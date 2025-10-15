Tổng thống Trump: Lãnh đạo Ukraine sắp đến Mỹ đề nghị cấp tên lửa Tomahawk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 14/10, khi được hỏi liệu ông có dự định thảo luận về việc cung cấp vũ khí tại cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay không, Tổng thống Donald Trump nói: "Tôi biết ông ấy muốn nói gì. Ông ấy muốn có vũ khí. Ông ấy muốn có tên lửa Tomahawk".

Tổng thống Trump xác nhận ông sẽ gặp Tổng thống Zelensky vào ngày 17/10.

"Mọi người khác đều muốn có tên lửa Tomahawk. Chúng tôi có rất nhiều tên lửa Tomahawk", ông Trump nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/10 cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 17/10, sau hai cuộc điện đàm liên tiếp giữa 2 nhà lãnh đạo vào cuối tuần qua về năng lực phòng không và tầm xa của Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Cao ủy Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas, ông Zelensky nói, các cuộc điện đàm “chưa đủ” để bàn thảo mọi vấn đề trọng yếu.

Ông cho biết, hội nghị thượng đỉnh sắp tới, được tổ chức theo lời mời của Washington và sẽ là cuộc gặp thứ năm giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Ông Zelensky cũng tiết lộ, phái đoàn Ukraine do Thủ tướng Yuliia Svyrydenko dẫn đầu đã lên đường sang Mỹ, nhằm chuẩn bị cho cuộc họp.

“Tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận về trình tự các bước đi mà tôi muốn đề xuất với Tổng thống Trump”, ông Zelensky nói với các phóng viên.

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ phái đoàn sẽ đàm phán về việc mua thêm hệ thống phòng không và pháo phản lực HIMARS, như một phần trong “Siêu thỏa thuận” với Washington.

Theo trang tin Axios, 2 nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, cùng với một số vấn đề khác.

Ukraine liên tục kêu gọi Mỹ và các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí tầm xa, trong số này có tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn lên tới 2.500km. Tên lửa Tomahawk có giá khoảng 1,3 triệu USD mỗi quả.

Tháng trước, các quan chức Mỹ cho biết Washington có thể sẵn sàng gửi tên lửa Tomahawk tới Ukraine, mặc dù Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về vấn đề này.

Báo Financial Times ngày 14/10 dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, nếu được phê duyệt, Mỹ có thể cung cấp lô tên lửa Tomahawk cho Ukraine với số lượng hạn chế 20-50 quả.

Theo một số nguồn tin, đây chỉ là lô đầu tiên, và nếu xung đột Ukraine kéo dài, chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng xem xét gửi các lô tiếp theo với số lượng lớn hơn.

Các nhà phân tích của Financial Times cũng cho rằng, xét đến nhu cầu hiện thời của Kiev về vũ khí tầm xa, một lô tên lửa Tomahawk hạn chế như vậy không thể thay đổi một cách căn bản tình hình chiến sự.

Một cựu quan chức Lầu Năm Góc cho hay Mỹ hiện có tổng kho dự trữ 4.150 quả tên lửa Tomahawk, nhưng việc phân phối chúng bị kiểm soát rất chặt chẽ.