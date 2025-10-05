Tổng thống Nga cảnh báo Mỹ về động thái có thể phá hủy quan hệ giữa 2 nước

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

Trả lời phỏng vấn kênh VGTRK, Tổng thống Putin cảnh báo quyết định của Mỹ về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể phá hỏng xu hướng tích cực trong quan hệ giữa Nga và Mỹ.

“Quyết định về việc gửi tên lửa Tomahawk tới Kiev sẽ phá hỏng quan hệ của chúng ta (Nga và Mỹ), hoặc ít nhất là xu hướng tích cực đang hình thành trong mối quan hệ này”, nhà lãnh đạo Nga nói.

Bình luận về bài phát biểu của ông tại phiên toàn thể Câu lạc bộ Thảo luận Valdai tuần qua, ông Putin cho biết ông đã đưa ra một đánh giá trung thực về tình hình.

“Còn việc các đối tác phương Tây phản ứng ra sao là tùy họ. Tôi luôn thành thật trong các bài phát biểu của mình", ông nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia châu Âu để họ có thể cung cấp cho Kiev.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 28/9 xác nhận rằng Washington đang xem xét khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho các quốc gia NATO khác để sau đó chuyển giao cho Ukraine. Theo ông, quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga đang phân tích kỹ tình hình. Tuy nhiên, ông Peskov cho biết việc cấp tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine sẽ không làm thay đổi căn bản tình hình chiến sự.

"Ngay cả khi Mỹ gửi tên lửa Tomahawk đến Ukraine, hiện tại vẫn chưa có động thái toàn diện nào có thể thay đổi cục diện trên chiến trường đối với chính quyền Kiev. Không có vũ khí thần kỳ nào tồn tại và Tomahawk hay các loại tên lửa khác đơn giản sẽ không thể thay đổi cục diện", ông Peskov nói thêm.

Vài ngày sau, ông Peskov tuyên bố Nga sẽ đáp trả "thích đáng" nếu Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

“Giới chức Mỹ trong một cuộc phỏng vấn tuần này đã nói về khả năng cung cấp loại tên lửa này (Tomahawk) và thậm chí thừa nhận khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đây, dĩ nhiên, là một dấu hiệu nguy hiểm và Moscow không thể làm ngơ. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ đồng nghĩa với một bước leo thang nghiêm trọng mới, đòi hỏi Nga phải có phản ứng thích đáng”, ông Peskov ngày 2/10 nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Peskov không nói rõ Moscow sẽ thực hiện biện pháp đáp trả nào.

Tên lửa Tomahawk, có tầm bắn lên tới 2.500km và đầu đạn nặng 450kg, vượt xa khả năng của bất kỳ hệ thống tầm xa nào mà Ukraine từng nhận từ các đồng minh phương Tây.

Tomahawk được coi là vũ khí chủ lực trong kho vũ khí Mỹ, có khả năng bay thấp, cơ động né tránh và được lập trình lại ngay khi đang bay. Ukraine cho rằng loại vũ khí này sẽ cho phép họ tập kích các sở chỉ huy và trung tâm hậu cần sâu trong lãnh thổ của Nga.

Báo Telegraph ngày 26/9 đưa tin Tổng thống Zelensky đã đề nghị Tổng thống Trump cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa trong cuộc gặp tại Liên hợp quốc.