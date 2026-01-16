Tàu chiến lớp Trump có thể nằm trong số những tàu quân sự đắt nhất nước Mỹ

Những chiến hạm lớp Trump ước tính có giá tới 22 tỷ USD (Ảnh: Reuters).

Theo một phân tích ban đầu, các chiến hạm lớp Trump đầu tiên do Hải quân Mỹ đề xuất có thể có giá lên đến 22 tỷ USD, một mức giá khiến chúng trở thành một trong những lớp tàu chiến đắt nhất trong lịch sử Mỹ

Ước tính chi phí ban đầu được ông Eric Labs, chuyên gia phân tích lực lượng Hải quân của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), công bố ngày 15/1 tại một hội nghị về tác chiến mặt nước của Hải quân ở bang Virginia.

Ông thừa nhận rằng, giá thành cuối cùng của những con tàu đầu tiên vẫn phụ thuộc vào nhiều quyết định chưa được quyết định như trọng tải, số lượng thủy thủ đoàn và hệ thống vũ khí. Trong kịch bản chi phí thấp nhất thì cũng lên đến 15,1 tỷ USD.

Những chiến hạm mang tên lửa dẫn đường này sẽ lớn gấp đôi bất kỳ tàu tuần dương hoặc tàu khu trục nào mà Hải quân Mỹ đã chế tạo kể từ Thế chiến II, nhưng chỉ bằng khoảng 1/3 so với tàu sân bay Gerald R. Ford - con tàu chiến đắt nhất của Mỹ hiện nay, được bàn giao năm 2017 với chi phí khoảng 13 tỷ USD.

Tiến sĩ Labs cho biết, những điểm yếu trong nền công nghiệp đóng tàu của Mỹ, bao gồm tình trạng thiếu lao động tay nghề cao đến các khó khăn trong chuỗi cung ứng, có thể khiến chi phí cuối cùng còn tăng lên cao hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch đóng tàu chiến mới này tại Mar-a-Lago vào tháng 12/2025, nói rằng những con tàu này sẽ là một phần trong kế hoạch “Hạm đội Vàng” của ông nhằm hồi sinh ngành đóng tàu của Mỹ và cải tổ Hải quân.

Mặc dù lên tiếng chỉ trích ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ vì giao vũ khí chậm trễ và vượt ngân sách, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng các tàu lớp Trump sẽ “đắt hơn nhưng không thể so sánh được về tầm quan trọng và sức mạnh”.

Hiện tại, chiến hạm này vẫn chỉ là một ý tưởng. Một áp phích đã được trưng bày tại sự kiện ở khu bất động sản Mar-a-Lago có hình ảnh minh họa của một chiến hạm kiểu dáng hiện đại đẹp mắt mang tên USS Defiant, đang rẽ sóng trong biển động, bắn tia laser từ boong tàu và khiến mục tiêu từ xa bốc khói.

Một bản thông tin mật của Hải quân Mỹ được công bố vào thời điểm đó cho thấy con tàu sẽ nặng khoảng 35.000 tấn và có thủy thủ đoàn lên đến 850 người. Bản thông tin này – sau đó đã bị gỡ bỏ – cho rằng nó có thể được trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa Tomahawk, vũ khí siêu thanh và laser.