Tổng thống Mỹ Donald Trump mở rộng lệnh cấm nhập cảnh

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Theo sắc lệnh được Nhà Trắng công bố vào ngày 16/12 và dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/1/2026, Mỹ áp đặt lệnh cấm nhập cảnh hoàn toàn đối với người dân từ Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Sierra Leone. Công dân của các quốc gia này cùng với các quốc gia khác đã bị hạn chế hoàn toàn nhập cảnh, bao gồm Chad, Eritrea, Libya, Somalia và Sudan.

“Công dân nước ngoài từ các quốc gia được nêu tên trong tuyên bố này đã tham gia vào các hành vi phạm tội bao gồm giết người, khủng bố, biển thủ công quỹ, buôn bán người và các hoạt động tội phạm khác”, Tổng thống Donald Trump tuyên bố.

Đối với Burkina Faso, Mali và Niger, ông Trump viện dẫn các hoạt động của các “tổ chức khủng bố”, đồng thời chỉ đích danh Burkina Faso vì “trong lịch sử” đã từ chối tiếp nhận những người bị Mỹ trục xuất.

Sierra Leone, quốc gia trước đây chỉ chịu hạn chế một phần, bây giờ đã bị cấm hoàn toàn vì “trong quá khứ đã không chấp nhận hồi hương công dân bị trục xuất của mình”, và Nam Sudan cũng bị cấm với lý do tương tự.

Sắc lệnh hành pháp cũng áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại một phần đối với 15 quốc gia, bao gồm Nigeria và 11 quốc gia châu Phi khác.

Tổng thống Mỹ cáo buộc Nigeria gây ra “những khó khăn đáng kể trong việc sàng lọc và kiểm tra” vì các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan và Nhà nước Hồi giáo tự xưng hoạt động tự do ở một số khu vực của nước này.

“Việc nhập cảnh vào Mỹ của công dân Nigeria với tư cách là người nhập cư, và cả những người không phải là người nhập cư theo diện thị thực… đều bị đình chỉ”, ông Trump tuyên bố.

Tháng trước, Washington cáo buộc các phần tử Hồi giáo cực đoan nhắm mục tiêu vào người Cơ đốc giáo ở Nigeria và đưa ra khả năng hành động quân sự. Nigeria đã bác bỏ cáo buộc này.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, ông Trump đã ưu tiên mạnh mẽ việc siết chặt thực thi luật nhập cư, điều động các đặc vụ liên bang tới các thành phố lớn của Mỹ và từ chối cho người xin tị nạn nhập cảnh tại biên giới Mỹ - Mexico.

Vào tháng 6, Chad đã đình chỉ việc cấp thị thực cho công dân Mỹ để trả đũa lệnh cấm nhập cảnh đối với quốc gia Trung Phi này.

Việc mở rộng danh sách các quốc gia bị hạn chế nhập cảnh đánh dấu một bước đi mới trong các biện pháp nhập cư mà chính quyền của ông Trump đã thực hiện kể từ vụ 2 thành viên Vệ binh Quốc gia thiệt mạng trong một vụ xả súng tại Washington vào tháng trước.

Các nhà điều tra cho biết vụ xả súng do một công dân Afghanistan thực hiện, người này đã vào Mỹ năm 2021 thông qua một chương trình tái định cư mà các quan chức trong chính quyền ông Trump cho rằng không được thẩm tra đầy đủ.

Vài ngày sau vụ việc, ông Trump tuyên bố sẽ “tạm dừng vĩnh viễn” việc di cư từ tất cả các “quốc gia thuộc Thế giới thứ ba”, dù ông không nêu đích danh quốc gia nào hay định nghĩa cụ thể thuật ngữ này.