Mỹ đình chỉ công tác 2 đặc vụ bắn chết người ở Minneapolis

Mọi người đốt nến tưởng nhiệm công dân Mỹ Alex Pretti bị bắn chết tại Minneapolis (Ảnh: Reuters).

Theo thông báo ngày 28/1 của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), hai đặc vụ bắn chết công dân Mỹ Alex Pretti trong vụ đụng độ hôm 24/1 tại Minneapolis đã bị đình chỉ công tác ngay ngày hôm đó.

Theo DHS, đây là quy trình thông thường của cơ quan khi đặc vụ liên quan vụ nổ súng chết người.

Ông Pretti là công dân Mỹ thứ 2 tại Minneapolis bị đặc vụ liên bang bắn chết trong chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép của chính quyền liên bang tại thành phố nhiều tuần qua, sau vụ việc nhằm vào bà Renee Nicole Good hôm 7/1.

Các đặc vụ liên bang cho rằng, họ hành động như vậy với lý do tự vệ, nhưng các đoạn video do người dân ghi lại và được nhiều hãng tin lớn ở Mỹ xác minh đã làm dấy lên nghi vấn về tính chính xác của tường thuật chính thức, khi cho thấy diễn biến tại hiện trường phức tạp hơn so với mô tả từ phía chính quyền.

Theo đó, các nạn nhân không cho thấy hành vi chống trả hay đe dọa các đặc vụ liên bang. Video hiện trường cho thấy nạn nhân không chạm tay vào khẩu súng được giắt trong lưng quần và món vũ khí đã bị các đặc vụ tước đi trước khi họ bị bắn. Cảnh sát cho biết ông Pretti có giấy phép sở hữu và mang súng hợp pháp.

Các vụ nổ súng đã làm dậy sóng chính trường Mỹ và nhiều nghị sĩ kêu gọi Bộ trưởng DHS Kristi Noem từ chức hoặc sẽ bị luận tội. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải nỗ lực làm giảm căng thẳng khi tuyên bố có thể rút bớt lực lượng khỏi thành phố và ra lệnh điều tra rõ ràng.

Các vụ nổ súng cũng khiến bùng nổ nhiều tranh cãi pháp lý và chính trị chưa từng có. Đã có những câu hỏi đặt ra về việc liệu hai đặc vụ trên có thể bị truy tố hình sự hay không.

Theo các nguồn tin, các đặc vụ liên bang thường được miễn trừ khỏi truy tố ở cấp bang nếu họ chứng minh hành động của mình nằm trong nhiệm vụ được ủy quyền và là điều "cần thiết và thích hợp".