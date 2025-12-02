Lý do Tổng thống Trump cử con rể đàm phán hòa bình Ukraine

Ông Jared Kushner (trái), con rể của Tổng thống Donald Trump, và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (Ảnh: Press).

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng cường nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình Ukraine, triển khai một nhóm đàm phán vốn rất khác thường đối với hoạt động ngoại giao.

Vào hôm nay 2/12, đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, sẽ tới Moscow để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về kế hoạch hòa bình Ukraine do Washington đề xuất và đã được điều chỉnh sau trao đổi với Kiev.

Ông Trump mô tả họ là những trung gian hiệu quả nhất, có khả năng “chốt được thỏa thuận”.

Theo các quan chức Mỹ, ông Witkoff và ông Kushner đã tham gia vào một tiến trình đàm phán trước đó dẫn đến lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump đánh dấu sự rời xa các công cụ ngoại giao truyền thống: ông ngày càng dựa vào một nhóm nhỏ các đối tác kinh doanh và đồng minh cá nhân.

Trong khi đó, các mối liên hệ của ông Witkoff với các quan chức Nga đã làm dấy lên lo ngại ở Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Với ông Kushner, dù không có vị thế chính thức, nhưng ông đã nhanh chóng đảm nhiệm vai trò trung tâm trong các cuộc đàm phán.

Các quan chức Ukraine coi sự tham gia của ông Kushner như một tín hiệu rằng Washington tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, họ cho rằng tiến trình còn lâu mới hoàn tất.

Ông Kushner và đặc phái viên Witkoff đã có các cuộc gặp với phái đoàn Ukraine. Trước đó, họ cũng gặp doanh nhân Nga Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Putin, hồi tháng 10.

Trước chuyến thăm Moscow của phái đoàn Mỹ hôm nay, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết chính quyền “cực kỳ lạc quan”. Theo bà, các điểm trong kế hoạch hòa bình đã được tinh chỉnh đáng kể, nhưng các chi tiết cuối cùng vẫn thuộc về các nhà đàm phán.

Ngoài ông Witkoff và Kusner, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll cũng đã và đang đóng vai trò tích cực trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine. Ông làm việc với các đại diện Ukraine tại Kiev và Geneva, đồng thời liên lạc với các đại diện Nga tại Abu Dhabi, dù ông không được cử tới Moscow.

Ông Driscoll là cựu quân nhân 38 tuổi và bạn thân của Phó Tổng thống JD Vance tại Trường Luật Yale.

Leslie Shedd, cựu cố vấn cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, hiện là nghiên cứu viên không thường trú tại Hội đồng Atlantic, nhận định Tổng thống Trump “đang đưa tất cả những ngôi sao dự bị mạnh nhất của mình vào sân để xem ai có thể đạt được thỏa thuận tốt nhất, ai có thể tạo ra tác động lớn nhất”.

“Bạn không muốn cử đi cử lại cùng một người nếu cảm thấy các cuộc đàm phán đã bế tắc lâu ngày”, bà giải thích.