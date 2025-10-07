Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Tôi đại khái đã đưa ra quyết định về việc này. Nhưng tôi cần phải hỏi rằng họ sẽ gửi chúng đi đâu. Tôi không muốn thấy tình hình leo thang”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 6/10.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp cho Kiev loại tên lửa này, với chi phí ước tính 1,3 triệu USD mỗi quả và tầm bắn lên tới 2.500km.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó cảnh báo quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ đổ vỡ nếu điều đó xảy ra.

Ông cũng lập luận lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành được một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có “sự tham gia trực tiếp của các quân nhân Mỹ”.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng “việc Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk sẽ không làm thay đổi cán cân quyền lực trên chiến trường”. Ông dẫn chứng việc trước đây Mỹ từng cung cấp tên lửa ATACMS, ban đầu “gây ra một số thiệt hại, nhưng cuối cùng các hệ thống phòng không của Nga đã thích nghi”.

Điện Kremlin trước đó cũng cảnh báo sẽ đáp trả thích hợp nếu Washington cung cấp Tomahawk cho Kiev.

“Giới chức Mỹ đã nói về khả năng cung cấp Tomahawk và thậm chí thừa nhận khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đây, dĩ nhiên, là một dấu hiệu nguy hiểm và Moscow không thể làm ngơ. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ đồng nghĩa với một bước leo thang nghiêm trọng mới, đòi hỏi Nga phải có phản ứng thích đáng”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Theo các nguồn thạo tin, Mỹ khó có khả năng cung cấp Tomahawk cho Ukraine, do kho dự trữ hiện tại đã được phân bổ cho Hải quân Mỹ và các mục đích khác. Báo Financial Times cũng đưa tin một số người trong nội bộ chính quyền của Tổng thống Trump tỏ ra hoài nghi về khả năng của Tomahawk trong việc làm thay đổi cục diện chiến trường.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia châu Âu, để những nước này chuyển giao chúng cho Ukraine.

Hiện Ukraine chủ yếu dựa vào tên lửa Storm Shadow do phương Tây cung cấp, với tầm bắn chỉ 250km. Để bù đắp, Ukraine đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái tầm xa, nhắm vào kho nhiên liệu, căn cứ quân sự và hạ tầng quan trọng của Nga ở sâu trong hậu phương.

Ông Zelensky hôm qua tiết lộ, gần đây, Ukraine không chỉ sử dụng máy bay không người lái mà còn dùng các loại vũ khí khác do nước này tự sản xuất để tập kích Nga, trong đó có tên lửa nội địa Neptune.

“Chúng tôi đã nhiều lần sử dụng thành công hệ thống hành trình Neptune của mình. Sẽ đến lúc chúng ta có thể bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo do chính mình sản xuất một cách thường xuyên”, ông nói. Ông nhấn mạnh, phát triển năng lực tên lửa đạn đạo là một trong những nhiệm vụ then chốt của an ninh quốc gia.