Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc mời nhau sang thăm trong năm nay

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc hội đàm ở căn cứ không quân Gimhae tại Busan, Hàn Quốc (Ảnh: AFP).

Trong một tuyên bố, Đại sứ David Perdue cho biết, Chủ tịch Trung Quốc mời Tổng thống Mỹ thăm Bắc Kinh vào tháng 4, trong khi ông Trump mong muốn ông Tập thăm Washington trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc cho biết, cả hai bên về cơ bản đã thực hiện các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp ở Busan (Hàn Quốc) hồi năm ngoái, nhấn mạnh những tiến bộ cụ thể trong các lĩnh vực như thực thi pháp luật chống chất fentanyl và việc mua bán đậu nành.

Ông Perdue lưu ý, Bắc Kinh đã đáp ứng các cam kết mua đậu nành của mình trong khi tăng cường hợp tác thực thi pháp luật về chất fentanyl, bao gồm cả chiến dịch chung đầu tiên được tiến hành trong lãnh thổ Trung Quốc.

Đại sứ Perdue mô tả đây là bằng chứng về một kênh liên lạc trực tiếp hơn về các vấn đề an ninh và thương mại. "Nhìn chung, các hoạt động tương tác trở nên suôn sẻ hơn trên nhiều mặt trận", ông nói thêm.

Theo ông, các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên giúp ổn định mối quan hệ và mở ra không gian cho sự hợp tác hơn nữa.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gần đây cho biết quan hệ Trung Quốc - Mỹ đang ở trạng thái “cân bằng rất tốt”, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng, hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau đến 4 lần trong năm nay tại các địa điểm khác nhau.

Hôm 22/1, chính Tổng thống Trump cũng cho biết sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4 và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Mỹ vào cuối năm nay.

“Tôi mong được gặp Chủ tịch Tập. Tôi luôn có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Trung Quốc”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã trở nên căng thẳng trong đại dịch Covid-19, nhưng sau đó đã cải thiện đáng kể. Theo ông Trump, Trung Quốc đang mua một lượng lớn đậu nành của Mỹ, điều này tốt cho nông dân nước này.