏi về những nhượng bộ mà Ukraine sẵn sàng thực hiện để chấm dứt xung đột, ông cho biết: “Trước hết, tôi nghĩ chúng ta cần ngồi lại và nói chuyện. Thứ hai, chúng ta cần một lệnh ngừng bắn. Điều quan trọng nhất đối với người dân Ukraine là có được những đảm bảo an ninh thực sự vững chắc. NATO là lựa chọn tốt nhất, nhưng vũ khí cũng rất quan trọng. Đồng minh đứng về phía chúng tôi là rất quan trọng".

Về vấn đề lãnh thổ, ông nhấn mạnh, Tổng thống Trump hiểu rằng việc đàm phán liên quan đến lãnh thổ Ukraine sẽ là phần “khó khăn nhất” trong nỗ lực chấm dứt xung đột.

Khi được hỏi về ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông “không chắc rằng Nga đã thay đổi lập trường".

"Tôi không chắc, vì chúng tôi chưa có bất kỳ cuộc gặp nào để hiểu rõ quan điểm của cả hai bên", ông nói, đồng thời tuyên bố Ukraine sẵn sàng tham gia cả các cuộc gặp song phương hoặc 3 bên với Mỹ và Nga để tìm ra những bước đi hướng tới “nền hòa bình lâu dài".