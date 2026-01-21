Tổng thống Trump: Mỹ có "vũ khí bí mật" mà thế giới không biết

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn News Nation, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sở hữu những loại vũ khí tiên tiến mà công chúng và thế giới không biết đến, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về việc quân đội Mỹ đã sử dụng công nghệ quân sự tối tân trong chiến dịch đột kích gần đây tại Venezuela.

Khi được hỏi về các tin đồn cho rằng Mỹ đã sử dụng những loại vũ khí phi truyền thống, bao gồm cả công nghệ “âm thanh”, ở Venezuela, ông Trump nói: “Chúng tôi có những loại vũ khí mà không ai biết đến, và tôi nghĩ có lẽ tốt hơn là không nên nói về chúng, nhưng chúng tôi có những vũ khí rất đáng kinh ngạc".

Ngày 3/1, Mỹ phát động một chiến dịch đột kích nhằm vào Venezuela, dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores.

Mặc dù một số bình luận trên truyền thông và mạng xã hội cho rằng Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí mới hoặc bí mật, bao gồm cái gọi là thiết bị “âm thanh” hay vũ khí năng lượng định hướng, nhưng hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ phía chính quyền Mỹ liên quan tới việc triển khai các hệ thống như vậy.

Những thông tin về việc sử dụng công nghệ tiên tiến chủ yếu dựa trên lời kể của nhân chứng, và các hãng truyền thông lớn chưa xác nhận các tuyên bố này.

Theo Independent, vũ khí âm thanh sử dụng các sóng âm cường độ cao để làm đối phương mất khả năng chiến đấu. Một số loại phát ra chùm âm thanh tập trung gây đau đớn trực tiếp, trong khi những loại khác dùng tần số cao để tác động đến các nhóm tuổi khác nhau tùy theo khả năng nghe. Các tác động có thể gồm đau đầu, mất thăng bằng, rối loạn nhận thức và tổn thương thính giác lâu dài.

Theo Fox News, một nhân chứng tự nhận là vệ sĩ của ông Maduro nói rằng họ không thể đứng vững sau khi "vũ khí được triển khai".

“Có lúc họ phóng ra thứ gì đó, tôi không biết mô tả thế nào. Nó giống như một làn sóng âm thanh cực mạnh. Tôi cảm thấy như đầu mình bị ép từ bên trong", Fox News dẫn lời nhân chứng cho biết.

Theo nguồn tin này, những người chịu ảnh hưởng của vũ khí bị chảy máu mũi, nôn, ngã xuống đất và không thể cử động và không đứng dậy được "sau khi vũ khí âm thanh được kích hoạt". Người này thừa nhận chưa từng thấy điều gì như vậy.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết ngày 16/1, tổng cộng có 83 người đã thiệt mạng hồi đầu tháng này khi Mỹ đột kích thủ đô Caracas và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro. Tuy nhiên, không có thông tin cụ thể về việc vũ khí nào đã được sử dụng trong chiến dịch đột kích của Mỹ.

Sau cuộc đột kích, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ “kiểm soát” ngành dầu mỏ của Venezuela trong vài năm tới, vạch ra kế hoạch đầy tham vọng nhằm “đưa Venezuela vĩ đại trở lại”. Tuy nhiên, các nhà phân tích tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của kế hoạch này.

Mặt khác, nhiều quốc gia cũng lên tiếng phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela, đồng thời kêu gọi Washington trả tự do cho vợ chồng Tổng thống Maduro.