Tổng thống Trump tiết lộ nội dung cuộc gặp sắp tới với nhà lãnh đạo Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hội đàm hôm 23/9 (Ảnh: Politico).

“Họ muốn tấn công. Tôi sẽ đưa ra quyết định về việc đó, nhưng họ muốn tấn công, và chúng ta sẽ phải cân nhắc”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 15/10.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có chuyến thăm Washington vào ngày 17/10 và hội đàm với Tổng thống Trump theo lời mời của Washington. Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ năm giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền hồi tháng 1. Cuộc gặp gần đây nhất diễn ra hôm 23/9 tại New York trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Cuộc gặp sắp tới diễn ra sau 2 cuộc điện đàm gần đây giữa 2 nhà lãnh đạo, trong đó bàn về khả năng phòng không và tấn công tầm xa của Ukraine trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu hạ tầng năng lượng Ukraine.

Khi được hỏi về nội dung thảo luận sắp tới với nhà lãnh đạo Ukraine, ông Trump nói rằng 2 bên sẽ bàn về “chiến lược tấn công” nhằm đưa chiến sự trở lại lãnh thổ Nga.

Ông Trump không nêu chi tiết các chiến thuật “tấn công” mà Ukraine đang tính đến, song trước đó ông từng gợi ý khả năng cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk có tầm bắn từ 1.600km đến 2.500km.

Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm rằng Washington cũng đang “xem xét các lựa chọn khác” ngoài Tomahawk, nhưng không tiết lộ cụ thể đó là những gì.

Trong phát biểu cùng ngày, ông kêu gọi Moscow đạt được một thỏa thuận hòa bình với Kiev, cho rằng cuộc chiến kéo dài đã làm tổn hại hình ảnh “cường quốc quân sự” của Nga.

“Chúng tôi sẵn sàng hòa giải. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi từng đạt được thỏa thuận”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8, mà ông cho là “bước đột phá lớn” trong tiến trình hòa bình, dù 2 bên không đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine.

Trong khi đó, Moscow liên tục chỉ trích ý tưởng Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, gọi đây sẽ là “sự leo thang nghiêm trọng” trong cuộc chiến. Moscow cảnh báo, kịch bản này nếu xảy ra sẽ làm tổn hại quan hệ song phương Nga - Mỹ và buộc Moscow đáp trả tương xứng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay: "Nga sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình. Nga hiện vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt vì không còn lựa chọn thay thế nào khác".

Ông Peskov khẳng định, dù bằng cách này hay cách khác, Nga sẽ bảo vệ lợi ích của mình và đạt được các mục tiêu đã đề ra. Điện Kremlin cũng hoan nghênh mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump tập trung thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine sau khi đóng vai trò trung gian giúp Israel và Hamas nhất trí ngừng bắn ở Dải Gaza.