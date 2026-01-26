Tổng thống Trump lên tiếng về vụ đặc vụ bắn chết công dân Mỹ

Hiện trường vụ nổ súng nhằm vào người dân ở Minneapolis hôm 24/1 (Ảnh: Reuters).

Trong loạt bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump quy trách nhiệm cho các lãnh đạo phe Dân chủ tại địa phương vì không hợp tác trong chiến dịch di trú, dẫn đến thảm kịch khiến hai công dân Mỹ thiệt mạng tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota.

"Các thành phố và tiểu bang trú ẩn do phe Dân chủ điều hành đang từ chối hợp tác với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), thậm chí cổ xúy những kẻ gây rối cản trở việc bắt giữ những đối tượng nguy hiểm nhất", ông Trump viết.

Các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cũng cáo buộc các nạn nhân Renee Good và Alex Pretti, 2 người bị đặc vụ Mỹ bắn chết, là "khủng bố nội địa" nhưng không cung cấp bằng chứng. Một số quan chức quy trách nhiệm cho Pretti về cái chết của anh, với lý do "mang theo vũ khí khi tham gia biểu tình".

Các quan chức tuyên bố rằng, nạn nhân Pretti, 37 tuổi, y tá thuộc Bộ Cựu chiến binh Mỹ, đã tấn công các sĩ quan, buộc họ phải nổ súng để tự vệ. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, video tại hiện trường đều mâu thuẫn với phiên bản sự việc của chính quyền ông Trump.

Trong vụ nổ súng vào Pretti, hình ảnh trong video cho thấy anh đang dùng điện thoại ghi lại cảnh các đặc vụ ICE triển khai lực lượng vào sáng 24/1 tại một khu dân cư phủ đầy tuyết ở Minneapolis. Video của nhân chứng cho thấy các đặc vụ ICE xô đẩy một phụ nữ, Pretti bước tới can thiệp thì bị đẩy ngã, bị xịt hóa chất, quật xuống đất và sau đó bị trúng 10 phát đạn.

Nạn nhân Pretti là người Mỹ thứ hai bị các nhân viên nhập cư liên bang bắn chết trong tháng này ở Minneapolis, nơi Tổng thống Trump đã triển khai hàng nghìn đặc vụ có vũ trang và đeo mặt nạ trong một nỗ lực trục xuất những người nhập cư trái phép quy mô chưa từng có tiền lệ.

Thống đốc Minnesota Tim Walz, một thành viên đảng Dân chủ, một lần nữa kêu gọi Washington rút các đặc vụ liên bang khỏi tiểu bang sau khi yêu cầu một thẩm phán liên bang kiềm chế những gì chính quyền bang này cho là "những hành động quá mức vi hiến trong chiến dịch tăng cường lực lượng của Tổng thống Trump".

Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara đã kêu gọi người dân thành phố giữ bình tĩnh, trong bối cảnh hàng trăm đặc vụ ICE đổ về. Ông thừa nhận tình trạng hiện nay không thể kéo dài khi lực lượng cảnh sát địa phương bị quá tải trong nỗ lực kiểm soát tất cả sự hỗn loạn này.

Trong ngày 25/1, các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp nước Mỹ nhằm phản đối chiến thuật của các đặc vụ ICE cũng như những phát ngôn từ Tổng thống Trump và một số quan chức trong chính quyền.

Các quan chức Minnesota cho biết Pretti có giấy phép mang vũ khí giấu kín hợp pháp. Các tổ chức bảo vệ quyền sở hữu súng đã lên án một số phát ngôn của chính quyền và kêu gọi tiến hành điều tra toàn diện các tình tiết xoay quanh cái chết của anh.

Cảnh sát trưởng Minneapolis nói với chương trình "Face the Nation" của CBS News rằng, "các video tự nói lên tất cả" và nhấn mạnh không thấy bằng chứng nào cho thấy Pretti đã vung súng.

Các cựu Tổng thống Obama, Clinton lên tiếng

Căng thẳng tại Minneapolis đã khiến hai cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton lên tiếng.

Trong đó, ông Obama gọi vụ bắn chết y tá Pretti là bi kịch đau lòng, cảnh báo các chiến dịch của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan đang đe dọa giá trị cốt lõi của nước Mỹ, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ nhận diện rõ những hiểm họa từ các chiến dịch truy quét này.

Người dân đặt hoa tưởng niệm nạn nhân Alex Pretti tại Minneapolis (Ảnh: Reuters).

“Cái chết của Alex Pretti là một bi kịch đau lòng”, cựu Tổng thống Obama viết trong một tuyên bố dài đăng trên mạng xã hội. “Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với mọi người Mỹ, bất kể đảng phái, rằng nhiều giá trị cốt lõi của quốc gia chúng ta đang ngày càng bị xâm phạm”.

Ông Obama kêu gọi các quan chức trong chính quyền Trump xem xét lại cách tiếp cận, đồng thời hợp tác một cách xây dựng với Thống đốc bang Minnesota và Thị trưởng Minneapolis cũng như các nhà chức trách bang và địa phương khác nhằm ngăn chặn thêm hỗn loạn và đạt được các mục tiêu thực thi pháp luật chính đáng.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Clinton nhấn mạnh những ai đặt niềm tin vào cam kết của nền dân chủ Mỹ phải đứng lên, lên tiếng và chứng tỏ rằng nước Mỹ vẫn thuộc về người dân.

Ông Clinton cho rằng, những “cảnh tượng kinh hoàng” này là điều không thể chấp nhận được và kêu gọi người dân Mỹ phản ứng mạnh mẽ trước những hành động ông cho là vượt giới hạn.