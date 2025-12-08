Tổng thống Trump có thể rút khỏi vai trò trung gian hòa đàm Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Phát biểu tại Diễn đàn Doha, một sự kiện lớn tập hợp các quan chức chính phủ và nhiều nhân vật quốc tế khác, hôm 7/12, con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Donald Trump Jr., nói rằng Ukraine từ lâu đã phải chịu đựng nạn tham nhũng.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ có thể rút khỏi vai trò trung gian đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine hay không, ông Trump Jr. đáp: “Tôi nghĩ có thể”.

“Điều khiến ông ấy khác biệt là bạn không biết ông ấy sẽ làm gì. Việc ông ấy không thể đoán trước được buộc mọi người phải hành xử một cách trung thực về mặt trí tuệ”, ông nói thêm.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, ông Trump đã nỗ lực đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình, chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Hai tuần trở lại đây, đội ngũ của ông liên tục tiến hành các cuộc đàm phán, tham vấn với cả Kiev và Moscow về một kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm.

Mặc dù các bên đều khẳng định những cuộc họp này tích cực, hiệu quả và mang tính xây dựng, nhưng theo giới quan sát, đến nay tiến trình đàm phán chưa đạt được đột phá. Trở ngại chính được cho là vấn đề lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, Nga và Mỹ đang tiến hành điều chỉnh những “điều khoản khó khăn” sẽ quyết định tài liệu tương lai về việc giải quyết vấn đề Ukraine.

Trong khi đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, Keith Kellogg, loại trừ khả năng Mỹ điều lực lượng quân đội tới Ukraine.

Ông Kellogg cũng gợi ý rằng chỉ còn “10m cuối cùng” trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột này, và tất cả “thực sự chỉ còn lại vài vấn đề” mang tính then chốt cho một thỏa thuận hòa bình gồm: lãnh thổ Donbass và quy chế quản lý vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tuyên bố, không có lý do nào cho sự hiện diện của quân đội NATO ở Ukraine kể cả trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

Về phía châu Âu, các lãnh đạo vẫn hy vọng Tổng thống Trump sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, song họ cũng đang chuẩn bị cho “kịch bản xấu nhất”, trong đó Mỹ sẽ ngừng hỗ trợ Ukraine.

Họ lo ngại ông Trump sẽ rút khỏi vai trò trung gian nếu ông không thấy một thỏa thuận tiềm năng xuất hiện trong thời gian tới.

Trong “kịch bản xấu nhất”, ông Trump có thể sẽ ngừng gây sức ép lên Nga, chặn Ukraine nhận vũ khí Mỹ và ngừng chia sẻ tình báo, để toàn bộ gánh nặng hỗ trợ đổ dồn lên châu Âu.

Ở một kịch bản ít tiêu cực hơn đôi chút, ông Trump sẽ giữ khoảng cách và tuyên bố rằng hiện giờ đây là “cuộc chiến của châu Âu”, trong khi vẫn tiếp tục bán vũ khí cho NATO để sử dụng cho Ukraine và chia sẻ tình báo.